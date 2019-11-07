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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 45664567456845694570> Додано: Чет 07 лис, 2019 17:30 Re: Політичні дискусії flyman написав: freeze написав: там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,

по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.



як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз



В ОРДЛО за последние 200 лет понаехов больше, чем коренных жителей, каждое сепаратное образование сепаратно по своему, думай учетка из подвала.

На диван уже заработал ? В ОРДЛО за последние 200 лет понаехов больше, чем коренных жителей, каждое сепаратное образование сепаратно по своему, думай учетка из подвала.На диван уже заработал ? Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 13399 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3746 раз. Подякували: 5517 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 17:32 Козак-характерник написав: ЛАД написав: Волгарь написав: ...........

4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России.

..... ...........4) РФ, как мне представляется, будет и дальше душить Украину, пока она не превратиться в страну без промышленности с наличным населением в 25 млн. человек (как минимум до конца 20-х годов). И это не зависит от Путина - таков вектор политики, который будет лишь усиливаться по мере усиления самой России......

Если не сложно, Ваше мнение - почему так? И второй вопрос - зачем это надо России? Если не сложно, Ваше мнение - почему так? И второй вопрос - зачем это надо России?

Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його Ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду! Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі. Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його Ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду!Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі.

В данном случае такое объяснение вряд ли подходит.

Крым - да.

На Донбассе не продемонстрировали ни "маленькую победоносную войну", ни приращение/возврат территории. Разве что "братскую солидарность". В данном случае такое объяснение вряд ли подходит.Крым - да.На Донбассе не продемонстрировали ни "маленькую победоносную войну", ни приращение/возврат территории. Разве что "братскую солидарность". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14726 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 17:43 flyman написав: freeze написав: flyman написав: ..........

каталонці - сепари, о.к.

а ОРДЛО, там окрема лугандонська нація, лугадоньска мова, що там особливого такого?



Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось. Нет никаких внятных критериев, почему США отсепарировали от Великобритании. И язык одинаковый, и нации никакой не было. Не знаю, чего им вместе не жилось.

там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,

по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.



як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз там були понаїхів більше з німеччини і ірландії, чим бритів, то раз,по друге то іпеня за океаном, по третє кардинал з Іспанії прийди чути не було, іспанські паспорта не роздавали і т.д.як завжди, притянуто за вуха з учоткі фріз

"Росс. паспорта на Донбассе до недавнего времени тоже не раздавали.

"кардинал з Іспанії прийди чути не було", потому что там "под кардиналом" люди жили не лучше.

Бритів було менше, але цілком достатньо. Ну так на Донбассе, как уже отметил freeze всяких "понаехов" тоже хватает. "Росс. паспорта на Донбассе до недавнего времени тоже не раздавали."кардинал з Іспанії прийди чути не було", потому что там "под кардиналом" люди жили не лучше.Бритів було менше, але цілком достатньо. Ну так на Донбассе, как уже отметилвсяких "понаехов" тоже хватает. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14726 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 17:46 detroytred написав: то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну? то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну? На мій погляд-все елементарно

1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)

Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..

Здавалось би

Навіщо взагалі тримати такі села?

А відповідь на поверхні

Практично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,які

а - чомусь залягають у віддалених регіонах

б - потребують постійних рук при видобутку

Так от

Працівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізації

Бо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 км

От і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....

2 Тепер подумайте

А що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?

Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)

Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...

От йому й кидають жвачку

Показуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями

3 А тепер висновок

росії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію

+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій України



Тому

Ми робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія. На мій погляд-все елементарно1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..Здавалось биНавіщо взагалі тримати такі села?А відповідь на поверхніПрактично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,якіа - чомусь залягають у віддалених регіонахб - потребують постійних рук при видобуткуТак отПрацівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізаціїБо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 кмОт і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....2 Тепер подумайтеА що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...От йому й кидають жвачкуПоказуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями3 А тепер висновокросії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій УкраїниТомуМи робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21599 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 17:55 budivelnik

Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.

