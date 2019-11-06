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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  Перес де Куэльяр написав:Справа в тому, що там, у Львові буде Україна, а тут з Донбасом на усовах кремля буде хз шо.


С Донбассом уже хз шо. Нормальных людей жаль. Радикалам хочется думать, что нормальных людей там не было, и уж тем более - нет сейчас. Но это заблуждение.

Что касается Львова - без остальной Украины он тоже не сохранится в сегодняшнем виде. Быстро "ополячится", как уже было не раз...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:30

  zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.

Тут Ви вже розпалюєте ворожнечу. Олігархи - головні сєпари, що шматують державу. Простим людям немає чого ділити між собою, що у Львові, що у Донецьку, що у Києві, взагалі будь якому українському місті. Всі вкиди про відмінність людей за регіональною ознакою - пропаганда, гра на людській гордині, на чванстві. Одним втирали, що годують всю Україну, іншим - що вони першосортні українці, а на сході, якісь не такі українці. Завжди приємно відчувати свою унікальність і неповторність. Розподіляй та володарюй! Поки холопи чубляться, пани шматують державу.

  zРадио написав:С Донбассом уже хз шо. Нормальных людей жаль. Радикалам хочется думать, что нормальных людей там не было, и уж тем более - нет сейчас. Но это заблуждение.

З Україною в цілому, вже хз що... :oops: Без прив'язки до регіонів. Так, деяким так зручно мислити: біле - чорне. Добре деяким мозок промили пропаганди, що не можуть без штампів стереотипних розмірковувати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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