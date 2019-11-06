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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:48
ЛАД написав:
Первое видео - танки, отремонтированные на з-де Малышева: "простояли на базах хранения более 30 лет".
Второе - танки, модернизированные на з-де Малышева.
Т.е. на обоих видео - приведение в порядок старой советской техники.
Когда говорилось об 1 танке, речь шла о поставках новой техники в войска.
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
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Перес де Куэльяр
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:56
Перес де Куэльяр написав:
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
Святая невинность. А вот отдавая американцам контракт на тепловозы GE на 1 млрд долларов, он уверял, что модернизировать собственные невыгодно, и проще купить новые
Хотя собственные тепловозы, в отличие от танков, гораздо менее устаревшие и морально, и технически, поскольку продолжали выпускаться вплоть до 2014-го года...
Вот реально, как ты можешь не замечать двуличие всех этих волков в овечьих шкурах, если горячо и искренне переживаешь за будущее страны?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:06
Вхід Донбаса в Україну на умовах кремля, спровокує вихід Львова, як автономії і не тільки, з усіма наслідками. Хоча, ЗЕлена шмаркля, мабуть цього і прагне - розвал Країни.
Интересно девки пляшут!
Донбасс не хочет жить на условиях Львова - Донбасс сепаратисты.
Львов не хочет жить на условиях Донбасса - Львов ... ?
Кстати, стоит напомнить, что захваты госадминистраций и отделов милиции с захватом оружия в 2014 начались на Западе, и только потом - на Востоке.
И угрозы организовать "поезда дружбы" и пр. звучали с запада, а не с востока.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:28
Эта страна просто чудесна
Востаннє редагувалось andrein
в Чет 07 лис, 2019 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:32
andrein написав:
Было мирное солнце на небе, а потом пришли патриоты, которым хотелось очень в Польшу по безвизу, а другим нетерпелось москаляк вешать
В свій час за такий коментар уже б прилетів бан. За брехню.
А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича, який за 3 роки просрав і розікрав ЗВР з $26 млрд.дол до $11млрд.дол. МВФ транші вже не давав і тема дефолту була нагальною, справа часу. Спасіння у фінансовій допомозі знайшли у РФ з програмою на 15млрд.дол. Отримали перший транш 3млрд.дол і незрозуміло куди він подівся, Україна стала повністю залежна від Московії. Почався Майдан, українські спецслужби були пронизані спецслужбами РФ. Борти з РФ доставляли спецзасоби, шумові, світові гранати для міліції, а також ФСБ все контролювала. З цих подій у протестувальників з"явилося гасло "москаляку на гіляку".І виникає питання, яке собаче діло Москалів що в Україні відбувалося? Наче ми на них напали і шмат території відкусили. Але ж ні, РФ почала військову операцію по анексії Криму. Далі диверсійна група Гіркіна захоплює Славянськ, та розпочинається антитерористична операція, що переростає у збройний конфлікт з регулярними військами РФ на українській території і до цього часу. Так до чого ти хилиш і де українці начебто щось не те прагнули,або зробили?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:38
Перес де Куэльяр написав: andrein написав:
Было мирное солнце на небе, а потом пришли патриоты, которым хотелось очень в Польшу по безвизу, а другим нетерпелось москаляк вешать
В свій час за такий коментар уже б прилетів бан. За брехню.
А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича, який за 3 роки просрав і розікрав ЗВР з $26 млрд.дол до $11млрд.дол. МВФ транші вже не давав і тема дефолту була нагальною, справа часу. Спасіння у фінансовій допомозі знайшли у РФ з програмою на 15млрд.дол. Отримали перший транш 3млрд.дол і незрозуміло куди він подівся, Україна стала повністю залежна від Московії. Почався Майдан, українські спецслужби були пронизані спецслужбами РФ. Борти з РФ доставляли спецзасоби, шумові, світові гранати для міліції, а також ФСБ все контролювала. З цих подій у протестувальників з"явилося гасло "москаляку на гіляку".І виникає питання, яке собаче діло Москалів що в Україні відбувалося? Наче ми на них напали і шмат території відкусили. Але ж ні, РФ почала військову операцію по анексії Криму. Далі диверсійна група Гіркіна захоплює Славянськ, та розпочинається антитерористична операція, що переростає у збройний конфлікт з регулярними військами РФ на українській території і до цього часу. Так до чого ти хилиш і де українці начебто щось не те прагнули,або зробили?
А лучше от этого всего кому стало.
Можно и без этого было евроинтегрироваться с ершиком в руках.
И никто не запрещал вышиванки или зерно в Африку продавать.
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andrein
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