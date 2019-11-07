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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4567456845694570 Додано: Чет 07 лис, 2019 18:49 Перес де Куэльяр написав: andrijk777 написав: Козак-характерник написав: З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою. З тих всіх наших дискусій на цій гілці, я виніс наступне...По перше, нам всім треба усвідомити, що всі ми, незважаючи на протилежні думки є українці, від заходу до сходу, від півночі на південь. По друге, що наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог, просто українець з протилежною думкою.

Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях.

Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України асимілювалася. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.

Докази:

Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу.

Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави.

А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію.

Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все.

"наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець. Ти, брат, помиляєшся в цих питаннях.Є українці, які є українці. А є українці, які не є українцями, а є просто населенням. 300 років окупації далися взнаки і значна частина населення сучасної України. Вони не стали руськими(ті що стали - їх мало), але вони вже не українці. Я їх називаю ватою. Приклади: ЛАД, zРадио, freeze.Докази:Будь який представник нації/держави буде возвеличувати свою націю/державу.Будь який представник нації/держави буде возвеличувати історію своєї нації/держави.А у нас що? "Ватні українці" тільки те й роблять що поливають брудом Україну, її історію.Приклад з УНР - яскраве підтвердження. Правда, що УНР існувала недовго і була не успішна. Але що сказав би справжній росіянин/поляк/болгарин - "але існувала, була визнана деякими іншими державами". А що кажуть ті "українці" - та ні, УНР не існувала, її треба забути. Ось і все."наявність у опонента протилежної думки, не означає, що він є ворог" - це правда, він не є ворог, він просто не українець. Погоджуюсь на %100 відсотків. Козак він пристосуванець, не воїн, легко піддасться на будь-яку нав"язану політику, змириться тихенько і буде ярмо своє до серця прикладати, хоча все чудово усвідомлює, що ворог не такий як він толерантний, а жорсткий і без жалю.

Щодо згаданих інших персоналій, все вірно - ватні українці, які можуть легко під впливом стати колаборантами,бо ментальність наша з ними різна і розуміння самого поняття українець. Можливо виховання, або скрєпи минулого не дають їм перетворитися в справжнього не тільки по громадянству, а і в душі українця. Погоджуюсь на %100 відсотків. Козак він пристосуванець, не воїн, легко піддасться на будь-яку нав"язану політику, змириться тихенько і буде ярмо своє до серця прикладати, хоча все чудово усвідомлює, що ворог не такий як він толерантний, а жорсткий і без жалю.Щодо згаданих інших персоналій, все вірно - ватні українці, які можуть легко під впливом стати колаборантами,бо ментальність наша з ними різна і розуміння самого поняття українець. Можливо виховання, або скрєпи минулого не дають їм перетворитися в справжнього не тільки по громадянству, а і в душі українця.

Это всё укладывается в 2 предложения:

Успешным проектом, в новейшей истории было Гуляйполе.

Именно его стирали Враги всеми способами(расстреливали в спину после взятия Крыма).

Именно по причине "Гуляйполя" - все правительства и властя, что были на нашей земле - старались стереть, загадить память Махновцев и самого "Гуляй-поля". Это всё укладывается в 2 предложения:Успешным проектом, в новейшей истории было Гуляйполе.Именно его стирали Враги всеми способами(расстреливали в спину после взятия Крыма).Именно по причине "Гуляйполя" - все правительства и властя, что были на нашей земле - старались стереть, загадить память Махновцев и самого "Гуляй-поля". Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7162 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:52 Ми не можемо їх залишити на одинці з чахлихом - пуйлом. Розорить до репетузів братушек. Все ж таки з одної колиски з нами - Русі. Там на тих землях наш київський князь данину збирав і просвіщав туземців. Це королівство чахлика треба руйнувати перед усім зсередини. Та забирати ісконні руські землі взад. Дивлюся, назріла необхідність відкрити вєщаніє на братський нарід...Ми не можемо їх залишити на одинці з чахлихом - пуйлом. Розорить до репетузів братушек.Все ж таки з одної колиски з нами - Русі. Там на тих землях наш київський князь данину збирав і просвіщав туземців.Це королівство чахлика треба руйнувати перед усім зсередини. Та забирати ісконні руські землі взад. Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27068 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1875 раз. Подякували: 2064 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:54 budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.

"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл". Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России."мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл". Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...