"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл". Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 07 лис, 2019 17:57, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14726 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 17:56 ЛАД написав: Козак-характерник написав: Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його Ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду! Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі. Росіянам воно не треба, зайві витрати. А верхівці теж, не треба, в принципі. Бо торгували раніше з Європою без санкцій, там капітали, там нерухомість, там діти...Це потрібно пуйлу і кадебістській шоблі, щоб втриматися при владі. Піплу, замість покращення життя дають жувальну гумку - "вялічає, скрєпи, імперія, навкруги вороги". Відома тактика згуртувати навкруг себе людей, відволікти увагу від головного - розкрадання Росії і пограбування народу, що Сталин використовував. А вони його Ідейні натхненники. І війна - лише як засіб згуртувати народ, отримати невеличку пабєду!Малєнькая пабєданосная вайна, ще й на чужій території - відомий з історії прийомчик тиранів. Вселити дух переможця в людей, щоб відчули свою значимість, хоч голі й босі! І як результат - втриматися при владі.

В данном случае такое объяснение вряд ли подходит.

Крым - да.

На Донбассе не продемонстрировали ни "маленькую победоносную войну", ни приращение/возврат территории. Разве что "братскую солидарность". В данном случае такое объяснение вряд ли подходит.Крым - да.На Донбассе не продемонстрировали ни "маленькую победоносную войну", ни приращение/возврат территории. Разве что "братскую солидарность".

А теперь всё вместе:

Узбекистан

Азербайджан

Грузия

Украина

Сирия

Венесуэла

Ливия

Южная Африка

Иран

Турция

Британия

Испания

"Шелковый Путь"

Южный Поток

Северный поток

Северный поток 2



И того, даже этого достаточно:

Дабы притушить Узбеков и развитие с Китаем - события в Андижане(90йгод)

С разделением СССР отрицательный торговый баланс был только с Азербайджаном - "Карабах"

..................................................................................

За каждым пунктом стоит "формула Гитлера" - её негребують и "Союзники".

"Государством" стать нельзя - Украину блокирует ЕС(восстановление экономики промышленности, развитие - "обязательства об ассоциации")

- Попутно делят с РФ территории.

При любом раскладе "население" - оказывается пушечным мясом, без Прав и Права. А теперь всё вместе:УзбекистанАзербайджанГрузияУкраинаСирияВенесуэлаЛивияЮжная АфрикаИранТурцияБританияИспания"Шелковый Путь"Южный ПотокСеверный потокСеверный поток 2И того, даже этого достаточно:Дабы притушить Узбеков и развитие с Китаем - события в Андижане(90йгод)С разделением СССР отрицательный торговый баланс был только с Азербайджаном - "Карабах"..................................................................................За каждым пунктом стоит "формула Гитлера" - её негребують и "Союзники"."Государством" стать нельзя - Украину блокирует ЕС(восстановление экономики промышленности, развитие - "обязательства об ассоциации")- Попутно делят с РФ территории.При любом раскладе "население" - оказывается пушечным мясом, без Прав и Права. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7162 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:00 Kudrjavuy

Вы слишком сильно злоупотребляете эзоповым языком. Трудно понять всю глубину Вашей мысли.

Если бы Вы излагали яснее, было бы намного лучше. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14726 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4293 раз. Подякували: 3985 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:01 Re: Політичні дискусії В то же время не стоит забывать, и упускать из виду, что экономическое состояние населения в РФ разнообразно.

Молодёжь, что выехала в 14м - уже официально обзавелись новостроями(хотя не столицах), гражданством, работы, хоть... - хотя перспективу они не понимают, но о таком уровне в Украине мечтать конечно невозможно.

"Одни "ляшки" устраивают квартал-95" - дабы "народ не просил хлеба", а бежал куда глаза глядят. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7162 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:10 budivelnik написав: ЛАД написав: Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?

По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать? Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать? 1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 1990

2 Зміна(модернізація) начинки це

а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)

б - активний захист

в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі

3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.



Таким чином

Перше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....)

Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронті

Третє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації 1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 19902 Зміна(модернізація) начинки цеа - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)б - активний захиств - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.Таким чиномПерше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....)Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронтіТретє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації

Это ж надо так уметь - взять и обосрать (прошу прощения за это слово, но другого подобрать не могу) украинских танкостроителей!

Танк "Оплот" чисто украинская разработка и производство, кроме Украины их никто не выпускает.



Оказывается

15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів

Т.е. танк, последний год выпуска которого 1969-й ( 50 лет назад !!!) после модернизации, а это

а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)

б - активний захист

в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі

3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.

лучше последней украинской разработки!



М. Д. Борисюк, генеральный конструктор по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник КП ХКБМ, генерал-лейтенант, доктор технических наук, профессор[64]:



«Оплот» является принципиально новой машиной, которая создана на уровне современных мировых аналогов… По основным характеристикам — боевой мощи, мобильности и защите — танк «Оплот» находится на уровне лучших мировых образцов… «Оплот» имеет сегодня самый высокий в мире уровень защиты среди своих аналогов, в частности, от боеприпасов тандемного типа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%82%C2%BB



М. Д. Борисюк оказывается лжец, ведь budivelnik лучше разбирается в танках. Это ж надо так уметь - взять и обосрать (прошу прощения за это слово, но другого подобрать не могу) украинских танкостроителей!ОказываетсяТ.е. танк, последний год выпуска которого 1969-й (!!!) после модернизации, а этолучше последней украинской разработки!М. Д. Борисюк оказывается лжец, ведьлучше разбирается в танках. yanyura Повідомлень: 5003 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:17 ЛАД написав: Kudrjavuy

Вы слишком сильно злоупотребляете эзоповым языком. Трудно понять всю глубину Вашей мысли.

Если бы Вы излагали яснее, было бы намного лучше. Вы слишком сильно злоупотребляете эзоповым языком. Трудно понять всю глубину Вашей мысли.Если бы Вы излагали яснее, было бы намного лучше.

Что бы быть "Государством" - необходимо постоянно вести войну.

Формула старая.

Мир поделен, при чём официально - по скольку РФ не может противостоять экспортом, с развитием поставок иных поставщиков энергоносителей - в странах, регионах, ... появляется "русский мир" - в Азии "Игил", .... - ослабляется экономическая позиция Государства - конкурент устранён - цены регулируются войнами.("формула Гитлера" - зарабатывать на войне).

Например "Грузия" - был обвален проект поставки Бакинской нефти через Одесса-Броды в Польшу, ибо через Грузию Бакинская нефть шла Ж/Д сообщением.

- Вспомните рывок цен на нефть?

- Чей "гешефт"?



Каждая война имеет цель - не просто сплотить население "маленькой победой", но и заработать.

- Каждая их указанных точек является таким "Проектом".

Например "Сирия" - некоторые страны заявили о начале экспорта Газа, а теперь представте, что через Сирию кинули "трубу" до Средиземноморья? Нефть, газ,... -?

Представте цены, без танкеров и прохода через Суэтский канал? Что бы быть "Государством" - необходимо постоянно вести войну.Формула старая.Мир поделен, при чём официально - по скольку РФ не может противостоять экспортом, с развитием поставок иных поставщиков энергоносителей - в странах, регионах, ... появляется "русский мир" - в Азии "Игил", .... - ослабляется экономическая позиция Государства - конкурент устранён - цены регулируются войнами.("формула Гитлера" - зарабатывать на войне).Например "Грузия" - был обвален проект поставки Бакинской нефти через Одесса-Броды в Польшу, ибо через Грузию Бакинская нефть шла Ж/Д сообщением.- Вспомните рывок цен на нефть?- Чей "гешефт"?Каждая война имеет цель - не просто сплотить население "маленькой победой", но и заработать.- Каждая их указанных точек является таким "Проектом".Например "Сирия" - некоторые страны заявили о начале экспорта Газа, а теперь представте, что через Сирию кинули "трубу" до Средиземноморья? Нефть, газ,... -?Представте цены, без танкеров и прохода через Суэтский канал? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

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