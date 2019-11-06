Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну ти теж мракобєсієм тут не займайся. Є скрізь лобісти і щоб отримати одне, наприклад вкрай необхідну військову оборонну допомогу, треба укласти контракт. Гадаєш там Швондєри сиділи і спеціально тепловози закупали?
А что мы от США получили военную помощь на млрд. долларов? Что-то не слышал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Не стану ввязываться в спор по майдану - спать охота. Да и мало в этом смысла - одна из сторон до сих пор, спустя 6 лет, абсолютно не готова к честной, открытой и предметной дискуссии, как в лучших сектантских традициях верующие не готовы говорить на темы беременных девственниц, воскрешений покойников и прочих неудобных вопросов атеистов
Как и в религии, майдановцы очертили себе зону святости, переходить которую не меньше, чем кощунственно - нельзя сомневаться в подставе с избиением студентов, нельзя сомневаться в провокации насилия беркутами, нельзя подозревать вмешательство Запада, нельзя рассуждать о том, что стрелять могли не (только) силовики и, наконец, нельзя даже подумать заменить слово "революция" на "переворот". Практически ничего нельзя - для этого и выстроена пропаганда в библейском стиле о добре и зле, присутствуют свои предатели и святые, чудотворцы, сниснихождения свыше и прочая художественная лабуда...
ЛАД написав:Первое видео - танки, отремонтированные на з-де Малышева: "простояли на базах хранения более 30 лет". Второе - танки, модернизированные на з-де Малышева. Т.е. на обоих видео - приведение в порядок старой советской техники. Когда говорилось об 1 танке, речь шла о поставках новой техники в войска.
Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки. То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
Рассказывать можно многое. Но нам не нужны тысячи танков - сражений на Курской дуге не предвидится. Но один современный новый танк может быть лучше десятка отремонтированных/ "модернизированных" 40-летних. Как Вы думаете, что стоили бы британские танки времён первой мировой против, к примеру, Т-34?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
https://www.facebook.com/O.Liashko/vide ... 254181490/ Мордобій в аеропорту між Ляшком і Герусом, в залі для делегацій. Якщо коротко: Ляшко: Піди, заплати в касу 4000 гривень - ти тут за народні гроші. Герус: В Ахметова купувати задорого не будемо. Ляшко: Ти запустив сюди росіян, і за це будеш сидіти в тюрьмі.
Так що відслюнавить Ахметов Ляшку, за це відео, на бутери з ікрою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Святая невинность. А вот отдавая американцам контракт на тепловозы GE на 1 млрд долларов, он уверял, что модернизировать собственные невыгодно, и проще купить новые Хотя собственные тепловозы, в отличие от танков, гораздо менее устаревшие и морально, и технически, поскольку продолжали выпускаться вплоть до 2014-го года...
Вот реально, как ты можешь не замечать двуличие всех этих волков в овечьих шкурах, если горячо и искренне переживаешь за будущее страны?
Тепловозів не вистачає, а на складах немає такої кучі законсервованих, як танків. Ти давай зав'язуй з цими зрадофільскіми вкидами, а то вже колега detroytred мені закидає, що я коментую твою очевидну лажу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Козак-характерник написав:zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.
Выпячивать не надо. Но и делать вид, что их нет, не стоит. Другое дело, что, говоря об этих особенностях, не надо это делать в духе - эти украинцы правильные, а эти нет. Или - эти нас кормят, приносят валюту, а эти дармоеды. Или ещё что-нибудь такое. Разнообразие надо использовать для укрепления и развития страны. Так же, как генетическое разнообразие способствует выживаемости популяции, а близкородственные отношения ведут к деградации. Можно, конечно, проводить селекцию по увеличению различий вплоть до образования новых видов, скрещивание которых невозможно. Чем и занимались наши политики на протяжении почти всей независимой истории, кроме разве что нескольких первых лет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Святая невинность. А вот отдавая американцам контракт на тепловозы GE на 1 млрд долларов, он уверял, что модернизировать собственные невыгодно, и проще купить новые Хотя собственные тепловозы, в отличие от танков, гораздо менее устаревшие и морально, и технически, поскольку продолжали выпускаться вплоть до 2014-го года...
Вот реально, как ты можешь не замечать двуличие всех этих волков в овечьих шкурах, если горячо и искренне переживаешь за будущее страны?
Тепловозів не вистачає, а на складах немає такої кучі законсервованих, як танків. Ти давай зав'язуй з цими зрадофільскіми вкидами, а то вже колега detroytred мені закидає, що я коментую твою очевидну лажу.
Кому ты веришь? Омеляну и Порошенко? Лиса ведет дело о разорении курятника? Объемы ж/д перевозок падают - и населения становится меньше, и промышленного производства. Тепловозов в избытке.
Оба потенциальных "завода-модернизатора" (Крюковский и Днепровский) подтверждали и наличие свободных тепловозов, пригодных к модернизации, и свои возможности оперативно и недорого это осуществить.
Найголовніший фактор – залізничникам фізично не вистачає вагонів та локомотивів. За статтею 10 закону «Про залізничний транспорт», новий рухомий склад для УЗ мали купувати за гроші держбюджету. Ця норма ніколи не виконувалась, а власних фінансів УЗ ніколи не вистачало для повноцінних закупівель.
Наприклад, у 2008-2010 роках держкомпанія планувала закупити 145 електровозів та 25 тепловозів. На практиці, залізничники отримали 45 вантажних електровозів ДЕ-1 і жодного тепловоза.
У 2011-2015 роках УЗ планувала витратити 12 мільярдів гривень на закупівлю нових 250 електровозів та 25 тепловозів. Планувалось, що все замовлення виконає завод «Луганськтепловоз», приватизований російським «Трансмашхолдингом» у 2010 році. У процесі перемовин росіяни наполягли, що локомотиви для УЗ будуватимуть заводи на території Росії.
Відтак, перше замовлення на 50 вантажних електровозів 2ЕС10 для Львівської залізниці «Уральский завод железнодорожного машиностроения» отримав у 2012 році. До 2014 року росіяни виготовили лише 7 локомотивів, які через початок агресії РФ українські залізничники так і не викупили. Тому, для поточного рівня перевезень у 278 млн тонн залізниці не вистачає 400 локомотивів.
Економісти IMF Group прогнозують, що у 2022 році попит українського бізнесу на вивіз вантажів виросте до 400 млн тонн, відтак дефіцит локомотивів, без закупівлі нових, виросте до 577 одиниць.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.