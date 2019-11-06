RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4564456545664567
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:54

  freeze написав:Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

Англія стримувала розвиток виробничих сил в своїх колоніях: обмеження в торгівлі, заборона відкривати деякі підприємства. Тобто недобросовісна конкуренція, відсутність рівних умов. По факту - буржуазна революція. Запальний сірник - так зване "Бостонське чаювання". Були революції де питання повалення монархії і феодалізму поєднювалися з вимогами національного звільнення, а це яскравий приклад, що в основі життєдіяльності людей, все ж економіка, матеріальне, хліб. А все інше: релігія, мова, культура, другорядне. Це й урок гіперпатріотам. Скільки не закликай до патріотизму, а людина в першу чергу потребує хліба! Одним лише патріотизмом ситий не будеш. Грішні, бо живемо в тілі... :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27065
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1875 раз.
Подякували: 2064 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 15:55

  zРадио написав:
  detroytred написав:Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались.
Не знают или не понимают, что такое *вата*.
Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке)))
Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении.


Согласен. И те, и другие - легковерные жертвы пропаганд. Одни не видели "злых бандеровцев", но боятся их. Другие не видели "тупых ватников", но ненавидят их.

Один ти посередині на білому коні. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01

  ЛАД написав:Опять же, думаю, что и с Вашей добавкой список не полный.

Зображення
а самое плохое в этой ситуации, что они покупают у нас в 3 раза меньше, чем мы у них...
Зображення
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4289
З нами з: 06.08.08
Подякував: 238 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

каталонці - сепари, о.к.
а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?


Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

Не бачиш різниці між колонією і частиною держави?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4564456545664567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78424)
07.11.2019 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.