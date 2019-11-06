Що стосується аудиту. Після кількох років саботажу все-таки нова команда провела тендер через систему Prozorro і отримала 1 жовтня переможця тендера по фінансовому аудиту. Це так званий фінансовий консолідований аудит концерну «Укроборонпром» за 2018-2019 рік по міжнародній фінансовій звітності. Такого аудиту ніколи не робилось.



Навіщо робиться аудит? Щоб насправді зрозуміти повну фінансову картину компанії «Укроборонпром» та її учасників. Тому що, як я вже сказав, цифри плавають, вони не аудитовані, зі слів менеджменту часто неправильно оформлені. Необхідно також переоцінити активи, зрозуміти їх повну вартість і підтвердити різного виду пасиви, заборгованості, тому що інакше рухатись уперед буде дуже складно.



- Наскільки я зрозуміла, аудит уже почався?



- Так, робота почалась. Складний аудит надзвичайно складної неаудитованої в минулому компанії триватиме до 12 місяців. При цьому ми очікуємо, що за 2018 рік результати вже будуть в першому півріччі наступного року, а за 2019 рік – в другому півріччі 2020 року.



Але хочу підкреслити: суспільству цей фінансовий аудит не покаже – де, хто, скільки вкрав. (Бо зараз іноді йде така дещо дезінформація суспільства). Фінансовий аудит потрібен в тому числі для виходу компанії на зовнішні ринки позик. Три роки міжнародної фінансової аудитованої звітності вже дозволяють компаніям виходити на зовнішні ринки позик, випускати єврооблігації, зменшувати собівартість кредитного портфеля.



Зараз собівартість кредитного портфеля становить 10 млрд грн. На жаль, у нас середня ставка залишається на рівні 21-22%, що робить господарчу діяльність надзвичайно складною. Оскільки окупність більшості проектів, звичайно, не така коротка (близько чотирьох років), це не дозволяє інвестувати в довгострокові проекти. А коли вже випускаєш єврооблігації в валюті, то йдеться про 6%, 7%, 8%. Це вже зовсім інша справа, це одна з причин – чому потрібен фінансовий аудит.



Якщо ми плануємо входити в спільні проекти зі світовими гігантами, найвідомішими компаніями у світі, вони теж хочуть мати справу тільки з компаніями, чия звітність проаудитована по міжнародних фінансових стандартах, вони повинні знати, чи ми твердо стоїмо на ногах, чи у нас є серйозні фінансові проблеми.