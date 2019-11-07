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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4565456645674568>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:01

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

каталонці - сепари, о.к.
а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?


Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

Не бачиш різниці між колонією і частиною держави?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:07

  Волгарь написав:А через 5 лет будет просто НЕ С КЕМ ОБЪЕДИНЯТСЯ - людей, помнящих гривну ПА ВОСЕМЬ и ОВОЩИ ПО ГРИВНЕ, там будет слишком мало, а вот помнящих обстрелы и блокаду - СЛИШКОМ МНОГО,

Тому я за пришвидшення процесу відновлення суверенітету України на окупованих територіях. Я розглядаю це питання з позицій збереження нації, як біологічно-духовної спільноти. Чим ближче ми до них, тим активніше вплив на їх свідомість, чим далі від них, тим менше зможемо впливати. Недарма кажуть, що основна боротьба за голови і що в тих головах. :P А позиція відсепарувати ті території, це злочин, згідно законодавства України. Це той самий сепаратизм. Це визнання власної неспроможності перемогти у війні за розум тих людей. І це є дійсно, поразка у цій війні, а не перемога. Це не є національний інтерес. Треба не митьйом, так катанієм триматися руками і зубами за своїх людей, свої землі. Це і по Криму так, не лише Донбас. Приїхав на підконтрольну територію з паспортом України, маєш такі самі права, як інші громадяни. Сусідні держави навпаки свої зони впливу розширюють за межі держав, роздають паспорти, а деякі горе-патріоти, навпаки своїми руками лише відсікають все: землі, людей. То їм не таке, це їм не таке, люди не такі. Працюйте з тим "матеріалом" що є. :P Треба вчепитися за своє і не віддавати.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 07 лис, 2019 16:24, всього редагувалось 6 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:12

Тоже интересно.
“Вчера ночью произошло первое за всю историю Украины ограничение генерации “зеленых” производителей. Диспетчером “Укрэнерго” была ограничена выработка ветроэлектростанций (ВЭС) Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составило 300-400 МВт в отдельные часы ночью”, – написал Герус.

При этом он отметил, что ДТЭК все равно получит оплату “зеленого” тарифа в размере 2,9 гривен/кВт-час, несмотря на то, что энергосистема не потребляла и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45934 ... zvoditelej
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:38

  Волгарь написав:...........
4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.
.....

Если не сложно, Ваше мнение - почему так? И второй вопрос - зачем это надо России?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:55

  ЛАД написав:
  Волгарь написав:...........
4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.
.....

Если не сложно, Ваше мнение - почему так? И второй вопрос - зачем это надо России?

Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду! :P Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі. Волгарь плутає велич держави, як інституції, що пригноблює власний народ, з реальною величю, що полягає в якості життя простих росіян. В цьому якраз і полягає відмінність наших менталітетів. Вони є ординці, що полюбляють жорстоку владу тирана, благоговєют перед ним, навіть люблять, як їх сапог тирана лупить по дупі. Ми ж українці - анархісти - індивідуалісти, не визнаємо жодних авторитетів. Там де 2 українці, там вже 3 гетьмани. :P
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 07 лис, 2019 17:22, всього редагувалось 7 разів.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 16:58

Emmanuel Macron warns Europe: NATO is brain-dead

EMMANUEL MACRON, the French president, has warned European countries that they can no longer rely on America to defend NATO allies. “What we are currently experiencing is the brain death of NATO,” Mr Macron declares in a blunt interview with The Economist. Europe stands on “the edge of a precipice”, he says, and needs to start thinking of itself strategically as a geopolitical power; otherwise we will “no longer be in control of our destiny.”

https://www.economist.com/europe/2019/1 ... brain-dead

Вангую, что ко времени нашего вступления в ЕС (2040-й плюс-минус) - это будет союз стран Варшавского договора, только без СНГ и Германии :mrgreen:

Т.е. союз стран-приживал, легко меняющих обедневшего спонсора на состоятельного (за что я их не виню, а просто констатирую).

Страны Западной Европы либо вернутся к формату ЕЭС, либо будут вести самостоятельные политики. Оборонную стратегию точно выработают свою.

НАТО при этом формально сохранится в полном составе, кроме, возможно, Турции. Но безопасность Европы будет обеспечивать не единолично, а наравне с объединенными силами Западной Европы.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:06

  sal написав:
  Волгарь написав:пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов).

Европа совсем не стремится помогать Украине развиваться промышленно и интелектуально. Наоборот, безвиз уменьшает трудоспособное население. А заводы и пароходы украинцы и сами разобрали на металл.


“Наши враги сильны. Но и мы сильны. Враги все время думают, как навредить нашей стране - но и мы тоже все время об этом думаем!”.
Дж.Буш (младший)
:)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:13

  freeze написав:
flyman написав:
  freeze написав:При чём тут Гитлер и Сталин ?
Сепаратисты - это люди внутри системы, которые хотят себя отделить от этой системы.

каталонці - сепари, о.к.
а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?


Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,
по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.

як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:18

  ЛАД написав:Тоже интересно.
“Вчера ночью произошло первое за всю историю Украины ограничение генерации “зеленых” производителей. Диспетчером “Укрэнерго” была ограничена выработка ветроэлектростанций (ВЭС) Ботиевская, Приморская-1, Орловская (все входят в группу ДТЭК). Такое ограничение составило 300-400 МВт в отдельные часы ночью”, – написал Герус.

При этом он отметил, что ДТЭК все равно получит оплату “зеленого” тарифа в размере 2,9 гривен/кВт-час, несмотря на то, что энергосистема не потребляла и не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию.

https://news.finance.ua/ru/news/-/45934 ... zvoditelej

бабло на шару Рінату
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:26

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:
  freeze написав:Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

Не бачиш різниці між колонією і частиною держави?


Тайвань тоже колония? Иди уже уроки делай, умник
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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