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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 06 лис, 2019 23:48
ЛАД написав:
Первое видео - танки, отремонтированные на з-де Малышева: "простояли на базах хранения более 30 лет".
Второе - танки, модернизированные на з-де Малышева.
Т.е. на обоих видео - приведение в порядок старой советской техники.
Когда говорилось об 1 танке, речь шла о поставках новой техники в войска.
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
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Додано: Сер 06 лис, 2019 23:56
Перес де Куэльяр написав:
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
Святая невинность. А вот отдавая американцам контракт на тепловозы GE на 1 млрд долларов, он уверял, что модернизировать собственные невыгодно, и проще купить новые
Хотя собственные тепловозы, в отличие от танков, гораздо менее устаревшие и морально, и технически, поскольку продолжали выпускаться вплоть до 2014-го года...
Вот реально, как ты можешь не замечать двуличие всех этих волков в овечьих шкурах, если горячо и искренне переживаешь за будущее страны?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:06
Вхід Донбаса в Україну на умовах кремля, спровокує вихід Львова, як автономії і не тільки, з усіма наслідками. Хоча, ЗЕлена шмаркля, мабуть цього і прагне - розвал Країни.
Интересно девки пляшут!
Донбасс не хочет жить на условиях Львова - Донбасс сепаратисты.
Львов не хочет жить на условиях Донбасса - Львов ... ?
Кстати, стоит напомнить, что захваты госадминистраций и отделов милиции с захватом оружия в 2014 начались на Западе, и только потом - на Востоке.
И угрозы организовать "поезда дружбы" и пр. звучали с запада, а не с востока.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:28
Эта страна просто чудесна
Востаннє редагувалось andrein
в Чет 07 лис, 2019 00:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:32
andrein написав:
Было мирное солнце на небе, а потом пришли патриоты, которым хотелось очень в Польшу по безвизу, а другим нетерпелось москаляк вешать
В свій час за такий коментар уже б прилетів бан. За брехню.
А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича, який за 3 роки просрав і розікрав ЗВР з $26 млрд.дол до $11млрд.дол. МВФ транші вже не давав і тема дефолту була нагальною, справа часу. Спасіння у фінансовій допомозі знайшли у РФ з програмою на 15млрд.дол. Отримали перший транш 3млрд.дол і незрозуміло куди він подівся, Україна стала повністю залежна від Московії. Почався Майдан, українські спецслужби були пронизані спецслужбами РФ. Борти з РФ доставляли спецзасоби, шумові, світові гранати для міліції, а також ФСБ все контролювала. З цих подій у протестувальників з"явилося гасло "москаляку на гіляку".І виникає питання, яке собаче діло Москалів що в Україні відбувалося? Наче ми на них напали і шмат території відкусили. Але ж ні, РФ почала військову операцію по анексії Криму. Далі диверсійна група Гіркіна захоплює Славянськ, та розпочинається антитерористична операція, що переростає у збройний конфлікт з регулярними військами РФ на українській території і до цього часу. Так до чого ти хилиш і де українці начебто щось не те прагнули,або зробили?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:38
Перес де Куэльяр написав: andrein написав:
Было мирное солнце на небе, а потом пришли патриоты, которым хотелось очень в Польшу по безвизу, а другим нетерпелось москаляк вешать
В свій час за такий коментар уже б прилетів бан. За брехню.
А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича, який за 3 роки просрав і розікрав ЗВР з $26 млрд.дол до $11млрд.дол. МВФ транші вже не давав і тема дефолту була нагальною, справа часу. Спасіння у фінансовій допомозі знайшли у РФ з програмою на 15млрд.дол. Отримали перший транш 3млрд.дол і незрозуміло куди він подівся, Україна стала повністю залежна від Московії. Почався Майдан, українські спецслужби були пронизані спецслужбами РФ. Борти з РФ доставляли спецзасоби, шумові, світові гранати для міліції, а також ФСБ все контролювала. З цих подій у протестувальників з"явилося гасло "москаляку на гіляку".І виникає питання, яке собаче діло Москалів що в Україні відбувалося? Наче ми на них напали і шмат території відкусили. Але ж ні, РФ почала військову операцію по анексії Криму. Далі диверсійна група Гіркіна захоплює Славянськ, та розпочинається антитерористична операція, що переростає у збройний конфлікт з регулярними військами РФ на українській території і до цього часу. Так до чого ти хилиш і де українці начебто щось не те прагнули,або зробили?
