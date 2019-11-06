Додано: Чет 07 лис, 2019 15:13

І все ж таки, якщо розглядати питання відродження нації і творення держави в історичному контексті, то треба наголосити на тому факті, що процес радянізації України призвів не лише до деукраїнізації значної частини населення східних земель України, а й в цілому поширення на ВСІЙ території держави такого явища, як умовно "ватник". "Ватник", це не лише прибічник "російського миру", ні, він може бути одягнутим у вишиванку, добре володіти українською мовою, але мислити категорично, радикально, використовувати ті ж самі методи, що його протилежність - "ватник" у російському ватнику-тулупі. Це дзеркальне відображення однієї і тої самої іпостасі. І тоді "ватник" перетворюється на "вишиватника". Він цього іноді, навіть не усвідомлює, ругає того самого "ватника", але то є його братан по духу, його ж дзеркальне відображення. Така діалектика. Довго нам ще відхаркувати з себе радянський спадок.Всі ми є жертвами, в певному розумінні, продуктом свого часу. Але це наша історія. Було і погане і добре в ній. Але вона є нашою історією, яку треба знати, вивчати, розуміти. І лише тоді буде порядок в головах і серцях.