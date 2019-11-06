Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Козак-характерник написав:zРадио Я до того, що оце випячиваніє регіональних особливостей, зайвий раз, те це саме, що колупатися в незагоєній рані. Треба мораторій накласти на тему регіональних особливостей, так би мовити. Лише скрізь Україна і українці. Без усіляких дончан, львів'ян, киян...Не акцентувати увагу на розбіжностях, навпаки шукати те, що поєднює, а не роз'єднює.
Выпячивать не надо. Но и делать вид, что их нет, не стоит. Другое дело, что, говоря об этих особенностях, не надо это делать в духе - эти украинцы правильные, а эти нет. Или - эти нас кормят, приносят валюту, а эти дармоеды. Или ещё что-нибудь такое. Разнообразие надо использовать для укрепления и развития страны. Так же, как генетическое разнообразие способствует выживаемости популяции, а близкородственные отношения ведут к деградации. Можно, конечно, проводить селекцию по увеличению различий вплоть до образования новых видов, скрещивание которых невозможно. Чем и занимались наши политики на протяжении почти всей независимой истории, кроме разве что нескольких первых лет.
Погоджуюся цілковито!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
andrijk777 написав:Порошенко дійсно професійний дипломат і зумів домовитись з Трампом, хоч і зробив ставку на Клінтон. А Зеленський і в сфері дипломатії також ЛОХ(непрофесіонал).
В принципі неправильно - Порошенко типовий наш бізнесмен . Основне вміння наших бізнесменів - це якраз вміння домовлятися . Скрізь і всюди . Взаємовигідно - так . Для себе . А Путін домовлятися ні про що чомусь з ним не хотів в принципі ...
нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять.
Когда к мужчине пришли соседи, чтобы разобраться, тот достал ружье и открыл огонь. Дочь пыталась его остановить, но он отказался убрать оружие.
Выяснилось, что стрелком оказался Алексей Берестецкий из Луганска. В его профиле на Facebook указано, что мужчина является главой правления Центра социнтеграции людей с инвалидностью "Благо". А во время стрельбы пострадал адвокат Николай Бугаев.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Козак-характерник написав:З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою.
Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях. Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze. Докази: Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу. Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави. А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію. Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все. "наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець.
Ну ладно сами придумали критерий настоящности украинцев. Да ещё и так категорически обобщив *будь-який* и *только поливают грязью*. Но на условия-то можно-то обратить внимание. Тут не площадь и не митинг, где высказанное мнение может нести негативные последствия (влиянием на массы людей). Это только у Будивельника и Переса мифические читачи могут переубеждаться под альтернативным мнением.
Да ещё и переубеждаться при наличии мнения тех же Будивельника, Переса, Вашего и пр. на страницах.
Это форум ... для обсуждения.
Совковые требования о возвеличивании хоть чего и хоть кого остались в прошлом.
ЛАД написав:Я себя и не вадаю за видатного танкостроителя (в отличие, по-видимому, от Вас). Но можно хоть один аргумент, более весомый, чем "очевидно навіть студенту"? Или Вы действительно считаете, что десяток британских танков периода первой мировой могли бы противостоять даже одной тридцатьчетвёрке дажепосле "модернизации"? Так там прошло только чуть больше 20 лет, а не 40 лет.
Так і не позортесь форумі з такими порівняннями. Між танками першої і другої світових війн величезна різниця, просто "пропасть". Тоді розвиток танкобудівництва стрімко йшов вперед. Зате між модернізованим Т-64(якому вже 50 років!) і сучасними Т-90(модернізація Т-72) чи Оплот(модернізація Т-80) величезної різниці немає. Я думаю що 2-3 модернізовані Т-64 є однозначно краще ніж один "сучасний" танк. А десяток - тут все очевидно. І не забуваймо про різницю між війною на Донбасі і 2 СВ. На Донбасі немає танкових битв. Танки майже не воюють з танками. Вже є більш сучасні засоби знищення танків.
нападавший много лет не платил за коммунальные услуги, в результате чего ему отключили отопление, и воровал у других электроэнергию. Жильцы собрались для того, чтобы прояснить ситуацию, однако мужчина в ответ на замечания начал стрелять.
Когда к мужчине пришли соседи, чтобы разобраться, тот достал ружье и открыл огонь. Дочь пыталась его остановить, но он отказался убрать оружие.
Выяснилось, что стрелком оказался Алексей Берестецкий из Луганска. В его профиле на Facebook указано, что мужчина является главой правления Центра социнтеграции людей с инвалидностью "Благо". А во время стрельбы пострадал адвокат Николай Бугаев.
Опередили))
Хотел дать этот случай, как пример в стародавней дискуссии о том, как гражданин должен сам вместо частных и государственных структур заботиться о своих проблемах, за которые отвечают эти структуры.
Вместо коммунальщиков и суда жители сами спасали себя от воровства электричества соседом. Итог... Теперь долго будет лечиться и по суду выбивать компенсацию.