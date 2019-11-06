Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: То то же! Бюджетов хватало и на минимальное снабжение, и на воровство. Но задача то - радикальное увеличение обороноспособности! С этой целью (якобы) резались социальные выплаты, пенсии, финансирование медицины, поднимались до европейских тарифы на газ...
Аудит Укроборонпрома не покажет где, кто, сколько украл, а его главная цель – позволить концерну выходить на внешние рынки займов, выпускать еврооблигации и уменьшать себестоимость кредитного портфеля.
Вы заказываете аудит, а он не показывает, где и сколько было украдено ? то либо такой хреновый аудит, либо все заявления о воровстве - трындёж. На хрен такой аудит ?
PS. если только это не ручной аудит и откат денег. Но это уже коррупция в чистом виде
Абромавичус об аудите (полный текст, а не вырванный кусок, как у вас):
Що стосується аудиту. Після кількох років саботажу все-таки нова команда провела тендер через систему Prozorro і отримала 1 жовтня переможця тендера по фінансовому аудиту. Це так званий фінансовий консолідований аудит концерну «Укроборонпром» за 2018-2019 рік по міжнародній фінансовій звітності. Такого аудиту ніколи не робилось.
Навіщо робиться аудит? Щоб насправді зрозуміти повну фінансову картину компанії «Укроборонпром» та її учасників. Тому що, як я вже сказав, цифри плавають, вони не аудитовані, зі слів менеджменту часто неправильно оформлені. Необхідно також переоцінити активи, зрозуміти їх повну вартість і підтвердити різного виду пасиви, заборгованості, тому що інакше рухатись уперед буде дуже складно.
- Наскільки я зрозуміла, аудит уже почався?
- Так, робота почалась. Складний аудит надзвичайно складної неаудитованої в минулому компанії триватиме до 12 місяців. При цьому ми очікуємо, що за 2018 рік результати вже будуть в першому півріччі наступного року, а за 2019 рік – в другому півріччі 2020 року.
Але хочу підкреслити: суспільству цей фінансовий аудит не покаже – де, хто, скільки вкрав. (Бо зараз іноді йде така дещо дезінформація суспільства). Фінансовий аудит потрібен в тому числі для виходу компанії на зовнішні ринки позик. Три роки міжнародної фінансової аудитованої звітності вже дозволяють компаніям виходити на зовнішні ринки позик, випускати єврооблігації, зменшувати собівартість кредитного портфеля.
Зараз собівартість кредитного портфеля становить 10 млрд грн. На жаль, у нас середня ставка залишається на рівні 21-22%, що робить господарчу діяльність надзвичайно складною. Оскільки окупність більшості проектів, звичайно, не така коротка (близько чотирьох років), це не дозволяє інвестувати в довгострокові проекти. А коли вже випускаєш єврооблігації в валюті, то йдеться про 6%, 7%, 8%. Це вже зовсім інша справа, це одна з причин – чому потрібен фінансовий аудит.
Якщо ми плануємо входити в спільні проекти зі світовими гігантами, найвідомішими компаніями у світі, вони теж хочуть мати справу тільки з компаніями, чия звітність проаудитована по міжнародних фінансових стандартах, вони повинні знати, чи ми твердо стоїмо на ногах, чи у нас є серйозні фінансові проблеми.
mephala написав:вони не хотіли автономії. відразу вони хотіли "путін пріді" та чухнути в рашу слідом за Кримом. це вже потім забалакали що марш назад в вигляді автономії. чим доречі були вони сильно незадоволені. незадоволені до такої міри що навіть звучало що їх зрадили.
Так о чем спор ? Нормандская четверка будет обсуждать степень автономии для сепаратистского образования ОРДЛО. Как бы с аксиомой невозможно спорить
О! как Чемодан. Вокзал. Россия. Не мучайтесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Перес де Куэльяр написав:Вхід Донбаса в Україну на умовах кремля, спровокує вихід Львова, як автономії і не тільки, з усіма наслідками. Хоча, ЗЕлена шмаркля, мабуть цього і прагне - розвал Країни.
Зачем Зеленскому разваливать страну, в которой он президент с только что начавшейся каденцией? Причем президент, у которого есть монобольшинство в Раде! Не неси порохоботскую чушь! Он - последний, кто заинтересован в развале Украины.
А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
zРадио написав:Это ты, видимо, по указке пишешь. На армию с 2015-го года тратится >3% ВВП. По-твоему, эти расходы соразмерны поставкам старого реставрированного хлама, или новой современной техники??
То то же! Бюджетов хватало и на минимальное снабжение, и на воровство. Но задача то - радикальное увеличение обороноспособности! С этой целью (якобы) резались социальные выплаты, пенсии, финансирование медицины, поднимались до европейских тарифы на газ.
Ну навіщо така тупа брехня? Пенсії зростали, зарплатня зростала, субсідії дали, лікарі на поборах себе непогано почувають, газ коштував так на хабі у Європі. Тому маніпулюєш ти, визнай.
Перес де Куэльяр написав:Вхід Донбаса в Україну на умовах кремля, спровокує вихід Львова, як автономії і не тільки, з усіма наслідками. Хоча, ЗЕлена шмаркля, мабуть цього і прагне - розвал Країни.
Зачем Зеленскому разваливать страну, в которой он президент с только что начавшейся каденцией? Причем президент, у которого есть монобольшинство в Раде! Не неси порохоботскую чушь! Он - последний, кто заинтересован в развале Украины.
А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Соврал от первого слова до последнего
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Перес де Куэльяр написав:Вхід Донбаса в Україну на умовах кремля, спровокує вихід Львова, як автономії і не тільки, з усіма наслідками. Хоча, ЗЕлена шмаркля, мабуть цього і прагне - розвал Країни.
Зачем Зеленскому разваливать страну, в которой он президент с только что начавшейся каденцией? Причем президент, у которого есть монобольшинство в Раде! Не неси порохоботскую чушь! Он - последний, кто заинтересован в развале Украины.
А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Справа в тому, що там, у Львові буде Україна, а тут з Донбасом на умовах кремля буде хз шо. ЗЕленський не розуміє до кінця, що він собі запланував і бачення його хибне. Українці ніколи не змиряться з капітуляцією і будуть його судити за Державну зраду. Хоча вже можна подавати до суду за наказ Президента військам ЗСУ полишити українську територію,та відійти від окупаційних бандформувань на час без бойових дій і без нагальної тактичної потреби. Пряме порушення Конституції України, права і обов"яхки Президента. Тобто реалізація імпічменту і суд за Державну зраду. Що скажете?
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Сер 06 лис, 2019 21:32, всього редагувалось 1 раз.