То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках? Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках?

Пик вахтового движения пришёлся на начало 80-х годов минувшего столетия. По мере роста добычи нефти и газа в удалённых районах руководство страны пришло к выводу, что строить при каждом крупном месторождении большие посёлки ПМЖ со всей инфраструктурой вроде школ, больниц и детских садов экономически нецелесообразно, и в стране стали появляться первые вахтовые посёлки.



Так, если в 1991 году в ЯНАО вахтовым методом трудились 25 тыс. человек, сейчас эта цифра превышает 80 тысяч. Наплыв вахтовиков связан с ростом добычи нефти и газа в регионе, а также с оттоком в центральные регионы людей, которые проживали здесь раньше постоянно.



https://versia.ru/s-1991-goda-chislo-va ... v-tri-raza



То есть главное -- привлекает зарплата, а не посёлки за 200 км. Пик вахтового движения пришёлся на начало 80-х годов минувшего столетия. По мере роста добычи нефти и газа в удалённых районах руководство страны пришло к выводу, что строить при каждом крупном месторождении большие посёлки ПМЖ со всей инфраструктурой вроде школ, больниц и детских садов экономически нецелесообразно, и в стране стали появляться первые вахтовые посёлки.Так, если в 1991 году в ЯНАО вахтовым методом трудились 25 тыс. человек, сейчас эта цифра превышает 80 тысяч. Наплыв вахтовиков связан с ростом добычи нефти и газа в регионе, а также с оттоком в центральные регионы людей, которые проживали здесь раньше постоянно.То есть главное -- привлекает зарплата, а не посёлки за 200 км. detroytred

Повідомлень: 22458 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 18:59 Re: Політичні дискусії

https://patrioty.org.ua/society/sviatii ... 02078.html



И здесь именно "население" недовольно Врагами во власти.

Т.Е. - при любом раскладе пострадает "рядовой украинец", ибо ему ещё и на голову гадят.

Или как там ... стонут?

Когда танкиста, учасника, инвалида, выкинули из очереди в автобус, да по голове надавали(а там металлическая пластина), что пошел взял нож и зарезал это животное?

- Вновь пострадал честный и патриотичный Гражданин Украины - его за это "забрали".

Интересно, а кто нибудь из Вас как видит такую картинку на оккупированной части? Лояльность к Врагам, это не просто театр абсурда:И здесь именно "население" недовольно Врагами во власти.Т.Е. - при любом раскладе пострадает "рядовой украинец", ибо ему ещё и на голову гадят.Или как там ... стонут?Когда танкиста, учасника, инвалида, выкинули из очереди в автобус, да по голове надавали(а там металлическая пластина), что пошел взял нож и зарезал это животное?- Вновь пострадал честный и патриотичный Гражданин Украины - его за это "забрали".Интересно, а кто нибудь из Вас как видит такую картинку на оккупированной части? Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7162 З нами з: 20.09.12 Подякував: 653 раз. Подякували: 844 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лис, 2019 19:02 detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну? то почему власть имущие (обеих сторон) не морозят войну? На мій погляд-все елементарно

1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)

Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..

Здавалось би

Навіщо взагалі тримати такі села?

А відповідь на поверхні

Практично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,які

а - чомусь залягають у віддалених регіонах

б - потребують постійних рук при видобутку

Так от

Працівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізації

Бо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 км

От і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....

2 Тепер подумайте

А що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?

Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)

Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...