А лучше от этого всего кому стало.
Можно и без этого было евроинтегрироваться с ершиком в руках.
И никто не запрещал вышиванки или зерно в Африку продавать.
Европа получила раб. силу, Турция девочек, Россия - Крым забрала. Печальный финал.
Кстати как Вы относитесь к тому что ВР проголосовала против расследования убийств Небесной сотни на Майдане и в Одессе ?
Востаннє редагувалось andrein
в Чет 07 лис, 2019 00:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:50
Перес де Куэльяр написав:
А тепер спочатку, Майдан почався ізза зміни Європейського вектору розвитку України злочинною владою Януковича,
В українській мові немає прийменника "ізза", це русизм і суржик, правильно "через зміну..."
який за 3 роки просрав і розікрав ЗВР з $26 млрд.дол до $11млрд.дол. МВФ транші вже не давав і тема дефолту була нагальною, справа часу.
Я вже втомився давати посилання на прогнози міжнародних рейтингових агенств станом на кінець 2013 року: ніхто з них не прогнозував дефолту, всі прогнозували на 2014 р. стабільний курс гривні чи незначне падіння (до 8,3-8,5).
МВФ був готовий в будь-який момент дати кредит Януковичу за умови, якщо останній погодиться на покриття дефіциту Нафтогазу за рахунок підвищення тарифів. Янукович не хотів це робити за рік до виборів, бо сподівався домовитись з Росією про знижку на газ, яка дозволила би усунути цей дефіцит без підвищення тарифів. Росія (яка начебто так любила Януковича) не погоджувалась на цю знижку, аж допоки на майдані не запахло смаженим.
Почався Майдан, українські спецслужби були пронизані спецслужбами РФ. Борти з РФ доставляли спецзасоби, шумові, світові гранати для міліції, а також ФСБ все контролювала. З цих подій у протестувальників з"явилося гасло "москаляку на гіляку".І виникає питання, яке собаче діло Москалів що в Україні відбувалося?
Але ж саме українські спеслужби, ще до прийняття Радою рішення про відсторонення Януковича, перестали йому підпорядковуватись і навіть робили спробу заарештувати його в аеропорту Харкова (що і змусило їхніх російських "колег" здійснити складну спецоперацію з таємної евакуації його автомобілями в Крим і далі в Ростов через усю територію України). Та й втік він очевидно не через погрози Парасюка, а через більш вагомі причини. Якщо українські спецслужби в той момент контролювались з-за кордону, то явно не Росією.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 00:53
zРадио написав: Перес де Куэльяр написав:
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
Святая невинность. А вот отдавая американцам контракт на тепловозы GE на 1 млрд долларов, он уверял, что модернизировать собственные невыгодно, и проще купить новые
Хотя собственные тепловозы, в отличие от танков, гораздо менее устаревшие и морально, и технически, поскольку продолжали выпускаться вплоть до 2014-го года...
Вот реально, как ты можешь не замечать двуличие всех этих волков в овечьих шкурах, если горячо и искренне переживаешь за будущее страны?
Ну ти теж мракобєсієм тут не займайся. Є скрізь лобісти і щоб отримати одне, наприклад вкрай необхідну військову оборонну допомогу, треба укласти контракт. Гадаєш там Швондєри сиділи і спеціально тепловози закупали?
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Додано: Чет 07 лис, 2019 01:00
andrein написав:
А лучше от этого всего кому стало.
Можно и без этого было евроинтегрироваться с ершиком в руках.
И никто не запрещал вышиванки или зерно в Африку продавать.
Европа получила раб. силу, Турция девочек, Россия - Крым забрала. Печальный финал.
заговорив і відразу рашапропагандою завоняло.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 01:04
mephala написав: andrein написав:
А лучше от этого всего кому стало.
Можно и без этого было евроинтегрироваться с ершиком в руках.
И никто не запрещал вышиванки или зерно в Африку продавать.
Европа получила раб. силу, Турция девочек, Россия - Крым забрала. Печальный финал.
заговорив і відразу рашапропагандою завоняло.
Вижу замыкание в мозгу. Аргументы закончились.
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