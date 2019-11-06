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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04

  freeze написав:ФБ Юрий Романенко

Гениальные идеи

Александр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.

Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.

Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.

Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах.

Как же хочется больше и больше власти)))

С другой стороны, я так понял, этот удар направлен больше против медведчуковских. Ну а на щепки они не смотрят.

Вообще такое впечатление, что *элиты* или знают, или уверовали, что рашка загнана Западом за флажки безвариантно (надёжно), и смело возвращаются к возне за власть и ресурсы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04

  detroytred написав:Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые.
Больше 300 тысяч как никак...


Знакомые знакомых это конечно, сам знаю двух лично и достаточно близко, тут бы их назвали скорее ватниками, по крайней мере сильно проигрывают в патриотичности многим посетителям этой ветки. Один пошел сам, чтобы получить вышестоящую должность в полиции, другого призвали под угрозой. Оба сейчас с корочками ветеранов. Оба ни разу не стреляли.
Вероятно просто региональная особенность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:10

  andrein написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.

А лично Ваш интерес в чем ? Можете подсказать как Вы на этом собираетесь подзаработать? :)

Я хочу жити в цій країні і діти щоб жили мої.
В країні сильній, вільній і заможній
Де мирне сонечко на небі, та вкриті колосом лани.
Це все є Україна і є господарь українець на свїй землі.

"Подзаработать" це недоречно, бо коли українська нація згуртована, ніякий ворог не насмілиться щось відшматувати, бо там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:11

  Перес де Куэльяр написав:
  zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.

у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати.
ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти?
стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії?
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