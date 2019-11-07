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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4567456845694570
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:49

  Перес де Куэльяр написав:
  andrijk777 написав:
  Козак-характерник написав:З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою.

Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях.
Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.
Докази:
Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу.
Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави.
А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію.
Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все.
"наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець.
Погоджуюсь на %100 відсотків. Козак він пристосуванець, не воїн, легко піддасться на будь-яку нав"язану політику, змириться тихенько і буде ярмо своє до серця прикладати, хоча все чудово усвідомлює, що ворог не такий як він толерантний, а жорсткий і без жалю.
Щодо згаданих інших персоналій, все вірно - ватні українці, які можуть легко під впливом стати колаборантами,бо ментальність наша з ними різна і розуміння самого поняття українець. Можливо виховання, або скрєпи минулого не дають їм перетворитися в справжнього не тільки по громадянству, а і в душі українця.

Это всё укладывается в 2 предложения:
Успешным проектом, в новейшей истории было Гуляйполе.
Именно его стирали Враги всеми способами(расстреливали в спину после взятия Крыма).
Именно по причине "Гуляйполя" - все правительства и властя, что были на нашей земле - старались стереть, загадить память Махновцев и самого "Гуляй-поля".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:52

Дивлюся, назріла необхідність відкрити вєщаніє на братський нарід... :P Ми не можемо їх залишити на одинці з чахлихом - пуйлом. Розорить до репетузів братушек. :P Все ж таки з одної колиски з нами - Русі. Там на тих землях наш київський князь данину збирав і просвіщав туземців. :P Це королівство чахлика треба руйнувати перед усім зсередини. Та забирати ісконні руські землі взад. :P
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:54

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.
"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл".
Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...
То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках?

Пик вахтового движения пришёлся на начало 80-х годов минувшего столетия. По мере роста добычи нефти и газа в удалённых районах руководство страны пришло к выводу, что строить при каждом крупном месторождении большие посёлки ПМЖ со всей инфраструктурой вроде школ, больниц и детских садов экономически нецелесообразно, и в стране стали появляться первые вахтовые посёлки.

Так, если в 1991 году в ЯНАО вахтовым методом трудились 25 тыс. человек, сейчас эта цифра превышает 80 тысяч. Наплыв вахтовиков связан с ростом добычи нефти и газа в регионе, а также с оттоком в центральные регионы людей, которые проживали здесь раньше постоянно.

https://versia.ru/s-1991-goda-chislo-va ... v-tri-raza

То есть главное -- привлекает зарплата, а не посёлки за 200 км.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:59

Re: Політичні дискусії

Лояльность к Врагам, это не просто театр абсурда:
https://patrioty.org.ua/society/sviatii ... 02078.html

И здесь именно "население" недовольно Врагами во власти.
Т.Е. - при любом раскладе пострадает "рядовой украинец", ибо ему ещё и на голову гадят.
Или как там ... стонут?
Когда танкиста, учасника, инвалида, выкинули из очереди в автобус, да по голове надавали(а там металлическая пластина), что пошел взял нож и зарезал это животное?
- Вновь пострадал честный и патриотичный Гражданин Украины - его за это "забрали".
Интересно, а кто нибудь из Вас как видит такую картинку на оккупированной части?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну?
На мій погляд-все елементарно
1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)
Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..
Здавалось би
Навіщо взагалі тримати такі села?
А відповідь на поверхні
Практично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,які
а - чомусь залягають у віддалених регіонах
б - потребують постійних рук при видобутку
Так от
Працівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізації
Бо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 км
От і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....
2 Тепер подумайте
А що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?
Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)
Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...
От йому й кидають жвачку
Показуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями
3 А тепер висновок
росії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію
+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій України

Тому
Ми робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія.
Два момента:
1. Мужики в селах никакого отношения к газо- и нефтедобытчикам не имеют.
Як все запущено
1 Прямого відношення до видобутку-мужички в селах на відстані в 0-100 км від бурової - не мають
2Продуктивність праці тих хто обслуговує бурові - напряму залежать від їх відпочинку(при чому не раз в рік, а раз в тиждень)
3 Цей відпочинок можна отримати у великих містах .але до них тисячі кілометрів і відсутність доріг
Тому ерзацвідпочинок отримують в малих селах
4 Буровики хоч мають мотивацію важко працювати і ерзацвідпочивати....
А яка мотивація в мужичка, жінку(дочку) якого напівпяні багатенькі буровики тягають за цицьки в періоди свого ерзацвідпочинкуц..
Але не буде мужичка-не буде цицьок ....
  detroytred написав:2. Это по ТВ картинка, что массового мужичка в селе рашенском так волнует Сирия и пр. Ему наср-ть...
И на Сирию, и на рашку, и зачастую и на себя тоже))
Ви колись були в тайзі більше тижня підряд?
Навіть якщо не були - просто уявіть
Роботи (крім підсобного господарства) - нема
Нових лиць -нема
Можливостей поїхати на відпочинок-нема(робота то в підсобному господарстві,з голоду не помреш ,але грошові знаки на квиток не назбираєш)

То що робити такому мужичку (держава кровно зацікавлена щоб він нікуди не переселився) ?
Крім водки ,всіх сусідок по колу по третьому разу і гордості за вЯлІкУю рУсЬ-як наваляла-піндосам в сірії,хохлам(нацистам) в Україні
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:04

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:Цікаво скільки треба взяти грошей у ворога-щоб так нагло брехати?
1 Я жодного разу не написав що Оплот гірший від модернізованого Т-64
2 Я прирівнював дуель 3-15 модернізованих Т-64 з ОДНИМ Оплотом...
Так,один ОПЛОТ - програє 15 модернізованим Т-

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Так хто нагло бреше, yanyura или budivelnik?
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