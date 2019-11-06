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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4553455445554556>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:39

  freeze написав:
  komp написав:Кто говорит, агенты ФСБ?
А лугандонцы так не хотят на рашку ехать ,так не хотят!


Пока уехали вместе с территорией, пока проплаченные Фарион и Тягнибок с Корчинским орали лозунги.


А freeze в цей час Гіркіна-Стрелкова зі Славянська вибивав мабуть. :mrgreen:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:41

  lapay написав:
  detroytred написав:Вот! Насчёт з-п выросли, лекарства стали дешевле - это аргумент.
Но Вы об этом не упомянули.

А про неминучiсть речь не шла.
Два момента было: эффективность использования средств и за счёт ли урезания от населения были средства.

Не згадав, і що з того? Я прокоментував пост, точніше, його некоректність, хіба не можна?

Можно и нужно.
Но без упоминания этот комментарий получается, как я Вам выше написал.
Очевидный факт ...
Указывающий на некорректность того, о чём вообще не говорилось.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:41

zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 06 лис, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:42

  Перес де Куэльяр написав:
  freeze написав:
  komp написав:Кто говорит, агенты ФСБ?
А лугандонцы так не хотят на рашку ехать ,так не хотят!


Пока уехали вместе с территорией, пока проплаченные Фарион и Тягнибок с Корчинским орали лозунги.


А freeze в цей час Гіркіна-Стрелкова зі Славянська вибивав мабуть. :mrgreen:


Мало кто из присутствующих здесь выбивал Гиркина-Стрелкова, даже можно сказать никто.
Да и ветеранов АТО здесь не наблюдается, Хотаб и тот редок здесь. Остальные больше интернет-воины 99-го уровня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:44

  detroytred написав:
  Перес де Куэльяр написав:Козак-характерник Козаче, от скажи мені відверто, поклади руку на серце, як ти завжди любиш. Тобі такі істоти мавпоподібні в образі Гіві, Мотороли, Абхази потрібні у Львові? Чи краще нехай залишаються де вони є, або здохнуть? Бо вони і дітки їхні за п"ять рочків Прапор України топтали і будуть надалі топтати, наіть вибачення не попросять. Дай відповідь.

Включаешь *надзвичанi новини* и смотришь сколько убийц, насильников и т.п. не ограждаются от общества навсегда. Ходят спокойно среди львовян, киевлян, сумчан и т.д.

Подумай, почему их не оставляют навечно там, где они были, или помирать.

Это к тому, что хотеть Козак или кто иной может-то хотеть, но ответ не столь однозначный.

Це точно. Не однозначний. Інакше б дискусій тут не було... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:48

  Козак-характерник написав:Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.


Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например, Перес отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое...
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:54

ФБ Юрий Романенко

Гениальные идеи

Александр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.

Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.

Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.

Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:55

  freeze написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  freeze"[quote="4788079:komp написав:Кто говорит, агенты ФСБ?
А лугандонцы так не хотят на рашку ехать ,так не хотят!


Пока уехали вместе с территорией, пока проплаченные Фарион и Тягнибок с Корчинским орали лозунги.


А freeze в цей час Гіркіна-Стрелкова зі Славянська вибивав мабуть. :mrgreen:


Мало кто из присутствующих здесь выбивал Гиркина-Стрелкова, даже можно сказать никто.
Да и ветеранов АТО здесь не наблюдается, Хотаб и тот редок здесь. Остальные больше интернет-воины 99-го уровня.[/quote]


Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые.
Больше 300 тысяч как никак...
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 22:58

ФБ Землянский

Конгениально!!!

Во вчерашнем эфире АйСиТиВи СМИ пропустили очень важное заявление министра экоэнергетики.

Пан Оржель заявил, что, если в случае прямых поставок будет меньше цена на российский газ, он "лично, как министр, будет исключать эту скидку из рынка, чтобы у нас снова не было этой диспропорции на рынке"

То есть выглядеть будет дет так:

Общее потребление - 32 млрд кубометров

Укргаздобыча - 70 долл.тыс кубометров (14 млрд кубометров)

Росгаз - 130 долл.тыс кубометров (допустим еще 14 млрд кубометров

Хаб - 200 долл. тыс кубометров (4 млрд кубометров)

С украинских потребителей - 400 рыночных долл за тыс кубометров (70+130+200).

И никаких диспропорций.

UPD По многочисленным просьбам украинских журналистов
https://www.youtube.com/watch?v=9yxdzQdq_2g
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:00

  budivelnik написав:Цікава штука проценти і абсолютні цифри.
Якщо в процентах то витрати на купівлю мобільних телефонів у 1990 році були рівні 0
А в 2019 році - 10%
Так само і з іншими речами
2013:_____________2018____2013 млн грн______2018 млн грн
медицина - 12,2%;________9,3%;___61 569____________115 848
образование - 20,9%;_____20,9%;__105 539___________210 029
пенсии - 17,2%.__________12,6%___87 264____________157 941


Ну-да, ну-да, мобильные телефоны в 1990-м и в 2019-м - это ооочень корректное сравнение :mrgreen: Жги еще.

Твой тезис был бы адекватным, если бы за 5 лет в медицине, образовании и пенсионном обеспечении в мире произошли радикальные изменения.

Например, изобрели дешевый способ лечения болезней, или вообще - таблетку, профилактирующую большинство болезней. Образование стало доступным путем загрузки нужной информации за 5 минут прямо. А пенсионеры, опять таки, благодаря изобретению чудо-таблеток, вернули себе полноценную умственную и физическую активность.

Вот тогда бы снижение бюджетных расходов было рациональным и объективным. Но в мире расходы на образование и медицину только растут - и абсолюты, и доли в ВВП/бюджете. Так что оставь свои манипуляции для форума цензор.нет :mrgreen: Там, может быть, и схавают
zРадио
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