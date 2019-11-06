Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:Тепер про випадок Є причина є наслідок Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара.. Не будь причини - і наслідок був би правий.. Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі.
Вітаю. Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.
пісня про РККА чи я щось перестав зрозуміти? може ще кирилику заборонимо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
«В СМИ разошлась новость о том, что власть может отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины», которым Министерство социальной политики отвязывает свыше 150 выплат от прожиточного минимума, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам», – написала Соколовская
Допомога при народженні дитини надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не перевищує 15 відсотків від загального розміру такої допомоги, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуються доходи особи, яка звертається за її призначенням.
Сцут в глаза и срут в уши. Прикрываясь совершенно другими законодательными актами.
були Ющенківські діти, тепер Зеленьскі... якась програма поширення злиднів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
andrijk777 написав:Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.
Козак, а я вам говорил, что ничего не выйдет из-за вот таких чертей рогатых???
detroytred написав:Да, кстати, я вчера пока смотрел ютуб кликнул рашТВ справа в перечне.
Скажу так: наши управленцы сделали огромную ошибку, ограничив рашТВ. Я бы на наших каналах Соловьёва, Кисилева в обязательном порядке показывал -- лучшего инструмента для показа угроз и негатива рфии даже не придумаешь...
Тогда бы украинец требовал от властей укрепления обороноспособности на всех уровнях. Высокие показатели по которой невозможны без роста экономики, реформирования судов и пр.
О том, что это к тому же и лучшая прививка от русмира, думаю, понятно.
это кому как. некоторые ведь воспринимают всё это именно так, как и задумано пропагандонами. причём не тока где-то там на дамбасе.
ЛАД написав:Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП? По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?
1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 1990 2 Зміна(модернізація) начинки це а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові) б - активний захист в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі 3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.
Таким чином Перше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....) Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронті Третє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
andrijk777 написав:Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.
Козак, а я вам говорил, что ничего не выйдет из-за вот таких чертей рогатых???
Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались. Не знают или не понимают, что такое *вата*.
Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке))) Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении.
ЛАД написав:Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП? По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?
1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 1990 2 Зміна(модернізація) начинки це а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові) б - активний захист в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі 3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.
Таким чином Перше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....) Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронті Третє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації