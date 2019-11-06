Козак-характерник написав:zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.
Выпячивать не надо. Но и делать вид, что их нет, не стоит.
Другое дело, что, говоря об этих особенностях, не надо это делать в духе - эти украинцы правильные, а эти нет. Или - эти нас кормят, приносят валюту, а эти дармоеды. Или ещё что-нибудь такое.
Разнообразие надо использовать для укрепления и развития страны. Так же, как генетическое разнообразие способствует выживаемости популяции, а близкородственные отношения ведут к деградации. Можно, конечно, проводить селекцию по увеличению различий вплоть до образования новых видов, скрещивание которых невозможно. Чем и занимались наши политики на протяжении почти всей независимой истории, кроме разве что нескольких первых лет.