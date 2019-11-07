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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4567456845694570>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:25

  ЛАД написав:Kudrjavuy
Вы слишком сильно злоупотребляете эзоповым языком


Хм... там минимум Мелвилл, а то и Джойс. Только у них - это фича, а у Кудрявого - баг :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:27

Ітогі подвєдьом. 2019-11-07

Ітогі подвєдьом. 2019-11-07

1) ВСУ готовы начать разведение сил и средств в районе Петровского 8 ноября в 12:00

Боевики выдвинули свою дату разведения сил в Петровском
В то же время в «Л/ДНР» говорят о другой дате – 9 ноября.


2) ГБР пришла с обысками к владельцу телеканала "Прямой"
С обысками приходят только на те телеканалы, которые критикуют нашего бубочку

3) Кернес посоветовал новому председателю Харьковской ОГА "снять с головы корону"
Предвижу, очень тесное и плодотворное "сотрудничество"

4) Дело МН17: боевик Цемах уже ставит условия Нидерландам
По его словам, допрос должен проходить на территории Донбасса, подконтрольной «республикам».

Отлично обменяли, я считаю

5) Порошенко переоформляет Roshen на сына – СМИ
Можете начинать разгонять "зраду", что Порошенко боится конфискации

6) Зеленский ветировал закон о проверке получателей соцвыплат
Ураховуючи викладене, з метою узгодження положень прийнятих законів України пропоную в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", що надійшов на підпис, слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій".

Зато как громко звучит - ветировал. Царь добрый, бояре плохие

PS. По поводу разведения войск и вообще.
Заметил, что Зеленский не умеет держать в голове всю картину происходящих событий.
Увлекается каким-то одним событием, например, ситуация на таможне или разведение войск.
Очень эмоционально играет роль президента при этом.
Хватает его, максимум, на 2 недели. Обычно, через неделю он уже об этом вообще не вспоминает.
Вот и с разведением войск, всё, молчание. А как дышал, как дышал в Золотом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:28

  yanyura написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Так может танки совсем не нужны? Достаточно БТРов и БМП?
По современным и старым танкам это Ваше личное мнение? Вы сравнивали их ТТХ? Видели какие-то боевые испытания? Или лишь бы сказать?
1 Т-64, Т-72, Т-80 я бачив(знаю) ще в 1990
2 Зміна(модернізація) начинки це
а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)
б - активний захист
в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі
3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.

Таким чином
Перше 15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів (а 15 до 1 - це ....)
Друге - 15 модернізованих танків легше(ефективніше) розкидати по фронту ніж спробувати захистити піхоту одним новим на цьому ж фронті
Третє - модернізованим протистоять не модернізовані які педерація зняла з консервації

Это ж надо так уметь - взять и обосрать (прошу прощения за это слово, но другого подобрать не могу) украинских танкостроителей!
Танк "Оплот" чисто украинская разработка и производство, кроме Украины их никто не выпускает.

Оказывается
15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів

Т.е. танк, последний год выпуска которого 1969-й (50 лет назад!!!) после модернизации, а это
а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)
б - активний захист
в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі
3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.

лучше последней украинской разработки!

М. Д. Борисюк, генеральный конструктор по созданию бронетанковой техники и артиллерийских систем, начальник КП ХКБМ, генерал-лейтенант, доктор технических наук, профессор[64]:

«Оплот» является принципиально новой машиной, которая создана на уровне современных мировых аналогов… По основным характеристикам — боевой мощи, мобильности и защите — танк «Оплот» находится на уровне лучших мировых образцов… «Оплот» имеет сегодня самый высокий в мире уровень защиты среди своих аналогов, в частности, от боеприпасов тандемного типа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%82%C2%BB

М. Д. Борисюк оказывается лжец, ведь budivelnik лучше разбирается в танках.

Вы встряли обое "не туда"!
1) Оплот уже морально устарел. А тем более его НЕТ в ВОЙСКАХ - ни одного батальона.
2) Для 125 орудия в нём не доработана система погашения инертности башни при стрельбе, при чём это официально!(доступным языком слишком тяжелая башня, это и в Булате)
3) модернизированный Булат - хорош, но слишком тяжёл, а теперь добавим, что ходовка значительно уступает 72...-?(при слабеньком двигателе и слабой ходовке)
4.) Двигатель на 64 не помню с ходу "5ТДФ" - это ещё переделанный репарационный с ВОВ Хенкель. - он слабоват, сложен 8 класс точности - в полевых условиях не ремонтируется
Новый же 6ТДФ - уже освоили китайцы толи купили, толи слизали. А у нас, "воры водят хоровод".
5) Ятоган - у нас нет для них боеприпасов.(калибр НАТОвский)
6) Изначально вооружение на 64е - на порядок выше, чем на 72е (хотя РФ это уже нагоняют на новых моделях)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:36

  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою.

Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях.
Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.
Докази:
Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу.
Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави.
А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію.
Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все.
"наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець.
Погоджуюсь на %100 відсотків. Козак він пристосуванець, не воїн, легко піддасться на будь-яку нав"язану політику, змириться тихенько і буде ярмо своє до серця прикладати, хоча все чудово усвідомлює, що ворог не такий як він толерантний, а жорсткий і без жалю.
Щодо згаданих інших персоналій, все вірно - ватні українці, які можуть легко під впливом стати колаборантами,бо ментальність наша з ними різна і розуміння самого поняття українець. Можливо виховання, або скрєпи минулого не дають їм перетворитися в справжнього не тільки по громадянству, а і в душі українця.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:37

pesikot
Цитата:
2) ГБР пришла с обысками к владельцу телеканала "Прямой"
С обысками приходят только на те телеканалы, которые критикуют нашего бубочку

Да нет - только Порошенковские. Медведчуковские 112 и ZIK , которые хлещут сильнее - зась!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:37

  yanyura написав:Это ж надо так уметь - взять и обосрать (прошу прощения за это слово, но другого подобрать не могу) украинских танкостроителей!
Танк "Оплот" чисто украинская разработка и производство, кроме Украины их никто не выпускает.

Оказывается
15 модернізованих Т-64 , рознесуть в пух і прах 5 нових Оплотів

Т.е. танк, последний год выпуска которого 1969-й (50 лет назад!!!) после модернизации, а это
а - переведення засобів звязку на новіші(грубо заміна лампових на цифрові)
б - активний захист
в - засобі стабілізації гармати для стрільби при русі
3 Гармати не міняються.а значить дальність ураження залишається на попередньому рівні .правда можуть змінюватись привідні механізми що на якісь відсотки може пришвидшити прицілювання,але точно не в рази.
лучше последней украинской разработки!

Цікаво скільки треба взяти грошей у ворога-щоб так нагло брехати?
1 Я жодного разу не написав що Оплот гірший від модернізованого Т-64
2 Я прирівнював дуель 3-15 модернізованих Т-64 з ОДНИМ Оплотом...
Так,один ОПЛОТ - програє 15 модернізованим Т-
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:41

  ЛАД написав:budivelnik
Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.
"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл".
Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...
То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:43

  pesikot написав:Зато как громко звучит - ветировал. Царь добрый, бояре плохие

PS. По поводу разведения войск и вообще.

Вчера, "громко звучит" под Донецком приходы(из Донецка) тяжелого со всех сторон(Авдеевка, Красногоровка, Пески, Марьянка).
Сегодня "тише" - говорят Зе в Авдеевке.
https://tyzhden.ua/News/237458
- Остальное от лукавого. :(
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:43

  pesikot написав:5) Порошенко переоформляет Roshen на сына – СМИ
Можете начинать разгонять "зраду", что Порошенко боится конфискации


Не зрада, а зашквар - как можно переоформить корпоративные права, находящиеся в управлении слепого траста? :mrgreen:

Или Порошенко передал их только на время президентства, а депутату и лидеру партии можно и самому бизнесом заняться?..
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:44

  budivelnik написав:
  detroytred написав:то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?
На мій погляд-все елементарно
1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)
Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..
Здавалось би
Навіщо взагалі тримати такі села?
А відповідь на поверхні
Практично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,які
а - чомусь залягають у віддалених регіонах
б - потребують постійних рук при видобутку
Так от
Працівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізації
Бо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 км
От і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....
2 Тепер подумайте
А що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?
Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)
Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...
От йому й кидають жвачку
Показуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями
3 А тепер висновок
росії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію
+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій України

Тому
Ми робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія.

Два момента:
1. Мужики в селах никакого отношения к газо- и нефтедобытчикам не имеют.
2. Это по ТВ картинка, что массового мужичка в селе рашенском так волнует Сирия и пр. Ему наср-ть...
И на Сирию, и на рашку, и зачастую и на себя тоже))
detroytred
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