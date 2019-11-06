Додано: Сер 06 лис, 2019 23:19

zРадио написав: Козак-характерник написав: Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.



Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например, Перес отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое... Я согласен не трогать эти темы. Но чтобы это работало, все должны принять эти правила. Согласится ли, например,отказаться от своих слов о том, что на Западе живут более правильные украинцы, чем на остальной территории страны? Что имеется в виду - читайте его пост, не хочу цитировать такое...

Перес де Куэльяр написав: там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір. там де закінчується російська мова, там закінчується руській мір.

З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою. По третє, якщо є бажання подискутувати, щоб висловити свою думку і можливо переконати співрозмовника, не треба його обзивати і навішувати ярлики. Якщо хтось, думає, що обзиваючи, можна переконати іншого - це помилка. Говорити треба з любов'ю, або не говорити взагалі, навіть якщо опонент провокує, не відповідати образою на образу. Адже ображаючи іншого, той хто ображає, сам себе зневажає. І зневажає Бога. Бо що Бог казав? "А я кажу вам, що кожний, хто гнівається на брата свого, підпаде судові. Хто ж скаже братові: Нікчема! - той підпаде Верховному Судові. А хто скаже: Дурень! – той підпаде під вогонь пекельний. Коли, отже, приносиш на жертовник дар твій і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар; піди, помирись перше з твоїм братом і тоді прийдеш і принесеш дар твій."Там де закінчується мова ворожнечі і лине мова Любові настає мир в душах! Ніхто із нас не знає в чому замисел Божий. Тому всі ми рівні перед Богом. Навчимося любити один одного - це буде наша головна перемога!