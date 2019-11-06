RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4556455745584559
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 11:11

  Козак-характерник написав:zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.

Выпячивать не надо. Но и делать вид, что их нет, не стоит.
Другое дело, что, говоря об этих особенностях, не надо это делать в духе - эти украинцы правильные, а эти нет. Или - эти нас кормят, приносят валюту, а эти дармоеды. Или ещё что-нибудь такое.
Разнообразие надо использовать для укрепления и развития страны. Так же, как генетическое разнообразие способствует выживаемости популяции, а близкородственные отношения ведут к деградации. Можно, конечно, проводить селекцию по увеличению различий вплоть до образования новых видов, скрещивание которых невозможно. Чем и занимались наши политики на протяжении почти всей независимой истории, кроме разве что нескольких первых лет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14710
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4293 раз.
Подякували: 3985 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4556455745584559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.