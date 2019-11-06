Додано: Сер 06 лис, 2019 22:18

Перес де Куэльяр написав: Козак-характерник Козаче, от скажи мені відверто, поклади руку на серце, як ти завжди любиш. Тобі такі істоти мавпоподібні в образі Гіві, Мотороли, Абхази потрібні у Львові? Чи краще нехай залишаються де вони є, або здохнуть? Бо вони і дітки їхні за п"ять рочків Прапор України топтали і будуть надалі топтати, наіть вибачення не попросять. Дай відповідь. Козаче, от скажи мені відверто, поклади руку на серце, як ти завжди любиш. Тобі такі істоти мавпоподібні в образі Гіві, Мотороли, Абхази потрібні у Львові? Чи краще нехай залишаються де вони є, або здохнуть? Бо вони і дітки їхні за п"ять рочків Прапор України топтали і будуть надалі топтати, наіть вибачення не попросять. Дай відповідь.

Зазирнувши собі в серце, відверто скажу. По перше, то не "істоти мавпоподобні", а люди - божі творіння, що створені за образом і подобою Божою. Те, як вони спогадили цей образ гріхом своїм, то їх власний вибір. Диявол їх погубив і прирік на вічні муки, мабуть. Це нам не дано знати. На то є Божий суд. Можливо вони встигли покаятися. Якщо є щире покаяння, то є і прощення. Бог він милосердний. Зловтішатися? Плекати в собі ненависть, а не Любов, це не мій вибір. Нехай на все буде воля Божа! Лише Він знає, чому все так і навіщо? Божий замисел нам, людям, не дано осягнути розумом.Нам треба вчитися бути вище ненависті. Бо ненависть від злого. Це складно, але треба. Бо як там у молитві? І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим! І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Диявол хоче, щоб ми ненавиділи і спокушає. А треба любити.