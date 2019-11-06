Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Перес де Куэльяр написав:Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки. То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
Тут згідний на 100%. Це очевидно навіть студенту. Зеленський просто ЛОХ в цьому питанню. "Зробили всього 1 танк" - це показує повну некомпетентність і непрофесіоналізм Зе. Я навіть не знаю що він буде робити далі з таким "багажем знань і навичок". *прочитав допис ЛАДа що можливо 1 сучасний танк краще десятка модернізованих 40-літніх - видно рівень ЛАДа в цій галузі на рівні Зе.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 07 лис, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр написав:Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки. То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?
Тут згідний на 100%. Це очевидно навіть студенту. Зеленський просто ЛОХ в цьому питанню. "Зробили всього 1 танк" - це показує повну некомпетентність і непрофесіоналізм Зе. Я навіть не знаю що він буде робити далі з таким "багажем знань і навичок".
Очевидно студенту филологического факультета задрищенского университета?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Ну и где здесь пруфы моей неправоты? Овощи кормили своих, "реформаторы" - своих. А украинский производитель - Крюковский и Днепровский заводы - не у дел, потому что нет ресурса дать многомиллионную взятку, требуемую наперед