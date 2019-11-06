Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Вы порой, комментируя, указываете на очевидные вещи, создавая впечатление, что оппонент их отрицал или сомневался. Но речь-то идёт об ином предмете. А не об очевидном))
Бо опонент не коректні аргументи приводить. Зменшення відсотка соціалки, в бюджеті, неминуче, при такій ситуації, як в нас. Незалежно від влади. А те, що зарплати зросли, ліки стали дешевше закуповувати - то це ним ігнорується.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Перес де Куэльяр написав:Козак-характерник Козаче, от скажи мені відверто, поклади руку на серце, як ти завжди любиш. Тобі такі істоти мавпоподібні в образі Гіві, Мотороли, Абхази потрібні у Львові? Чи краще нехай залишаються де вони є, або здохнуть? Бо вони і дітки їхні за п"ять рочків Прапор України топтали і будуть надалі топтати, наіть вибачення не попросять. Дай відповідь.
Включаешь *надзвичанi новини* и смотришь сколько убийц, насильников и т.п. не ограждаются от общества навсегда. Ходят спокойно среди львовян, киевлян, сумчан и т.д.
Подумай, почему их не оставляют навечно там, где они были, или помирать.
Это к тому, что хотеть Козак или кто иной может-то хотеть, но ответ не столь однозначный.
zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
"Росло"? А инфляцию гений учел? Или за 1 грн 2014-го можно получить столько же медицинских услуг, еды и тепла, сколько за 1 грн 2019-го?
Вот тебе расходы бюджета по видам затрат (%). Уже приводил, но если не доходит: 2013: медицина - 12,2%; образование - 20,9%; пенсии - 17,2%. 2018: медицина - 9,3%; образование - 16,8%; пенсии - 12,6%. За 5 лет финансирование снижено на: медицина - 23,8% (2,9 п.п.) образование - 19,6% (4,1 п.п.) пенсии - 26,7% (5,1 п.п.)
Цікава штука проценти і абсолютні цифри. Якщо в процентах то витрати на купівлю мобільних телефонів у 1990 році були рівні 0 А в 2019 році - 10% Так само і з іншими речами 2013:_____________2018____2013 млн грн______2018 млн грн медицина - 12,2%;________9,3%;___61 569____________115 848 образование - 20,9%;_____20,9%;__105 539___________210 029 пенсии - 17,2%.__________12,6%___87 264____________157 941
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
detroytred написав:Вы порой, комментируя, указываете на очевидные вещи, создавая впечатление, что оппонент их отрицал или сомневался. Но речь-то идёт об ином предмете. А не об очевидном))
Бо опонент не коректні аргументи приводить. Зменшення відсотка соціалки, в бюджеті, неминуче, при такій ситуації, як в нас. Незалежно від влади. А те, що зарплати зросли, ліки стали дешевше закуповувати - то це ним ігнорується.
Вот! Насчёт з-п выросли, лекарства стали дешевле - это аргумент. Но Вы об этом не упомянули.
А про неминучiсть речь не шла. Два момента было: эффективность использования средств и за счёт ли урезания от населения были средства.
zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
А лично Ваш интерес в чем ? Можете подсказать как Вы на этом собираетесь подзаработать?
pesikot написав:yanyura Берёте и медленно, шевеля губами читаете. Если аудит не покажет, сколько украдено ? то это ***, а не аудит.
Абромавичус правильно сказал
фінансовий аудит не покаже – де, хто, скільки вкрав
Документ 2258-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2017 ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
1) аудит фінансової звітності - аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам; ... Стаття 14. Аудиторський звіт та інші офіційні документи
1. Аудиторський звіт передбачає надання впевненості користувачам шляхом висловлення незалежної думки аудитора про відповідність в усіх суттєвих аспектах фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам. ... 3. В аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту, щонайменше, має наводитися така інформація: ... 3) чітко висловлена думка аудитора немодифікована або модифікована (думка із застереженням, негативна або відмова від висловлення думки), про те, чи розкриває фінансова звітність або консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно та об’єктивно фінансову інформацію згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності або національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам законодавства; ...
И все слова zRadio, со ссылкой на вас. Мол, Абромавичус показал, как воруют - враньё.
Где я писал, что
Абромавичус показал, как воруют
? Моя цитата:
Зараз є 583 кримінальних провадження стосовно учасників концерну. Але, на жаль, найчастіше згадується якраз назва самого «Укроборонпрому».
Точка.
И о "защитниках" Украины (оффсайт СБУ):
Контррозвідка СБУ попередила незаконний збут комплектуючих до бойових літаків МіГ-29 05-11-2019
Розкрадання та реалізацію обладнання для військових літаків блокувала на Львівщині Служба безпеки України.
Контррозвідники та слідчі СБУ встановили, що з однієї з військових частин було викрадено комплектуючі та запасні деталі до літаків МіГ-29 для продажу. Зловмисники намагались збути продукцію представнику комерційної структури.
Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі підприємцю викраденого військового майна.
При обшуках у помешканнях та автомобілях зловмисників вилучено велику кількість запасних частин та комплектуючих до бойових літаків МіГ-29, а також гроші, одержані незаконним шляхом.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України фігурантам справи оголошено про підозру.
Козак-характерник написав:Тут Ви вже розпалюєте ворожнечу. Олігархи - головні сєпари, що шматують державу. Простим людям немає чого ділити між собою, що у Львові, що у Донецьку, що у Києві, взагалі будь якому українському місті. Всі вкиди про відмінність людей за регіональною ознакою - пропаганда, гра на людській гордині, на чванстві.
А я, если обратили внимание, как раз подчеркивал отсутствие различий по региональному признаку - везде, с какой стороны света не возьми, у границ будут те, кто опирается на чужое государство. Ментально ли, финансово ли - это неизбежно.
А про возможный выход Львова первым заговорил Перес. Я категорически не поддерживаю эту идею. Но при этом и отрицать такую возможность не стану.
Оптимистичные, ничем не подкрепленные прогнозы - это удел ура-патриотов и пропагандистов
Козак-характерник написав: Одним втирали, що годують всю Україну, іншим - що вони першосортні українці, а на сході, якісь не такі українці. Завжди приємно відчувати свою унікальність і неповторність. Розподіляй та володарюй! Поки холопи чубляться, пани шматують державу.
zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
Ну думайте, что пишите-то. Народ у Вас малограмотний, трохт дебiльний. Потому что Вы сгенерировали своё требование к украинцу)) И на этом основании вынесли вердикт.