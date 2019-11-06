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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4559456045614562
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:11

  Перес де Куэльяр написав:
  budivelnik написав:Тепер про випадок
Є причина є наслідок
Причина-використання російської попси - наслідок зломана гітара..
Не будь причини - і наслідок був би правий..
Тому винуватий той хто створив причини(в першу чергу) .а той хто створив наслідок також винуватий але в меншій мірі.
Вітаю. Там скоріше за все була пісня В. Цоя "Группа крови". Є Закон, який забороняє вихваляння, піднесення духу силових, збройних сил країни агресора.

пісня про РККА чи я щось перестав зрозуміти?
може ще кирилику заборонимо?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:12

  pesikot написав:1) В Минсоцполитики опровергли распространенную в СМИ информацию об "ограничении выплат при рождении ребенка"
«В СМИ разошлась новость о том, что власть может отменить выплаты при рождении ребенка для сотен тысяч семей. Соответствующее предположение основывается на одном из пунктов законопроекта «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины», которым Министерство социальной политики отвязывает свыше 150 выплат от прожиточного минимума, чтобы помочь тем, кто в этом действительно нуждается: малоимущим семьям и пенсионерам», – написала Соколовская


2) https://www.msp.gov.ua/projects/480/
Допомога при народженні дитини надається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї на одну особу не перевищує 15 відсотків від загального розміру такої допомоги, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік. При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не враховуються доходи особи, яка звертається за її призначенням.


Сцут в глаза и срут в уши. Прикрываясь совершенно другими законодательными актами.

були Ющенківські діти, тепер Зеленьскі...
якась програма поширення злиднів
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:14

  andrijk777 написав:Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.


Козак, а я вам говорил, что ничего не выйдет из-за вот таких чертей рогатых???
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:14

  detroytred написав:Да, кстати, я вчера пока смотрел ютуб кликнул рашТВ справа в перечне.

Скажу так: наши управленцы сделали огромную ошибку, ограничив рашТВ.
Я бы на наших каналах Соловьёва, Кисилева в обязательном порядке показывал -- лучшего инструмента для показа угроз и негатива рфии даже не придумаешь...

Тогда бы украинец требовал от властей укрепления обороноспособности на всех уровнях.
Высокие показатели по которой невозможны без роста экономики, реформирования судов и пр.

О том, что это к тому же и лучшая прививка от русмира, думаю, понятно.


это кому как.
некоторые ведь воспринимают всё это именно так, как и задумано пропагандонами.
причём не тока где-то там на дамбасе. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:19

Юрий91
Прививка!
Тот, кто уже заражен и болен, прививка до лампочки))

В условиях раньше -- это именно заражало. В том числе и потому что не было достаточного украинского контента.

В нынешних - это хорошая добротная прививка. Там такой зашквар...
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:19

  yanyura написав:Вывод:
При Порошенко украинцы стали жить лучше, чем при Януковиче в 134,8 раза! (6 740 : 50).

но можно зделать и другой вывод - спрос на дорогие игрушки увеличился пропорционально росту коррупции?... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:22

Внезапно

  ЛАД написав:А что мы от США получили военную помощь на млрд. долларов?
Что-то не слышал.
2018
Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии
Общая военная помощь США Украине достигнет $1 млрд, начиная с 2014 года.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:24

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?
По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?
1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 1990
2 Зміна(модернізація) начинки це
а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)
б - активний захист
в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі
3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.

Таким чином
Перше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....)
Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронті
Третє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 14:24

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.


Козак, а я вам говорил, что ничего не выйдет из-за вот таких чертей рогатых???

Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались.
Не знают или не понимают, что такое *вата*.

Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке)))
Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении.
detroytred
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