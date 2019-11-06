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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:28

  Перес де Куэльяр написав:Справа в тому, що там, у Львові буде Україна, а тут з Донбасом на усовах кремля буде хз шо.


С Донбассом уже хз шо. Нормальных людей жаль. Радикалам хочется думать, что нормальных людей там не было, и уж тем более - нет сейчас. Но это заблуждение.

Что касается Львова - без остальной Украины он тоже не сохранится в сегодняшнем виде. Быстро "ополячится", как уже было не раз...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:30

  zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.

Тут Ви вже розпалюєте ворожнечу. Олігархи - головні сєпари, що шматують державу. Простим людям немає чого ділити між собою, що у Львові, що у Донецьку, що у Києві, взагалі будь якому українському місті. Всі вкиди про відмінність людей за регіональною ознакою - пропаганда, гра на людській гордині, на чванстві. Одним втирали, що годують всю Україну, іншим - що вони першосортні українці, а на сході, якісь не такі українці. Завжди приємно відчувати свою унікальність і неповторність. Розподіляй та володарюй! Поки холопи чубляться, пани шматують державу.

  zРадио написав:С Донбассом уже хз шо. Нормальных людей жаль. Радикалам хочется думать, что нормальных людей там не было, и уж тем более - нет сейчас. Но это заблуждение.

З Україною в цілому, вже хз що... :oops: Без прив'язки до регіонів. Так, деяким так зручно мислити: біле - чорне. Добре деяким мозок промили пропаганди, що не можуть без штампів стереотипних розмірковувати.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:52

Козак-характерник Козаче, от скажи мені відверто, поклади руку на серце, як ти завжди любиш. Тобі такі істоти мавпоподібні в образі Гіві, Мотороли, Абхази потрібні у Львові? Чи краще нехай залишаються де вони є, або здохнуть? Бо вони і дітки їхні за п"ять рочків Прапор України топтали і будуть надалі топтати, наіть вибачення не попросять. Дай відповідь.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:00

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Так о чем спор ?
Нормандская четверка будет обсуждать степень автономии для сепаратистского образования ОРДЛО.
Как бы с аксиомой невозможно спорить

О! как
Чемодан. Вокзал. Россия. Не мучайтесь :)


Говорят этот лозунг специально запустило ФСБ через агентов, это очень помогло для идеологической мобилизации жителей Крыма и Донбасса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:05

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:За 5 лет финансирование снижено на:
медицина - 23,8% (2,9 п.п.)
образование - 19,6% (4,1 п.п.)
пенсии - 26,7% (5,1 п.п.)

Так окупація і війна хіба не в нас? Якщо на армію більше, то на соціалку буде менше. Хіба в зелених не так?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:08

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:Так о чем спор ?
Нормандская четверка будет обсуждать степень автономии для сепаратистского образования ОРДЛО.
Как бы с аксиомой невозможно спорить

О! как
Чемодан. Вокзал. Россия. Не мучайтесь :)


Говорят этот лозунг специально запустило ФСБ через агентов, это очень помогло для идеологической мобилизации жителей Крыма и Донбасса.

Кто говорит, агенты ФСБ?
А лугандонцы так не хотят на рашку ехать ,так не хотят!
В оккупированном Донецке отпраздновали российский "День народного единства". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
https://censor.net.ua/photo_news/3158062/v_okkupirovannom_donetske_otprazdnovali_rossiyiskiyi_den_narodnogo_edinstva_videofotoreportaj
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:09

  lapay написав:
  zРадио написав:За 5 лет финансирование снижено на:
медицина - 23,8% (2,9 п.п.)
образование - 19,6% (4,1 п.п.)
пенсии - 26,7% (5,1 п.п.)

Так окупація і війна хіба не в нас? Якщо на армію більше, то на соціалку буде менше. Хіба в зелених не так?

Вы порой, комментируя, указываете на очевидные вещи, создавая впечатление, что оппонент их отрицал или сомневался.
Но речь-то идёт об ином предмете. А не об очевидном))
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:17

  Перес де Куэльяр написав:Справа в тому, що там, у Львові буде Україна

Авжеж, буде... 8)

Зображення
Зображення

В Калуше Ивано-Франковской области торжественно открыта мемориальная доска гауптштурмфюреру СС, одному из инициаторов формирования дивизии СС "Галичина" и адъютанту командира этой дивизии Дмитрию Палиеву.
Это уже 3-я мемориальная доска этому эсэсовцу: первая открыта в его родном селе Перевозец Калушского района, вторая во Львове. В Калуше именем соорганизатора дивизии СС названа улица.
"Погиб в Битве за Броды, воюя на стороне Адольфа Гитлера в 13-м корпусе 4-й танковой армии Вермахта".
На фото: Почётный караул у мемориальной доски.
Палиев в натуральном, необлагороженном скульптором виде.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:18

  Перес де Куэльяр написав:Козак-характерник Козаче, от скажи мені відверто, поклади руку на серце, як ти завжди любиш. Тобі такі істоти мавпоподібні в образі Гіві, Мотороли, Абхази потрібні у Львові? Чи краще нехай залишаються де вони є, або здохнуть? Бо вони і дітки їхні за п"ять рочків Прапор України топтали і будуть надалі топтати, наіть вибачення не попросять. Дай відповідь.

Зазирнувши собі в серце, відверто скажу. По перше, то не "істоти мавпоподобні", а люди - божі творіння, що створені за образом і подобою Божою. Те, як вони спогадили цей образ гріхом своїм, то їх власний вибір. Диявол їх погубив і прирік на вічні муки, мабуть. Це нам не дано знати. На то є Божий суд. Можливо вони встигли покаятися. Якщо є щире покаяння, то є і прощення. Бог він милосердний. Зловтішатися? Плекати в собі ненависть, а не Любов, це не мій вибір. Нехай на все буде воля Божа! Лише Він знає, чому все так і навіщо? Божий замисел нам, людям, не дано осягнути розумом.


Нам треба вчитися бути вище ненависті. Бо ненависть від злого. Це складно, але треба. Бо як там у молитві? І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим! І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Диявол хоче, щоб ми ненавиділи і спокушає. А треба любити.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:19

  komp написав:Кто говорит, агенты ФСБ?
А лугандонцы так не хотят на рашку ехать ,так не хотят!


Пока уехали вместе с территорией, пока проплаченные Фарион и Тягнибок с Корчинским орали лозунги.
Востаннє редагувалось freeze в Сер 06 лис, 2019 22:25, всього редагувалось 2 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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