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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4564456545664567 Додано: Чет 07 лис, 2019 15:54 freeze написав: Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось. Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

Англія стримувала розвиток виробничих сил в своїх колоніях: обмеження в торгівлі, заборона відкривати деякі підприємства. Тобто недобросовісна конкуренція, відсутність рівних умов. По факту - буржуазна революція. Запальний сірник - так зване "Бостонське чаювання". Були революції де питання повалення монархії і феодалізму поєднювалися з вимогами національного звільнення, а це яскравий приклад, що в основі життєдіяльності людей, все ж економіка, матеріальне, хліб. А все інше: релігія, мова, культура, другорядне. Це й урок гіперпатріотам. Скільки не закликай до патріотизму, а людина в першу чергу потребує хліба! Одним лише патріотизмом ситий не будеш. Грішні, бо живемо в тілі... Англія стримувала розвиток виробничих сил в своїх колоніях: обмеження в торгівлі, заборона відкривати деякі підприємства. Тобто недобросовісна конкуренція, відсутність рівних умов. По факту - буржуазна революція. Запальний сірник - так зване "Бостонське чаювання". Були революції де питання повалення монархії і феодалізму поєднювалися з вимогами національного звільнення, а це яскравий приклад, що в основі життєдіяльності людей, все ж економіка, матеріальне, хліб. А все інше: релігія, мова, культура, другорядне. Це й урок гіперпатріотам. Скільки не закликай до патріотизму, а людина в першу чергу потребує хліба! Одним лише патріотизмом ситий не будеш. Грішні, бо живемо в тілі... Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27065 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 15:55 zРадио написав: detroytred написав: Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались.

Не знают или не понимают, что такое *вата*.

Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке)))

Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении. Коллега, мне кажется, это, потому что Андрей777 и пр., так вешающие безосновательно ярлыки *вата*, вживую никогда с ватниками не спiлкувались.Не знают или не понимают, что такое *вата*.Потому что вата - это они же (зеркальное отражение) только в рашенской одежке)))Такие же категоричные и одноплоскостнын. Только в другом направлении.



Согласен. И те, и другие - легковерные жертвы пропаганд. Одни не видели "злых бандеровцев", но боятся их. Другие не видели "тупых ватников", но ненавидят их. Согласен. И те, и другие - легковерные жертвы пропаганд. Одни не видели "злых бандеровцев", но боятся их. Другие не видели "тупых ватников", но ненавидят их.

Один ти посередині на білому коні. Один ти посередині на білому коні. andrijk777

Повідомлень: 1780 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01 ЛАД написав: Опять же, думаю, что и с Вашей добавкой список не полный. Опять же, думаю, что и с Вашей добавкой список не полный.



а самое плохое в этой ситуации, что они покупают у нас в 3 раза меньше, чем мы у них...

а самое плохое в этой ситуации, что они покупают у нас в 3 раза меньше, чем мы у них... "Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен Тракторист

Повідомлень: 4289 З нами з: 06.08.08 Подякував: 238 раз. Подякували: 681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01 freeze написав: flyman написав: freeze написав: При чём тут Гитлер и Сталин ?

Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы. При чём тут Гитлер и Сталин ?Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

каталонці - сепари, о.к.

а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого? каталонці - сепари, о.к.а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?



Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось. Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

Не бачиш різниці між колонією і частиною держави? Не бачиш різниці між колонією і частиною держави? andrijk777

Повідомлень: 1780 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4564456545664567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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