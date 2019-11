Додано: Чет 07 лис, 2019 16:58

EMMANUEL MACRON, the French president, has warned European countries that they can no longer rely on America to defend NATO allies. “What we are currently experiencing is the brain death of NATO,” Mr Macron declares in a blunt interview with The Economist. Europe stands on “the edge of a precipice”, he says, and needs to start thinking of itself strategically as a geopolitical power; otherwise we will “no longer be in control of our destiny.”Вангую, что ко времени нашего вступления в ЕС (2040-й плюс-минус) - это будет союз стран Варшавского договора, только без СНГ и ГерманииТ.е. союз стран-приживал, легко меняющих обедневшего спонсора на состоятельного (за что я их не виню, а просто констатирую).Страны Западной Европы либо вернутся к формату ЕЭС, либо будут вести самостоятельные политики. Оборонную стратегию точно выработают свою.НАТО при этом формально сохранится в полном составе, кроме, возможно, Турции. Но безопасность Европы будет обеспечивать не единолично, а наравне с объединенными силами Западной Европы.