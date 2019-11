Форуми / Казна: бюджет, податки,

Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

Додано: Чет 07 лис, 2019 13:48 zРадио написав: Козак-характерник написав: zРадио написав: в библейском стиле о добре и зле в библейском стиле о добре и зле

Лучше вот это глянь Какой няшный служитель культа... аж майка заворачивается...





Лучше вот это глянь Какой няшный служитель культа... аж майка заворачивается...



Лучше вот это гляньКакой няшный служитель культа... аж майка заворачивается...

Жескач... Тому я і не визнаю ніяких посередників між Богом і людиною. Бог розмовляє з нами через серце, а ми з Ним через молитву.



Отже – Матвія 24 розділ:



Ісус же промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хто не звів! Бо багато хто прийде в Ім'я Моє, кажучи: Я Христос. І зведуть багатьох. Бо постануть христи неправдиві, і неправдиві пророки...



Дії Апостолів 20 розділ:



Бо я знаю, що як я відійду, то ввійдуть між вас вовки люті, що отари щадити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник

Додано: Чет 07 лис, 2019 13:48 Puente написав: detroytred написав: Совковые требования о возвеличивании хоть чего и хоть кого остались в прошлом. Совковые требования о возвеличивании хоть чего и хоть кого остались в прошлом.

Не смішіть ... Будь-який американський фільм будь-якого жанру не обходиться без прапора США ( хоча б десь на задньому фоні ) . Не смішіть ... Будь-який американський фільм будь-якого жанру не обходиться без прапора США ( хоча б десь на задньому фоні ) .

Извиняюсь, уточню - о только! возвеличивании.

Извиняюсь, уточню - о только! возвеличивании.

Критических фильмов американских полно... detroytred

Повідомлень: 22450 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 13:49 andrijk777 написав: ЛАД написав: Я себя и не вадаю за видатного танкостроителя (в отличие, по-видимому, от Вас).

Но можно хоть один аргумент, более весомый, чем "очевидно навіть студенту"?

Или Вы действительно считаете, что десяток британских танков периода первой мировой могли бы противостоять даже одной тридцатьчетвёрке дажепосле "модернизации"? Так там прошло только чуть больше 20 лет, а не 40 лет. Я себя и не вадаю за видатного танкостроителя (в отличие, по-видимому, от Вас).Но можно хоть один аргумент, более весомый, чем "очевидно навіть студенту"?Или Вы действительно считаете, что десяток британских танков периода первой мировой могли бы противостоять даже одной тридцатьчетвёрке дажепосле "модернизации"? Так там прошло только чуть больше 20 лет, а не 40 лет.

Так і не позортесь форумі з такими порівняннями.

Між танками першої і другої світових війн величезна різниця, просто "пропасть". Тоді розвиток танкобудівництва стрімко йшов вперед.

Зате між модернізованим Т-64(якому вже 50 років!) і сучасними Т-90(модернізація Т-72) чи Оплот(модернізація Т-80) величезної різниці немає. Я думаю що 2-3 модернізовані Т-64 є однозначно краще ніж один "сучасний" танк. А десяток - тут все очевидно.

І не забуваймо про різницю між війною на Донбасі і 2 СВ. На Донбасі немає танкових битв. Танки майже не воюють з танками. Вже є більш сучасні засоби знищення танків. Так і не позортесь форумі з такими порівняннями.Між танками першої і другої світових війн величезна різниця, просто "пропасть". Тоді розвиток танкобудівництва стрімко йшов вперед.Зате між модернізованим Т-64(якому вже 50 років!) і сучасними Т-90(модернізація Т-72) чи Оплот(модернізація Т-80) величезної різниці немає. Я думаю що 2-3 модернізовані Т-64 є однозначно краще ніж один "сучасний" танк. А десяток - тут все очевидно.І не забуваймо про різницю між війною на Донбасі і 2 СВ. На Донбасі немає танкових битв. Танки майже не воюють з танками. Вже є більш сучасні засоби знищення танків.

Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?

По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?

Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?

По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?

Если хочется доказать, что По великий военспец, то это Ваше право (хотеть), но аргументы стоит подбирать более убедительные, чем "очевидно". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД

Додано: Чет 07 лис, 2019 13:52 flyman написав: flyman

Бандиты есть и там, и там.

Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".

Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто.

Бандиты есть и там, и там.

Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".

Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто. Бандиты есть и там, и там.Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто.

ти розумієш, що якщо приєднати ОДРЛО зараз, то такий "дамбас" прийде в кожний дім ти розумієш, що якщо приєднати ОДРЛО зараз, то такий "дамбас" прийде в кожний дім

Я знаю примеры совсем других "лугандонцев". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД

Додано: Чет 07 лис, 2019 13:53 flyman написав: ЛАД написав: flyman

Бандиты есть и там, и там.

Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".

Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто.

Бандиты есть и там, и там.

Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".

Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто. Бандиты есть и там, и там.Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто.

ти розумієш, що якщо приєднати ОДРЛО зараз, то такий "дамбас" прийде в кожний дім ти розумієш, що якщо приєднати ОДРЛО зараз, то такий "дамбас" прийде в кожний дім

Почему?



Если он не смог прийти в Харьков, Днепр и т.д., не говоря уже о Львове и т.п., в условиях -- слабости армии, нереформированной полиции, отсутствию в стране более 300 тыс. атовцев, слабости понимания украинцами угроз и негатива русского мира, и пр. пр. пр.



