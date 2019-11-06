Уверен. Миллиардными заказами в США Порошенко нашими деньгами расплачивался за свой личный интерес - лояльность администрации Трампа, которому он подосрал ошибочной (и, подчеркну, абсолютно ненужной) ставкой на Клинтон...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:06
Уверен. Миллиардными заказами в США Порошенко нашими деньгами расплачивался за свой личный интерес - лояльность администрации Трампа, которому он подосрал ошибочной (и, подчеркну, абсолютно ненужной) ставкой на Клинтон...
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:08
це ви про своє замикання? тут я згоден - рашапропаганда весь мозок вам замкнула.
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:14
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:22
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:25
Погоджуюсь, тому українська дипломатія була направлена на Конгрес, де добре просувала українські інтереси і отримувала підтримку політичну, військову і фінансову.
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:26
А что мы от США получили военную помощь на млрд. долларов?
Что-то не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:31
Не стану ввязываться в спор по майдану - спать охота. Да и мало в этом смысла - одна из сторон до сих пор, спустя 6 лет, абсолютно не готова к честной, открытой и предметной дискуссии, как в лучших сектантских традициях верующие не готовы говорить на темы беременных девственниц, воскрешений покойников и прочих неудобных вопросов атеистов
Как и в религии, майдановцы очертили себе зону святости, переходить которую не меньше, чем кощунственно - нельзя сомневаться в подставе с избиением студентов, нельзя сомневаться в провокации насилия беркутами, нельзя подозревать вмешательство Запада, нельзя рассуждать о том, что стрелять могли не (только) силовики и, наконец, нельзя даже подумать заменить слово "революция" на "переворот". Практически ничего нельзя - для этого и выстроена пропаганда в библейском стиле о добре и зле, присутствуют свои предатели и святые, чудотворцы, сниснихождения свыше и прочая художественная лабуда...
Нецікаво
Додано: Чет 07 лис, 2019 01:33
Рассказывать можно многое.
Но нам не нужны тысячи танков - сражений на Курской дуге не предвидится.
Но один современный новый танк может быть лучше десятка отремонтированных/ "модернизированных" 40-летних.
Как Вы думаете, что стоили бы британские танки времён первой мировой против, к примеру, Т-34?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 02:01
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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