budivelnik написав:

detroytred написав: то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну? то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?

На мій погляд-все елементарно1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..Здавалось биНавіщо взагалі тримати такі села?А відповідь на поверхніПрактично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,якіа - чомусь залягають у віддалених регіонахб - потребують постійних рук при видобуткуТак отПрацівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізаціїБо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 кмОт і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....2 Тепер подумайтеА що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...От йому й кидають жвачкуПоказуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями3 А тепер висновокросії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій УкраїниТомуМи робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія.