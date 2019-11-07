В ОРДЛО за последние 200 лет понаехов больше, чем коренных жителей, каждое сепаратное образование сепаратно по своему, думай учетка из подвала.
На диван уже заработал ?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:30
Re: Політичні дискусії
В ОРДЛО за последние 200 лет понаехов больше, чем коренных жителей, каждое сепаратное образование сепаратно по своему, думай учетка из подвала.
На диван уже заработал ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32
В данном случае такое объяснение вряд ли подходит.
Крым - да.
На Донбассе не продемонстрировали ни "маленькую победоносную войну", ни приращение/возврат территории. Разве что "братскую солидарность".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:43
"Росс. паспорта на Донбассе до недавнего времени тоже не раздавали.
"кардинал з Іспанії прийди чути не було", потому что там "под кардиналом" люди жили не лучше.
Бритів було менше, але цілком достатньо. Ну так на Донбассе, как уже отметил freeze всяких "понаехов" тоже хватает.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:46
На мій погляд-все елементарно
1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)
Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..
Здавалось би
Навіщо взагалі тримати такі села?
А відповідь на поверхні
Практично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,які
а - чомусь залягають у віддалених регіонах
б - потребують постійних рук при видобутку
Так от
Працівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізації
Бо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 км
От і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....
2 Тепер подумайте
А що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?
Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)
Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...
От йому й кидають жвачку
Показуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями
3 А тепер висновок
росії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію
+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій України
Тому
Ми робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:55
budivelnik
Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.
"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл".
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 07 лис, 2019 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:56
А теперь всё вместе:
Узбекистан
Азербайджан
Грузия
Украина
Сирия
Венесуэла
Ливия
Южная Африка
Иран
Турция
Британия
Испания
"Шелковый Путь"
Южный Поток
Северный поток
Северный поток 2
И того, даже этого достаточно:
Дабы притушить Узбеков и развитие с Китаем - события в Андижане(90йгод)
С разделением СССР отрицательный торговый баланс был только с Азербайджаном - "Карабах"
..................................................................................
За каждым пунктом стоит "формула Гитлера" - её негребують и "Союзники".
"Государством" стать нельзя - Украину блокирует ЕС(восстановление экономики промышленности, развитие - "обязательства об ассоциации")
- Попутно делят с РФ территории.
При любом раскладе "население" - оказывается пушечным мясом, без Прав и Права.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:00
Kudrjavuy
Вы слишком сильно злоупотребляете эзоповым языком. Трудно понять всю глубину Вашей мысли.
Если бы Вы излагали яснее, было бы намного лучше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:01
Re: Політичні дискусії
В то же время не стоит забывать, и упускать из виду, что экономическое состояние населения в РФ разнообразно.
Молодёжь, что выехала в 14м - уже официально обзавелись новостроями(хотя не столицах), гражданством, работы, хоть... - хотя перспективу они не понимают, но о таком уровне в Украине мечтать конечно невозможно.
"Одни "ляшки" устраивают квартал-95" - дабы "народ не просил хлеба", а бежал куда глаза глядят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:10
Это ж надо так уметь - взять и обосрать (прошу прощения за это слово, но другого подобрать не могу) украинских танкостроителей!
Танк "Оплот" чисто украинская разработка и производство, кроме Украины их никто не выпускает.
Оказывается
Т.е. танк, последний год выпуска которого 1969-й (50 лет назад!!!) после модернизации, а это
лучше последней украинской разработки!
М. Д. Борисюк оказывается лжец, ведь budivelnik лучше разбирается в танках.
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:17
Что бы быть "Государством" - необходимо постоянно вести войну.
Формула старая.
Мир поделен, при чём официально - по скольку РФ не может противостоять экспортом, с развитием поставок иных поставщиков энергоносителей - в странах, регионах, ... появляется "русский мир" - в Азии "Игил", .... - ослабляется экономическая позиция Государства - конкурент устранён - цены регулируются войнами.("формула Гитлера" - зарабатывать на войне).
Например "Грузия" - был обвален проект поставки Бакинской нефти через Одесса-Броды в Польшу, ибо через Грузию Бакинская нефть шла Ж/Д сообщением.
- Вспомните рывок цен на нефть?
- Чей "гешефт"?
Каждая война имеет цель - не просто сплотить население "маленькой победой", но и заработать.
- Каждая их указанных точек является таким "Проектом".
Например "Сирия" - некоторые страны заявили о начале экспорта Газа, а теперь представте, что через Сирию кинули "трубу" до Средиземноморья? Нефть, газ,... -?
Представте цены, без танкеров и прохода через Суэтский канал?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
|