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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4556455745584559
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:18

  Перес де Куэльяр написав:Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?

Тут згідний на 100%. Це очевидно навіть студенту.
Зеленський просто ЛОХ в цьому питанню.
"Зробили всього 1 танк" - це показує повну некомпетентність і непрофесіоналізм Зе. Я навіть не знаю що він буде робити далі з таким "багажем знань і навичок".
*прочитав допис ЛАДа що можливо 1 сучасний танк краще десятка модернізованих 40-літніх - видно рівень ЛАДа в цій галузі на рівні Зе.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 07 лис, 2019 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:34

  andrijk777 написав:
  Перес де Куэльяр написав:Чому невигідно будувати один новий танк? Про це розповідав Порошенко. Бо на ці кошти можна модернізувати сучасно 15. В умовах гострої потреби у ЗСУ важкої техніки.
То нехай ЗЕля замовить, кошти виділить і будуть йому нові. В чому проблема?

Тут згідний на 100%. Це очевидно навіть студенту.
Зеленський просто ЛОХ в цьому питанню.
"Зробили всього 1 танк" - це показує повну некомпетентність і непрофесіоналізм Зе. Я навіть не знаю що він буде робити далі з таким "багажем знань і навичок".

Очевидно студенту филологического факультета задрищенского университета? :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:51

  lapay написав:Виключно тобі, як видатному топ-менеджеру. Довіряю, але перевіряю:
http://texty.org.ua/pg/article/editoria ... iznycu_vid


Ну и где здесь пруфы моей неправоты? Овощи кормили своих, "реформаторы" - своих. А украинский производитель - Крюковский и Днепровский заводы - не у дел, потому что нет ресурса дать многомиллионную взятку, требуемую наперед
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 12:56

К вопросу о тепловозах и не только - https://kurs.com.ua/novost/140091-nagloe-obshenie-kak-tramp-dogovarivalsja-s-poroshenko/
Статья не очень большая, но и не очень короткая, поэтому цитировать не буду.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4556455745584559
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