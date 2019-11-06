RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4555455645574558
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:14

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:В українській мові немає прийменника "ізза", це русизм і суржик, правильно "через зміну..."
Невже? Яка біда, дефіс пропустив із-за, так встав і буде тобі складний прийменник український.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2493
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:22

  andrein написав:.......
Вижу замыкание в мозгу. Аргументы закончились. :)

А они были? :shock:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:25

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав: Гадаєш там Швондєри сиділи і спеціально тепловози закупали?


Уверен. Миллиардными заказами в США Порошенко нашими деньгами расплачивался за свой личный интерес - лояльность администрации Трампа, которому он подосрал ошибочной (и, подчеркну, абсолютно ненужной) ставкой на Клинтон...

Погоджуюсь, тому українська дипломатія була направлена на Конгрес, де добре просувала українські інтереси і отримувала підтримку політичну, військову і фінансову.
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2493
З нами з: 06.01.17
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:26

Ну ти теж мракобєсієм тут не займайся. Є скрізь лобісти і щоб отримати одне, наприклад вкрай необхідну військову оборонну допомогу, треба укласти контракт. Гадаєш там Швондєри сиділи і спеціально тепловози закупали?

А что мы от США получили военную помощь на млрд. долларов?
Что-то не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:31

Не стану ввязываться в спор по майдану - спать охота. Да и мало в этом смысла - одна из сторон до сих пор, спустя 6 лет, абсолютно не готова к честной, открытой и предметной дискуссии, как в лучших сектантских традициях верующие не готовы говорить на темы беременных девственниц, воскрешений покойников и прочих неудобных вопросов атеистов :mrgreen:

Как и в религии, майдановцы очертили себе зону святости, переходить которую не меньше, чем кощунственно - нельзя сомневаться в подставе с избиением студентов, нельзя сомневаться в провокации насилия беркутами, нельзя подозревать вмешательство Запада, нельзя рассуждать о том, что стрелять могли не (только) силовики и, наконец, нельзя даже подумать заменить слово "революция" на "переворот". Практически ничего нельзя - для этого и выстроена пропаганда в библейском стиле о добре и зле, присутствуют свои предатели и святые, чудотворцы, сниснихождения свыше и прочая художественная лабуда...

Нецікаво :)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 02.05.18
Подякував: 815 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 01:33

  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Первое видео - танки, отремонтированные на з-де Малышева: "простояли на базах хранения более 30 лет".
Второе - танки, модернизированные на з-де Малышева.
Т.е. на обоих видео - приведение в порядок старой советской техники.
Когда говорилось об 1 танке, речь шла о поставках новой техники в войска.
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?

Рассказывать можно многое.
Но нам не нужны тысячи танков - сражений на Курской дуге не предвидится.
Но один современный новый танк может быть лучше десятка отремонтированных/ "модернизированных" 40-летних.
Как Вы думаете, что стоили бы британские танки времён первой мировой против, к примеру, Т-34?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14709
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 02:01

  zРадио написав:в библейском стиле о добре и зле

:P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27057
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:23

Re: Політичні дискусії

https://www.facebook.com/O.Liashko/vide ... 254181490/
Мордобій в аеропорту між Ляшком і Герусом, в залі для делегацій.
Якщо коротко:
Ляшко: Піди, заплати в касу 4000 гривень - ти тут за народні гроші.
Герус: В Ахметова купувати задорого не будемо.
Ляшко: Ти запустив сюди росіян, і за це будеш сидіти в тюрьмі.

Так що відслюнавить Ахметов Ляшку, за це відео, на бутери з ікрою. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8839
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:34

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Святая невинность. А вот отдавая американцам контракт на тепловозы GE на 1 млрд долларов, он уверял, что модернизировать собственные невыгодно, и проще купить новые :mrgreen: Хотя собственные тепловозы, в отличие от танков, гораздо менее устаревшие и морально, и технически, поскольку продолжали выпускаться вплоть до 2014-го года...

Вот реально, как ты можешь не замечать двуличие всех этих волков в овечьих шкурах, если горячо и искренне переживаешь за будущее страны?

Тепловозів не вистачає, а на складах немає такої кучі законсервованих, як танків. Ти давай зав'язуй з цими зрадофільскіми вкидами, а то вже колега detroytred мені закидає, що я коментую твою очевидну лажу. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8839
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1079 раз.
Подякували: 1173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 09:36

  ЛАД написав:
  andrein написав:.......
Вижу замыкание в мозгу. Аргументы закончились. :)

А они были? :shock:

для того щоб бачити рашапропаганду потрібні аргументи?
ви коли бачите ліс також шукаєте аргументи чи його і так видно? :lol:
mephala
 
Повідомлень: 5855
З нами з: 07.04.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4555455645574558
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.