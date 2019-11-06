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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 14:58
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik"[quote="4788611:ЛАД написав:
Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?
По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?
1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 1990
2 Зміна(модернізація) начинки це
а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)
б - активний захист
в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі
3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.
Таким чином
Перше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....)
Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронті
Третє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації
Каких ламповых?))
Это уж слишком грубо.
Р-123
[/quote]
Извиняюсь и беру свои слова назад. Ваше сравнение было даже не грубым, а точным.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:59
ЛАД написав:
Я знаю
примеры совсем других "лугандонцев".
але це не змінює факт, що після "повернення ОРДЛО" в Києві виросте кількість випадків з вогнестрілом
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:01
detroytred написав: flyman написав: ЛАД написав:flyman
Бандиты есть и там, и там.
Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".
Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто.
ти розумієш, що якщо приєднати ОДРЛО зараз, то такий "дамбас" прийде в кожний дім
Почему?
Если он не смог прийти в Харьков, Днепр и т.д., не говоря уже о Львове и т.п., в условиях -- слабости армии, нереформированной полиции, отсутствию в стране более 300 тыс. атовцев, слабости понимания украинцами угроз и негатива русского мира, и пр. пр. пр.
То обоснуйте свою уверенность, что придёт в нынешних условиях.
із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.
Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:02
detroytred написав:
Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались.
Не знают или не понимают, что такое *вата*.
Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке)))
Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении.
Согласен. И те, и другие - легковерные жертвы пропаганд. Одни не видели "злых бандеровцев", но боятся их. Другие не видели "тупых ватников", но ненавидят их.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:02
Тракторист написав: freeze написав:
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.
а что плохого в этом, если система перестала выполнять общественный договор (Конституцию) и создаёт угрозы для для людей и самой страны? - по крайней мере именно из-за этого в 1991 году Украина объявила свою независимость...
РФ теж, і взагалі був СНГ, так що шито білими нитками до чорного
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:05
detroytred написав:
Волгарь
Страницы показывают, что учится.
В качестве экзамена на бы сюда на форум сепара или боевика.
Поговорить...
Как в старом анекдоте?
- Тук-тук-тук.
- Кто там?
- Мы из КГБ.
- А сколько вас?
- Двое.
- Ну вот и поговорите друг с другом.
Конечно, говорить лучше, чем стрелять. Но, судя по настроениям тех, кто переехал из Донбасса в Нижний Новгород (сапожник в мастерской/продавщицы в пекарне), даже стараясь не бередить раны (по говору сразу понятно), но прорывается - ПОГОВОРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. У Вас своя правда, у этих людей своя....
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:08
flyman написав: detroytred"[quote="4788603:flyman написав: ЛАД написав:flyman
Бандиты есть и там, и там.
Никто не утверждал, что во всех бедах виноваты "нацики".
Обратное утверждение - "во всех бедах виноваты лугандонцы" - встречается довольно часто.
ти розумієш, що якщо приєднати ОДРЛО зараз, то такий "дамбас" прийде в кожний дім
Почему?
Если он не смог прийти в Харьков, Днепр и т.д., не говоря уже о Львове и т.п., в условиях -- слабости армии, нереформированной полиции, отсутствию в стране более 300 тыс. атовцев, слабости понимания украинцами угроз и негатива русского мира, и пр. пр. пр.
То обоснуйте свою уверенность, что придёт в нынешних условиях.
із зони АТО повернеться куча людей, як з цього так і з того боку.
Нараз АТО чи як воно там, дає роботу і хліб багатьом "шукачам пригод", людям, які не знайшли собі місця на цивілці і т.п.[/quote]
По данной составляющей негатива от возврата территорий и завершения войны согласен.
Но это неизбежное следствие, плата за завершение.
Без этого никак.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:13
І все ж таки, якщо розглядати питання відродження нації і творення держави в історичному контексті, то треба наголосити на тому факті, що процес радянізації України призвів не лише до деукраїнізації значної частини населення східних земель України, а й в цілому поширення на ВСІЙ території держави такого явища, як умовно "ватник". "Ватник", це не лише прибічник "російського миру", ні, він може бути одягнутим у вишиванку, добре володіти українською мовою, але мислити категорично, радикально, використовувати ті ж самі методи, що його протилежність - "ватник" у російському ватнику-тулупі. Це дзеркальне відображення однієї і тої самої іпостасі. І тоді "ватник" перетворюється на "вишиватника". Він цього іноді, навіть не усвідомлює, ругає того самого "ватника", але то є його братан по духу, його ж дзеркальне відображення. Така діалектика. Довго нам ще відхаркувати з себе радянський спадок.
Всі ми є жертвами, в певному розумінні, продуктом свого часу. Але це наша історія. Було і погане і добре в ній. Але вона є нашою історією, яку треба знати, вивчати, розуміти. І лише тоді буде порядок в головах і серцях.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Чет 07 лис, 2019 15:21, всього редагувалось 2 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:18
Волгарь написав: detroytred написав:
Волгарь
Страницы показывают, что учится.
В качестве экзамена на бы сюда на форум сепара или боевика.
Поговорить...
Как в старом анекдоте?
- Тук-тук-тук.
- Кто там?
- Мы из КГБ.
- А сколько вас?
- Двое.
- Ну вот и поговорите друг с другом.
Конечно, говорить лучше, чем стрелять. Но, судя по настроениям тех, кто переехал из Донбасса в Нижний Новгород (сапожник в мастерской/продавщицы в пекарне), даже стараясь не бередить раны (по говору сразу понятно), но прорывается - ПОГОВОРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. У Вас своя правда, у этих людей своя....
Вот поэтому я за обывателя (в виде пива, футбола и контракта , и т.п. И уже морали, как лишь приложения к этой базе. Раз уж эволюционировать очень долго) двумя руками.
За эту модель.
Хорошо. На Ваш взгляд, если допустим это так, то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?
Есть иные версии, кроме предрекаемого Вами краха Украины?
А то, получается, у вас ждут нашего краха, у нас вашего.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:26
1 млрд. за 6 лет
.
И 1 сделка с США тоже на 1 млрд. Думаю, не единственная.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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