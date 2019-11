Додано: Чет 07 лис, 2019 14:11

Перес де Куэльяр написав: budivelnik написав: Тепер про випадок

Є причина є наслідок

Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара..

Не будь причини - і наслідок був би правий..

пісня про РККА чи я щось перестав зрозуміти?

може ще кирилику заборонимо? пісня про РККА чи я щось перестав зрозуміти?може ще кирилику заборонимо?

