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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4564456545664567>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:34

  flyman написав:......
ага, там в одних про те що німці - супер нація, інші раби або генетичне сміття.
в інших - що клас пролетарів понад усе, а решта непотріб.
Методи однакові.

Подчёркнутого в идеологии не было.
Да и на практике тоже. "Лес рубят, щепки летят" - щепки летели во все стороны, в т.ч. страдали и пролетарии. Просто это не были какие-то громкие процессы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:35

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  freeze написав:При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

каталонці - сепари, о.к.
а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?


Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:40

  detroytred написав:
  Волгарь написав:
  detroytred написав:Волгарь
Страницы показывают, что учится.

В качестве экзамена на бы сюда на форум сепара или боевика.
Поговорить...

Как в старом анекдоте?
- Тук-тук-тук.
- Кто там?
- Мы из КГБ.
- А сколько вас?
- Двое.
- Ну вот и поговорите друг с другом.
Конечно, говорить лучше, чем стрелять. Но, судя по настроениям тех, кто переехал из Донбасса в Нижний Новгород (сапожник в мастерской/продавщицы в пекарне), даже стараясь не бередить раны (по говору сразу понятно), но прорывается - ПОГОВОРИТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ. У Вас своя правда, у этих людей своя....


Вот поэтому я за обывателя (в виде пива, футбола и контракта , и т.п. И уже морали, как лишь приложения к этой базе. Раз уж эволюционировать очень долго) двумя руками.
За эту модель.

Хорошо. На Ваш взгляд, если допустим это так, то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?
Есть иные версии, кроме предрекаемого Вами краха Украины?
А то, получается, у вас ждут нашего краха, у нас вашего.

1) Мое мнение в этом контексте ничего не значит.
2) Я никогда не предрекал краха Украины - просто искренне удивляюсь, почему вся история независимости - НЕПРЕРЫВНЫЙ ЦУЦВАНГ (каждый следующий ход лишь ухудшает положение)
3) В противостоянии с Украиной у РФ ВСЕ КАРТЫ НА РУКАХ - от экономики, которая мощнее в 10 раз, до армии, которая мощнее в 100 раз даже без ядерного оружия.
4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.
5)На пути Украины к миру, по моему глубокому убеждению, стоят...АМБИЦИИ.
И руководство и общество неверно оценивает ситуацию, рисуя ее как 30 лет назад, когда Украина по всем параметрам составляла 1/3 РСФСР. Отсюда, стремление к победе над ЛНДР и наказанию сепаров. А через 5 лет будет просто НЕ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТСЯ - людей, помнящих гривну ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩИ ПО ГРИВНЕ, там будет слишком мало, а вот помнящих обстрелы и блокаду - СЛИШКОМ МНОГО,
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:41

  andrijk777 написав:Ватник є людиною із (пост)радянською ментальністю, яка щиро не розуміє, для чого існує держава Україна.

так может просветити? а то читаю конституцию - там одно, смотрю телек - там второе, а выхожу на улицу - там третье... ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:41

  flyman написав:
  ЛАД написав:Я знаю примеры совсем других "лугандонцев".

але це не змінює факт, що після "повернення ОРДЛО" в Києві виросте кількість випадків з вогнестрілом

Возможно, но не уверен.
Оно уже выросло. И не только в Киеве.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:43

Re: рубежи

  zРадио написав:Одни не видели "злых бандеровцев", но боятся их. Другие не видели "тупых ватников", но ненавидят их.

https://112.ua/mnenie/ty-okazalsya-pros ... 13899.html
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:44

  ЛАД написав:
  Подолянин написав:
  ЛАД написав:А что мы от США получили военную помощь на млрд. долларов?
Что-то не слышал.
2018
Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии
Общая военная помощь США Украине достигнет $1 млрд, начиная с 2014 года.

1 млрд. за 6 лет.
И 1 сделка с США тоже на 1 млрд. Думаю, не единственная.

а про пенсильванский уголёк уже забыли? ;)
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:45

  detroytred написав:
В качестве экзамена на бы сюда на форум сепара или боевика.
Поговорить...


недавно разговаривал с таковым.
был активным участником "событий" - референдум, воевал, ранения, потом был "военным комендантом" одного городка.
щас на пенсии(ях) :mrgreen:
меня заинтересовало - получил ли он за свою "службу" надбавки какие к пенсиям, то да сё.
а потом он меня спрашивает - а на Украине лучше?
притом тон такой был, что он ну очень сомневается в реализации того, что было обещано в "народных республиках".
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:46

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

каталонці - сепари, о.к.
а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?


Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

«Нет налогам без представительства» (англ. No taxation without representation) — лозунг, использовавшийся в качестве главной претензии британских колонистов в Северной Америке к королевской власти и колониальной администрации и широко использовавшийся в ходе Американской революции...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:50

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:
  Подолянин написав:------------------
ЛАД
А что мы от США получили военную помощь на млрд. долларов?
Что-то не слышал.
---------------------
2018
Пентагон уточнил, куда пойдут $200 млн для украинской армии"Общая военная помощь США Украине достигнет $1 млрд, начиная с 2014 года."

1 млрд. за 6 лет.
И 1 сделка с США тоже на 1 млрд. Думаю, не единственная.

а про пенсильванский уголёк уже забыли? ;)

Спасибо, что напомнили.
Но я же написал: "Думаю, не единственная". Лень было вспоминать, что ещё.
Опять же, думаю, что и с Вашей добавкой список не полный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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