От йому й кидають жвачку

Показуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями

3 А тепер висновок

росії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію

+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій України



Тому

Ми робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія. На мій погляд-все елементарно1 Ви бачили відстані між селами в азійській частині росії(сибір,Далекий Схід ????)Там сотні кілометрів ,між якими практично відсутній звязок тільки по мерзляку взимку і по річкам влітку..Здавалось биНавіщо взагалі тримати такі села?А відповідь на поверхніПрактично все багатство сьогоднішньої росії - вуглеводні,якіа - чомусь залягають у віддалених регіонахб - потребують постійних рук при видобуткуТак отПрацівники,які створюють 50% експортного потенціалу-практично відірвані від цивілізаціїБо коло кожної вишки аеропорт не збудуєш ,а вертоліт це максимум 200 кмОт і виходить для того щоб помитись/побритись-живу жінку не на екрані побачити-на відстані максимум в 200-250 км від вишки повинно бути село з людьми.....2 Тепер подумайтеА що повинні робити люди в селах,які між собою і з материком не звязані артеріями які дозволяють відносно легко і регулярно+дешево переміщатись на сотні км?Завод - не побудуєш(ні працівників,ні сировини,ні збуту)Нема заводу - де брати гроші для товарів?Жити тільки за рахунок шкірки/мяса звірів+гриби/ягоди/горішки...??? Так взвиє мужичок...От йому й кидають жвачкуПоказуючи кузькіну мать піндосам,а потім китайозам,тепер українцям з сірійцями3 А тепер висновокросії не вигідно закінчувати воєнні дії-бо тільки ці дії підтримують у мешканцях віддалених сіл-суть їхнього існування, роздуваючи в них фальшиву гордість за росію+ додатковий приплив робочих рук з розорених територій УкраїниТомуМи робили (при Порошенкові) все щоб тупо заморозити цей конфлікт,розуміючи що причиною цього конфлікту є не Майдан, а мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії ,на якому просто паразитує вся росія. Два момента:

1. Мужики в селах никакого отношения к газо- и нефтедобытчикам не имеют. Два момента:1. Мужики в селах никакого отношения к газо- и нефтедобытчикам не имеют. Як все запущено

1 Прямого відношення до видобутку-мужички в селах на відстані в 0-100 км від бурової - не мають

2Продуктивність праці тих хто обслуговує бурові - напряму залежать від їх відпочинку(при чому не раз в рік, а раз в тиждень)

3 Цей відпочинок можна отримати у великих містах .але до них тисячі кілометрів і відсутність доріг

Тому ерзацвідпочинок отримують в малих селах

4 Буровики хоч мають мотивацію важко працювати і ерзацвідпочивати....

А яка мотивація в мужичка, жінку(дочку) якого напівпяні багатенькі буровики тягають за цицьки в періоди свого ерзацвідпочинкуц..

Але не буде мужичка-не буде цицьок .... detroytred написав: 2. Это по ТВ картинка, что массового мужичка в селе рашенском так волнует Сирия и пр. Ему наср-ть...

И на Сирию, и на рашку, и зачастую и на себя тоже)) 2. Это по ТВ картинка, что массового мужичка в селе рашенском так волнует Сирия и пр. Ему наср-ть...И на Сирию, и на рашку, и зачастую и на себя тоже)) Ви колись були в тайзі більше тижня підряд?

Навіть якщо не були - просто уявіть

Роботи (крім підсобного господарства) - нема

Нових лиць -нема

Можливостей поїхати на відпочинок-нема(робота то в підсобному господарстві,з голоду не помреш ,але грошові знаки на квиток не назбираєш)



То що робити такому мужичку (держава кровно зацікавлена щоб він нікуди не переселився) ?

Крім водки ,всіх сусідок по колу по третьому разу і гордості за вЯлІкУю рУсЬ-як наваляла-піндосам в сірії,хохлам(нацистам) в Україні Як все запущено1 Прямого відношення до видобутку-мужички в селах на відстані в 0-100 км від бурової - не мають2Продуктивність праці тих хто обслуговує бурові - напряму залежать від їх відпочинку(при чому не раз в рік, а раз в тиждень)3 Цей відпочинок можна отримати у великих містах .але до них тисячі кілометрів і відсутність дорігТому ерзацвідпочинок отримують в малих селах4 Буровики хоч мають мотивацію важко працювати і ерзацвідпочивати....А яка мотивація в мужичка, жінку(дочку) якого напівпяні багатенькі буровики тягають за цицьки в періоди свого ерзацвідпочинкуц..Але не буде мужичка-не буде цицьок ....Ви колись були в тайзі більше тижня підряд?Навіть якщо не були - просто уявітьРоботи (крім підсобного господарства) - немаНових лиць -немаМожливостей поїхати на відпочинок-нема(робота то в підсобному господарстві,з голоду не помреш ,але грошові знаки на квиток не назбираєш)То що робити такому мужичку (держава кровно зацікавлена щоб він нікуди не переселився) ?Крім водки ,всіх сусідок по колу по третьому разу і гордості за вЯлІкУю рУсЬ-як наваляла-піндосам в сірії,хохлам(нацистам) в Україні в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21599 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2170 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4567456845694570 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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