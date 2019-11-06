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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4553455445554556 Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04 freeze написав: ФБ Юрий Романенко



Гениальные идеи



Александр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.



Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.



Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.



Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах. ФБ Юрий РоманенкоГениальные идеиАлександр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах.

Как же хочется больше и больше власти)))



С другой стороны, я так понял, этот удар направлен больше против медведчуковских. Ну а на щепки они не смотрят.



Вообще такое впечатление, что *элиты* или знают, или уверовали, что рашка загнана Западом за флажки безвариантно (надёжно), и смело возвращаются к возне за власть и ресурсы. Как же хочется больше и больше власти)))С другой стороны, я так понял, этот удар направлен больше против медведчуковских. Ну а на щепки они не смотрят.Вообще такое впечатление, что *элиты* или знают, или уверовали, что рашка загнана Западом за флажки безвариантно (надёжно), и смело возвращаются к возне за власть и ресурсы. detroytred

Повідомлень: 22441 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 23:04 detroytred написав: Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые.

Больше 300 тысяч как никак... Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые.Больше 300 тысяч как никак...



Знакомые знакомых это конечно, сам знаю двух лично и достаточно близко, тут бы их назвали скорее ватниками, по крайней мере сильно проигрывают в патриотичности многим посетителям этой ветки. Один пошел сам, чтобы получить вышестоящую должность в полиции, другого призвали под угрозой. Оба сейчас с корочками ветеранов. Оба ни разу не стреляли.

Вероятно просто региональная особенность. Знакомые знакомых это конечно, сам знаю двух лично и достаточно близко, тут бы их назвали скорее ватниками, по крайней мере сильно проигрывают в патриотичности многим посетителям этой ветки. Один пошел сам, чтобы получить вышестоящую должность в полиции, другого призвали под угрозой. Оба сейчас с корочками ветеранов. Оба ни разу не стреляли.Вероятно просто региональная особенность. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13389 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3745 раз. Подякували: 5515 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 23:10 andrein написав: Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются. А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются. Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями. Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.

А лично Ваш интерес в чем ? Можете подсказать как Вы на этом собираетесь подзаработать? А лично Ваш интерес в чем ? Можете подсказать как Вы на этом собираетесь подзаработать?

Я хочу жити в цій країні і діти щоб жили мої.

В країні сильній, вільній і заможній

Де мирне сонечко на небі, та вкриті колосом лани.

Це все є Україна і є господарь українець на свїй землі.



"Подзаработать" це недоречно, бо коли українська нація згуртована, ніякий ворог не насмілиться щось відшматувати, бо там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір. Я хочу жити в цій країні і діти щоб жили мої.В країні сильній, вільній і заможнійДе мирне сонечко на небі, та вкриті колосом лани.Це все є Україна і є господарь українець на свїй землі."Подзаработать" це недоречно, бо коли українська нація згуртована, ніякий ворог не насмілиться щось відшматувати, бо там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2488 З нами з: 06.01.17 Подякував: 1020 раз. Подякували: 1033 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 23:11 Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются. А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются. Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями. Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.

у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати.

ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти?

стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії? у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати.ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти?стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії? mephala Повідомлень: 5852 З нами з: 07.04.14 Подякував: 79 раз. Подякували: 676 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 23:14 budivelnik написав: Цікава штука проценти і абсолютні цифри.

Якщо в процентах то витрати на купівлю мобільних телефонів у 1990 році були рівні 0

А в 2019 році - 10% Цікава штука проценти і абсолютні цифри.Якщо в процентах то витрати на купівлю мобільних телефонів у 1990 році були рівні 0А в 2019 році - 10%

Подсказка для budivelnik.

При Януковиче, в 2013 году украинцы зарегистрировали 50 электромобилей,

при Порошенко, в 2018 – 6 740 единиц.

( https://autogeek.com.ua/svezhaja-statis ... 000-shtuk/ )



Вывод:

При Порошенко украинцы стали жить лучше, чем при Януковиче в 134,8 раза! (6 740 : 50). Подсказка дляПри Януковиче, в 2013 году украинцы зарегистрировали 50 электромобилей,при Порошенко, в 2018 – 6 740 единиц.Вывод:(6 740 : 50). yanyura Повідомлень: 5001 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 23:14 mephala написав: Перес де Куэльяр написав: zРадио написав: А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются. А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются. Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями. Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.

у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати.

ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти?

стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії? у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати.ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти?стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії?

У Переса противоречие: говорит о важности згуртованoстi нации и одновременно сам зачастую перегибает. У Переса противоречие: говорит о важности згуртованoстi нации и одновременно сам зачастую перегибает. detroytred

Повідомлень: 22441 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 лис, 2019 23:19 zРадио написав: Козак-характерник написав: Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.



Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например, Перес отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое... Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например,отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое...

З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою. По третє, якщо є бажання подискутувати, щоб висловити свою думку і можливо переконати співрозмовника, не треба його обзивати і навішувати ярлики. Якщо хтось, думає, що обзиваючи, можна переконати іншого - це помилка. Говорити треба з любов'ю, або не говорити взагалі, навіть якщо опонент провокує, не відповідати образою на образу. Адже ображаючи іншого, той хто ображає, сам себе зневажає. І зневажає Бога. Бо що Бог казав? "А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові: Нікчема! - той підпаде Верховному Судові. А хто скаже: Дурень! – той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій."



Ніхто із нас не знає в чому замисел Божий. Тому всі ми рівні перед Богом. Навчимося любити один одного - це буде наша головна перемога! З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою. По третє, якщо є бажання подискутувати, щоб висловити свою думку і можливо переконати співрозмовника, не треба його обзивати і навішувати ярлики. Якщо хтось, думає, що обзиваючи, можна переконати іншого - це помилка. Говорити треба з любов'ю, або не говорити взагалі, навіть якщо опонент провокує, не відповідати образою на образу. Адже ображаючи іншого, той хто ображає, сам себе зневажає. І зневажає Бога. Бо що Бог казав? "А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові: Нікчема! - той підпаде Верховному Судові. А хто скаже: Дурень! – той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій."Ніхто із нас не знає в чому замисел Божий. Тому всі ми рівні перед Богом. Навчимося любити один одного - це буде наша головна перемога! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27056 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4553455445554556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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