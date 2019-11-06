Додано: Сер 06 лис, 2019 22:41

zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.

Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 06 лис, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.