Додано: Чет 07 лис, 2019 01:31

Не стану ввязываться в спор по майдану - спать охота. Да и мало в этом смысла - одна из сторон до сих пор, спустя 6 лет, абсолютно не готова к честной, открытой и предметной дискуссии, как в лучших сектантских традициях верующие не готовы говорить на темы беременных девственниц, воскрешений покойников и прочих неудобных вопросов атеистовКак и в религии, майдановцы очертили себе зону святости, переходить которую не меньше, чем кощунственно - нельзя сомневаться в подставе с избиением студентов, нельзя сомневаться в провокации насилия беркутами, нельзя подозревать вмешательство Запада, нельзя рассуждать о том, что стрелять могли не (только) силовики и, наконец, нельзя даже подумать заменить слово "революция" на "переворот". Практически ничего нельзя - для этого и выстроена пропаганда в библейском стиле о добре и зле, присутствуют свои предатели и святые, чудотворцы, сниснихождения свыше и прочая художественная лабуда...Нецікаво