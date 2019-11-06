Подчёркнутого в идеологии не было.
Да и на практике тоже. "Лес рубят, щепки летят" - щепки летели во все стороны, в т.ч. страдали и пролетарии. Просто это не были какие-то громкие процессы.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:34
Подчёркнутого в идеологии не было.
Да и на практике тоже. "Лес рубят, щепки летят" - щепки летели во все стороны, в т.ч. страдали и пролетарии. Просто это не были какие-то громкие процессы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:35
Re: Політичні дискусії
Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40
1) Мое мнение в этом контексте ничего не значит.
2) Я никогда не предрекал краха Украины - просто искренне удивляюсь, почему вся история независимости - НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦУЦВАНГ (каждый следующий ход лишь ухудшает положение)
3) В противостоянии с Украиной у РФ ВСЕ КАРТЫ НА РУКАХ - от экономики, которая мощнее в 10 раз, до армии, которая мощнее в 100 раз даже без ядерного оружия.
4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.
5)На пути Украины к миру, по моему глубокому убеждению, стоят...АМБИЦИИ.
И руководство и общество неверно оценивает ситуацию, рисуя ее как 30 лет назад, когда Украина по всем параметрам составляла 1/3 РСФСР. Отсюда, стремление к победе над ЛНДР и наказанию сепаров. А через 5 лет будет просто НЕ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТСЯ - людей, помнящих гривну ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩИ ПО ГРИВНЕ, там будет слишком мало, а вот помнящих обстрелы и блокаду - СЛИШКОМ МНОГО,
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:41
так может просветити? а то читаю конституцию - там одно, смотрю телек - там второе, а выхожу на улицу - там третье...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:41
Возможно, но не уверен.
Оно уже выросло. И не только в Киеве.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:43
Re: рубежи
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:44
а про пенсильванский уголёк уже забыли?
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:45
недавно разговаривал с таковым.
был активным участником "событий" - референдум, воевал, ранения, потом был "военным комендантом" одного городка.
щас на пенсии(ях)
меня заинтересовало - получил ли он за свою "службу" надбавки какие к пенсиям, то да сё.
а потом он меня спрашивает - а на Украине лучше?
притом тон такой был, что он ну очень сомневается в реализации того, что было обещано в "народных республиках".
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:46
«Нет налогам без представительства» (англ. No taxation without representation) — лозунг, использовавшийся в качестве главной претензии британских колонистов в Северной Америке к королевской власти и колониальной администрации и широко использовавшийся в ходе Американской революции...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50
Спасибо, что напомнили.
Но я же написал: "Думаю, не единственная". Лень было вспоминать, что ещё.
Опять же, думаю, что и с Вашей добавкой список не полный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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