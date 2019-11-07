freeze написав:
Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.
Не бачиш різниці між колонією і частиною держави?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01
Не бачиш різниці між колонією і частиною держави?
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:07
Тому я за пришвидшення процесу відновлення суверенітету України на окупованих територіях. Я розглядаю це питання з позицій збереження нації, як біологічно-духовної спільноти. Чим ближче ми до них, тим активніше вплив на їх свідомість, чим далі від них, тим менше зможемо впливати. Недарма кажуть, що основна боротьба за голови і що в тих головах. А позиція відсепарувати ті території, це злочин, згідно законодавства України. Це той самий сепаратизм. Це визнання власної неспроможності перемогти у війні за розум тих людей. І це є дійсно, поразка у цій війні, а не перемога. Це не є національний інтерес. Треба не митьйом, так катанієм триматися руками і зубами за своїх людей, свої землі. Це і по Криму так, не лише Донбас. Приїхав на підконтрольну територію з паспортом України, маєш такі самі права, як інші громадяни. Сусідні держави навпаки свої зони впливу розширюють за межі держав, роздають паспорти, а деякі горе-патріоти, навпаки своїми руками лише відсікають все: землі, людей. То їм не таке, це їм не таке, люди не такі. Працюйте з тим "матеріалом" що є. Треба вчепитися за своє і не віддавати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 07 лис, 2019 16:24, всього редагувалось 6 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:12
Тоже интересно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/45934 ... zvoditelej
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:38
Если не сложно, Ваше мнение - почему так? И второй вопрос - зачем это надо России?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:55
Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду! Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі. Волгарь плутає велич держави, як інституції, що пригноблює власний народ, з реальною величю, що полягає в якості життя простих росіян. В цьому якраз і полягає відмінність наших менталітетів. Вони є ординці, що полюбляють жорстоку владу тирана, благоговєют перед ним, навіть люблять, як їх сапог тирана лупить по дупі. Ми ж українці - анархісти - індивідуалісти, не визнаємо жодних авторитетів. Там де 2 українці, там вже 3 гетьмани.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 07 лис, 2019 17:22, всього редагувалось 7 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Чет 07 лис, 2019 16:58
Emmanuel Macron warns Europe: NATO is brain-dead
EMMANUEL MACRON, the French president, has warned European countries that they can no longer rely on America to defend NATO allies. “What we are currently experiencing is the brain death of NATO,” Mr Macron declares in a blunt interview with The Economist. Europe stands on “the edge of a precipice”, he says, and needs to start thinking of itself strategically as a geopolitical power; otherwise we will “no longer be in control of our destiny.”
Вангую, что ко времени нашего вступления в ЕС (2040-й плюс-минус) - это будет союз стран Варшавского договора, только без СНГ и Германии
Т.е. союз стран-приживал, легко меняющих обедневшего спонсора на состоятельного (за что я их не виню, а просто констатирую).
Страны Западной Европы либо вернутся к формату ЕЭС, либо будут вести самостоятельные политики. Оборонную стратегию точно выработают свою.
НАТО при этом формально сохранится в полном составе, кроме, возможно, Турции. Но безопасность Европы будет обеспечивать не единолично, а наравне с объединенными силами Западной Европы.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:06
“Наши враги сильны. Но и мы сильны. Враги все время думают, как навредить нашей стране - но и мы тоже все время об этом думаем!”.
Дж.Буш (младший)
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:13
там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,
по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.
як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:18
бабло на шару Рінату
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26
Re: Політичні дискусії
Тайвань тоже колония? Иди уже уроки делай, умник
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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