Почему?

Если он не смог прийти в Харьков, Днепр и т.д., не говоря уже о Львове и т.п., в условиях -- слабости армии, нереформированной полиции, отсутствию в стране более 300 тыс. атовцев, слабости понимания украинцами угроз и негатива русского мира, и пр. пр. пр.

То обоснуйте свою уверенность, что придёт в нынешних условиях. detroytred

Додано: Чет 07 лис, 2019 14:06 zРадио написав: ЛАД написав: Козак-характерник написав: .....

А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ... .....А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ... .....А чому може навчити вчитель - колоборант? Як перевзутися на льоту? Як Батьківщину любити? ...

Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?

Своему предмету. Чему может научить учитель математики, физики, химии,..., даже русского языка?Своему предмету.



Поддерживаю - патриотическое, религиозное и прочее идеологическое воспитание не должно быть уделом общеобразовательных школ.



Школа - это светское учреждение. "Скреп" с избытком хватает и в рамках чтения истории, переписываемой под каждую власть... Поддерживаю -, религиозное и прочее идеологическое воспитание не должно быть уделом общеобразовательных школ.Школа - это светское учреждение. "Скреп" с избытком хватает и в рамках чтения истории, переписываемой под каждую власть...

за кого, за США, РФ, ЄС, Китай?



за кого, за США, РФ, ЄС, Китай?

якрах патріотизмом тре займатися і в школі теж.... а то повиростають манкурти Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Додано: Чет 07 лис, 2019 14:06 freeze написав: Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

а что плохого в этом, если система перестала выполнять общественный договор (Конституцию) и создаёт угрозы для для людей и самой страны? - по крайней мере именно из-за этого в 1991 году Украина объявила свою независимость... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4284 З нами з: 06.08.08 Подякував: 238 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 14:07 Да, кстати, я вчера пока смотрел ютуб кликнул рашТВ справа в перечне.



Скажу так: наши управленцы сделали огромную ошибку, ограничив рашТВ.

Я бы на наших каналах Соловьёва, Кисилева в обязательном порядке показывал -- лучшего инструмента для показа угроз и негатива рфии даже не придумаешь...



Тогда бы украинец требовал от властей укрепления обороноспособности на всех уровнях.

Высокие показатели по которой невозможны без роста экономики, реформирования судов и пр.



О том, что это к тому же и лучшая прививка от русмира, думаю, понятно. detroytred

Додано: Чет 07 лис, 2019 14:08 andrijk777 написав: Козак-характерник написав: З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою. З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою.

Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях.

Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.

Докази:

Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу.

Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави.

А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію.

Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все.

"наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець. Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях.Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.Докази:Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу.Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави.А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію.Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все."наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець.

Вже Вам багато хто відповів, з чим погоджуюся. Ви висуваєте занадто високі вимоги до звання "українець". При чому Ваші критерії справжнього українця, вони доволі суб'єктивні. З ними можна погоджуатися або ні, але Ви маєте право так думати. Але не нав'язувати іншим. Та ж порада, що давав і Будівельнку, залиште собі і людям право на помилку! Адже істину справжню знає лише Бог! Зрозумійте, що люди всі різні. І не важлива навіть тут національність. Просто різні і все. Кожна людина - творіння Боже! Створена за образом і подобою Божою. Не хуліть брата свого, а краще допоможіть йому словом або ділом. Всі гріхи людини йдуть зсередини, бо серце людське лукаве, хто пізнає його. Намагання свою точку зору зробити єдиною правильною, це тішення своєї гордині. Ніхто не може осягнути розумом замисел Божий. Справжній християнин повинен бути смиренним! Так вчив Господь! А як розпізнати справжніх християн? Це ті між кими присутня Любов, а не ненависть. Бог є Любов! Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник

Повідомлень: 27061 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 14:10 budivelnik написав: Є рішення Львівської Міськради про заборону продажу алкоголю з 22-00 до 10-00

Я його не підтримую - але виконую

Є рішення ОблРади покликане зменшити звучання російськомовної попси на вулицях - я її підтримую і виконую ,хоча при цьому для мене машина Часу і Макарєвіч з Висоцьким - важать більше ніж Лорак чи Повалій...

Висновок

Якщо не подобаються рішення Державної Влади- опротестовуй в судах ,на мітингах чи громадянською непокорою...але виконуй ці рішення-це правильно і нормально.



Тепер про випадок

Є причина є наслідок

Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара..

Не будь причини - і наслідок був би правий..

Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі. Є рішення Львівської Міськради про заборону продажу алкоголю з 22-00 до 10-00Я його не підтримую - але виконуюЄ рішення ОблРади покликане зменшити звучання російськомовної попси на вулицях - я її підтримую і виконую ,хоча при цьому для мене машина Часу і Макарєвіч з Висоцьким - важать більше ніж Лорак чи Повалій...ВисновокЯкщо не подобаються рішення Державної Влади- опротестовуй в судах ,на мітингах чи громадянською непокорою...але виконуй ці рішення-це правильно і нормально.Тепер про випадокЄ причина є наслідокПричина-використання російської попси - наслідок зломана гітара..Не будь причини - і наслідок був би правий..Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі.

Буд, Цой не попса, а рок.

Буд, Цой не попса, а рок.

Рагулям 15 діб за хуліганство. Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

