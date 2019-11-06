А freeze в цей час Гіркіна-Стрелкова зі Славянська вибивав мабуть.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:39
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:41
Можно и нужно.
Но без упоминания этот комментарий получается, как я Вам выше написал.
Очевидный факт ...
Указывающий на некорректность того, о чём вообще не говорилось.
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:41
zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 06 лис, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:42
Мало кто из присутствующих здесь выбивал Гиркина-Стрелкова, даже можно сказать никто.
Да и ветеранов АТО здесь не наблюдается, Хотаб и тот редок здесь. Остальные больше интернет-воины 99-го уровня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:44
Це точно. Не однозначний. Інакше б дискусій тут не було...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:48
Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например, Перес отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое...
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:54
ФБ Юрий Романенко
Гениальные идеи
Александр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.
Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.
Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.
Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:55
Мало кто из присутствующих здесь выбивал Гиркина-Стрелкова, даже можно сказать никто.
Да и ветеранов АТО здесь не наблюдается, Хотаб и тот редок здесь. Остальные больше интернет-воины 99-го уровня.[/quote]
Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые.
Больше 300 тысяч как никак...
Додано: Сер 06 лис, 2019 22:58
ФБ Землянский
Конгениально!!!
Во вчерашнем эфире АйСиТиВи СМИ пропустили очень важное заявление министра экоэнергетики.
Пан Оржель заявил, что, если в случае прямых поставок будет меньше цена на российский газ, он "лично, как министр, будет исключать эту скидку из рынка, чтобы у нас снова не было этой диспропорции на рынке"
То есть выглядеть будет дет так:
Общее потребление - 32 млрд кубометров
Укргаздобыча - 70 долл.тыс кубометров (14 млрд кубометров)
Росгаз - 130 долл.тыс кубометров (допустим еще 14 млрд кубометров
Хаб - 200 долл. тыс кубометров (4 млрд кубометров)
С украинских потребителей - 400 рыночных долл за тыс кубометров (70+130+200).
И никаких диспропорций.
UPD По многочисленным просьбам украинских журналистов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:00
Ну-да, ну-да, мобильные телефоны в 1990-м и в 2019-м - это ооочень корректное сравнение Жги еще.
Твой тезис был бы адекватным, если бы за 5 лет в медицине, образовании и пенсионном обеспечении в мире произошли радикальные изменения.
Например, изобрели дешевый способ лечения болезней, или вообще - таблетку, профилактирующую большинство болезней. Образование стало доступным путем загрузки нужной информации за 5 минут прямо. А пенсионеры, опять таки, благодаря изобретению чудо-таблеток, вернули себе полноценную умственную и физическую активность.
Вот тогда бы снижение бюджетных расходов было рациональным и объективным. Но в мире расходы на образование и медицину только растут - и абсолюты, и доли в ВВП/бюджете. Так что оставь свои манипуляции для форума цензор.нет Там, может быть, и схавают
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