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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04
freeze написав:
ФБ Юрий Романенко
Гениальные идеи
Александр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.
Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.
Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.
Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах.
Как же хочется больше и больше власти)))
С другой стороны, я так понял, этот удар направлен больше против медведчуковских. Ну а на щепки они не смотрят.
Вообще такое впечатление, что *элиты* или знают, или уверовали, что рашка загнана Западом за флажки безвариантно (надёжно), и смело возвращаются к возне за власть и ресурсы.
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detroytred
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04
detroytred написав:
Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые.
Больше 300 тысяч как никак...
Знакомые знакомых это конечно, сам знаю двух лично и достаточно близко, тут бы их назвали скорее ватниками, по крайней мере сильно проигрывают в патриотичности многим посетителям этой ветки. Один пошел сам, чтобы получить вышестоящую должность в полиции, другого призвали под угрозой. Оба сейчас с корочками ветеранов. Оба ни разу не стреляли.
Вероятно просто региональная особенность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:10
andrein написав: Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
А лично Ваш интерес в чем ? Можете подсказать как Вы на этом собираетесь подзаработать?
Я хочу жити в цій країні і діти щоб жили мої.
В країні сильній, вільній і заможній
Де мирне сонечко на небі, та вкриті колосом лани.
Це все є Україна і є господарь українець на свїй землі.
"Подзаработать" це недоречно, бо коли українська нація згуртована, ніякий ворог не насмілиться щось відшматувати, бо там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір.
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:11
Перес де Куэльяр написав: zРадио написав:
А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати.
ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти?
стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії?
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