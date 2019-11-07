Додано: Чет 07 лис, 2019 16:07

Волгарь написав: А через 5 лет будет просто НЕ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТСЯ - людей, помнящих гривну ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩИ ПО ГРИВНЕ, там будет слишком мало, а вот помнящих обстрелы и блокаду - СЛИШКОМ МНОГО, А через 5 лет будет просто НЕ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТСЯ - людей, помнящих гривну ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩИ ПО ГРИВНЕ, там будет слишком мало, а вот помнящих обстрелы и блокаду - СЛИШКОМ МНОГО,

Тому я за пришвидшення процесу відновлення суверенітету України на окупованих територіях. Я розглядаю це питання з позицій збереження нації, як біологічно-духовної спільноти. Чим ближче ми до них, тим активніше вплив на їх свідомість, чим далі від них, тим менше зможемо впливати. Недарма кажуть, що основна боротьба за голови і що в тих головах.А позиція відсепарувати ті території, це злочин, згідно законодавства України. Це той самий сепаратизм. Це визнання власної неспроможності перемогти у війні за розум тих людей. І це є дійсно, поразка у цій війні, а не перемога. Це не є національний інтерес. Треба не митьйом, так катанієм триматися руками і зубами за своїх людей, свої землі. Це і по Криму так, не лише Донбас. Приїхав на підконтрольну територію з паспортом України, маєш такі самі права, як інші громадяни. Сусідні держави навпаки свої зони впливу розширюють за межі держав, роздають паспорти, а деякі горе-патріоти, навпаки своїми руками лише відсікають все: землі, людей. То їм не таке, це їм не таке, люди не такі. Працюйте з тим "матеріалом" що є.Треба вчепитися за своє і не віддавати.