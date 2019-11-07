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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4565456645674568
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:30

Re: Політичні дискусії

flyman написав:
  freeze написав:там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,
по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.

як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз


В ОРДЛО за последние 200 лет понаехов больше, чем коренных жителей, каждое сепаратное образование сепаратно по своему, думай учетка из подвала.
На диван уже заработал ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32

  Козак-характерник написав:
  ЛАД написав:
  Волгарь написав:...........
4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.
.....

Если не сложно, Ваше мнение - почему так? И второй вопрос - зачем это надо России?

Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його Ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду! :P Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі.

В данном случае такое объяснение вряд ли подходит.
Крым - да.
На Донбассе не продемонстрировали ни "маленькую победоносную войну", ни приращение/возврат территории. Разве что "братскую солидарность".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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