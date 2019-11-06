Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Александр Ткаченко предлагает, что, если в течение трех лет СМИ являются постоянно убыточными, к ним можно будет применить определенные санкции.
Эти идеи будут отображены в новом законе о СМИ, который профильный комитет планирует разработать до конца года.
Правильно Владимир Федорин (Vladimir Fedorin) написал, что начать реализацию этой гениальной идеи можно с убыточных авиакомпаний, нефтедобывающих предприятий, ферросплавных и прочих бизнесов ИВК. Вот это будет вдохновляющий пример.
Вообще, восхищает настойчивость с которой эти люди плодят себе врагов в любых сферах.
Как же хочется больше и больше власти)))
С другой стороны, я так понял, этот удар направлен больше против медведчуковских. Ну а на щепки они не смотрят.
Вообще такое впечатление, что *элиты* или знают, или уверовали, что рашка загнана Западом за флажки безвариантно (надёжно), и смело возвращаются к возне за власть и ресурсы.
detroytred написав:Так, думаю, у каждого есть родичи атошники. Ну или, как минимум, друзья, хорошие знакомые. Больше 300 тысяч как никак...
Знакомые знакомых это конечно, сам знаю двух лично и достаточно близко, тут бы их назвали скорее ватниками, по крайней мере сильно проигрывают в патриотичности многим посетителям этой ветки. Один пошел сам, чтобы получить вышестоящую должность в полиции, другого призвали под угрозой. Оба сейчас с корочками ветеранов. Оба ни разу не стреляли. Вероятно просто региональная особенность.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
А лично Ваш интерес в чем ? Можете подсказать как Вы на этом собираетесь подзаработать?
Я хочу жити в цій країні і діти щоб жили мої. В країні сильній, вільній і заможній Де мирне сонечко на небі, та вкриті колосом лани. Це все є Україна і є господарь українець на свїй землі.
"Подзаработать" це недоречно, бо коли українська нація згуртована, ніякий ворог не насмілиться щось відшматувати, бо там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір.
zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати. ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти? стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії?
zРадио написав:А насчет львовян - в точку. Там сепаратистов (или коллаборантов, о чем тут спорят уже много страниц) не меньше, чем было в Донецке. Просто пока повестка в Украине галичанская, они не высовываются.
Хвилиночку, на Заході України більш збереглися національні традиції, культура українська до якої повинні прагнути, вивчати, сповідувати інша частина населення України, звісно якщо вони українці, а не совкодрочери і любітелі руського міра. Коли мені говорять, "что мол я русскоязычный украинец и не хочу учить украинский язык, он мне не нужен", то для мене це дивно, який же ти українець, якщо не знаєш національної української мови, бо нарід у нас такий малограмотний, трохи дебільний. Украінізацію треба проводити на Державному рівні і через пару десятиліть всі будуть як один - українцями.
у кожного регіону свої традиції. у кожного регіону свій самобутній місцевий діалект. тут ви перегинаєте що тільки захід зберіг свою історію і мову та його потрібно наслідувати. ми що - в армії щоб всіх під один гребінець стригти? стосовно взагалі української мови - у нас є визначені сфери де обов’язкове знання літературної української мови. до інших сфер життя які претензії?
У Переса противоречие: говорит о важности згуртованoстi нации и одновременно сам зачастую перегибает.
Козак-характерник написав:Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.
Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например, Перес отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое...
З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою. По третє, якщо є бажання подискутувати, щоб висловити свою думку і можливо переконати співрозмовника, не треба його обзивати і навішувати ярлики. Якщо хтось, думає, що обзиваючи, можна переконати іншого - це помилка. Говорити треба з любов'ю, або не говорити взагалі, навіть якщо опонент провокує, не відповідати образою на образу. Адже ображаючи іншого, той хто ображає, сам себе зневажає. І зневажає Бога. Бо що Бог казав? "А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові: Нікчема! - той підпаде Верховному Судові. А хто скаже: Дурень! – той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій."
Перес де Куэльяр написав:там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір.
Там де закінчується мова ворожнечі і лине мова Любові настає мир в душах! Ніхто із нас не знає в чому замисел Божий. Тому всі ми рівні перед Богом. Навчимося любити один одного - це буде наша головна перемога!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
zРадио написав: Предприятия Укроборонпрома как были в разрухе и коррупции, так и остались...
Факты есть ? А то ведь, врать надо переставать в подростковом возрасте
Там вказівка показати що все погано, для майбутнього провалу в оборонній сфері, тобто так і було. Але чим же воювали при Порошенко?.... .......
Первое видео - танки, отремонтированные на з-де Малышева: "простояли на базах хранения более 30 лет". Второе - танки, модернизированные на з-де Малышева. Т.е. на обоих видео - приведение в порядок старой советской техники. Когда говорилось об 1 танке, речь шла о поставках новой техники в войска.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
andrein написав:[quote="4788091:Перес де Куэльяр] Я хочу жити в цій країні і діти щоб жили мої. В країні сильній, вільній і заможній Де мирне сонечко на небі, та вкриті колосом лани. Це все є Україна і є господарь українець на свїй землі.
"Подзаработать" це недоречно, бо коли українська нація згуртована, ніякий ворог не насмілиться щось відшматувати, бо там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір.[/quote]
Было мирное солнце на небе, а потом пришли патриоты, которым хотелось очень в Польшу по безвизу, а другим нетерпелось москаляк вешать.