Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40

detroytred написав: Волгарь написав: detroytred написав: Волгарь

Страницы показывают, что учится.



В качестве экзамена на бы сюда на форум сепара или боевика.

Поговорить... ВолгарьСтраницы показывают, что учится.В качестве экзамена на бы сюда на форум сепара или боевика.Поговорить...

Как в старом анекдоте?

- Тук-тук-тук.

- Кто там?

- Мы из КГБ.

- А сколько вас?

- Двое.

- Ну вот и поговорите друг с другом.

Конечно, говорить лучше, чем стрелять. Но, судя по настроениям тех, кто переехал из Донбасса в Нижний Новгород (сапожник в мастерской/продавщицы в пекарне), даже стараясь не бередить раны (по говору сразу понятно), но прорывается - ПОГОВОРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. У Вас своя правда, у этих людей своя.... Как в старом анекдоте?- Тук-тук-тук.- Кто там?- Мы из КГБ.- А сколько вас?- Двое.- Ну вот и поговорите друг с другом.Конечно, говорить лучше, чем стрелять. Но, судя по настроениям тех, кто переехал из Донбасса в Нижний Новгород (сапожник в мастерской/продавщицы в пекарне), даже стараясь не бередить раны (по говору сразу понятно), но прорывается - ПОГОВОРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. У Вас своя правда, у этих людей своя....



Вот поэтому я за обывателя (в виде пива, футбола и контракта , и т.п. И уже морали, как лишь приложения к этой базе. Раз уж эволюционировать очень долго) двумя руками.

За эту модель.



Хорошо. На Ваш взгляд, если допустим это так, то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?

Есть иные версии, кроме предрекаемого Вами краха Украины?

А то, получается, у вас ждут нашего краха, у нас вашего. Вот поэтому я за обывателя (в виде пива, футбола и контракта , и т.п. И уже морали, как лишь приложения к этой базе. Раз уж эволюционировать очень долго) двумя руками.За эту модель.Хорошо. На Ваш взгляд, если допустим это так, то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?Есть иные версии, кроме предрекаемого Вами краха Украины?А то, получается, у вас ждут нашего краха, у нас вашего.

1) Мое мнение в этом контексте ничего не значит.2) Я никогда не предрекал краха Украины - просто искренне удивляюсь, почему вся история независимости - НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦУЦВАНГ (каждый следующий ход лишь ухудшает положение)3) В противостоянии с Украиной у РФ ВСЕ КАРТЫ НА РУКАХ - от экономики, которая мощнее в 10 раз, до армии, которая мощнее в 100 раз даже без ядерного оружия.4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.5)На пути Украины к миру, по моему глубокому убеждению, стоят...АМБИЦИИ.И руководство и общество неверно оценивает ситуацию, рисуя ее как 30 лет назад, когда Украина по всем параметрам составляла 1/3 РСФСР. Отсюда, стремление к победе над ЛНДР и наказанию сепаров. А через 5 лет будет просто НЕ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТСЯ - людей, помнящих гривну ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩИ ПО ГРИВНЕ, там будет слишком мало, а вот помнящих обстрелы и блокаду - СЛИШКОМ МНОГО,