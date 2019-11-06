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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 15:54
freeze написав:
Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.
Англія стримувала розвиток виробничих сил в своїх колоніях: обмеження в торгівлі, заборона відкривати деякі підприємства. Тобто недобросовісна конкуренція, відсутність рівних умов. По факту - буржуазна революція. Запальний сірник - так зване "Бостонське чаювання". Були революції де питання повалення монархії і феодалізму поєднювалися з вимогами національного звільнення, а це яскравий приклад, що в основі життєдіяльності людей, все ж економіка, матеріальне, хліб. А все інше: релігія, мова, культура, другорядне. Це й урок гіперпатріотам. Скільки не закликай до патріотизму, а людина в першу чергу потребує хліба! Одним лише патріотизмом ситий не будеш. Грішні, бо живемо в тілі...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 15:55
zРадио написав: detroytred написав:
Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались.
Не знают или не понимают, что такое *вата*.
Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке)))
Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении.
Согласен. И те, и другие - легковерные жертвы пропаганд. Одни не видели "злых бандеровцев", но боятся их. Другие не видели "тупых ватников", но ненавидят их.
Один ти посередині на білому коні.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01
freeze написав: flyman написав: freeze написав:
При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.
каталонці - сепари, о.к.
а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?
Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.
Не бачиш різниці між колонією і частиною держави?
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