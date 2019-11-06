Додано: Чет 07 лис, 2019 00:50

Перес де Куэльяр написав: А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича, А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича,

який за 3 роки просрав і розікрав ЗВР з $26 млрд.дол до $11млрд.дол. МВФ транші вже не давав і тема дефолту була нагальною, справа часу.

Почався Майдан, українські спецслужби були пронизані спецслужбами РФ. Борти з РФ доставляли спецзасоби, шумові, світові гранати для міліції, а також ФСБ все контролювала. З цих подій у протестувальників з"явилося гасло "москаляку на гіляку".І виникає питання, яке собаче діло Москалів що в Україні відбувалося?

В українській мові немає прийменника "ізза", це русизм і суржик, правильно "через зміну..."Я вже втомився давати посилання на прогнози міжнародних рейтингових агенств станом на кінець 2013 року: ніхто з них не прогнозував дефолту, всі прогнозували на 2014 р. стабільний курс гривні чи незначне падіння (до 8,3-8,5).МВФ був готовий в будь-який момент дати кредит Януковичу за умови, якщо останній погодиться на покриття дефіциту Нафтогазу за рахунок підвищення тарифів. Янукович не хотів це робити за рік до виборів, бо сподівався домовитись з Росією про знижку на газ, яка дозволила би усунути цей дефіцит без підвищення тарифів. Росія (яка начебто так любила Януковича) не погоджувалась на цю знижку, аж допоки на майдані не запахло смаженим.Але ж саме українські спеслужби, ще до прийняття Радою рішення про відсторонення Януковича, перестали йому підпорядковуватись і навіть робили спробу заарештувати його в аеропорту Харкова (що і змусило їхніх російських "колег" здійснити складну спецоперацію з таємної евакуації його автомобілями в Крим і далі в Ростов через усю територію України). Та й втік він очевидно не через погрози Парасюка, а через більш вагомі причини. Якщо українські спецслужби в той момент контролювались з-за кордону, то явно не Росією.