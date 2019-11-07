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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 45694570457145724573>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:30

  zРадио написав:
  pesikot написав:5) Порошенко переоформляет Roshen на сына – СМИ
Можете начинать разгонять "зраду", что Порошенко боится конфискации


Не зрада, а зашквар - как можно переоформить корпоративные права, находящиеся в управлении слепого траста? :mrgreen:

Или Порошенко передал их только на время президентства, а депутату и лидеру партии можно и самому бизнесом заняться?..

Не читал, но осуждаю ? Читай новость, анализируй. Ты же у нас аналитик
Может, на самом деле и не было никакого мальчика.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:33

  Козак-характерник написав:
  Kudrjavuy написав:Успешным проектом, в новейшей истории было Гуляйполе.
Именно его стирали Враги всеми способами(расстреливали в спину после взятия Крыма).
Именно по причине "Гуляйполя" - все правительства и властя, что были на нашей земле - старались стереть, загадить память Махновцев и самого "Гуляй-поля".

Гуляй-поле - це круть! :P Це наша стихія, вольниця, козацька традиція!

Это звучит, в Истории, как "поставили крест, над "Чёрной дивизией"", что сейчас стараются возродить в РФ, что брала Новоазовск,....
Я говорю о совершенно ДРУГОМ!
О том, что Нестор Иванович был непобедим: его поддерживало НАСЕЛЕНИЕ.
И этому способствовало "развитию" Гуляйполя.
Про него до сих пор подкидывают "истории", что "награбленное он спрятал в Дибровском лесу".
Хотя он покупал оружие, патроны,.. - содержал войска.
В которых "за воровство у селян курицы" - можно было получить публично пулю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:34

Re: Політичні дискусії

як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT
все буде виришувати
1) авіація
2) ППО гарнізону \ батальйону
3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти
порядок значення не має ...
так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ
оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки :(
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:37

Будивельник
Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))

Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:41

budivelnik
Та не потрібно спілкуватись з /не дуже розумними людьми/ типу yanyura. Каже на чорне біле і ще якісь скріни наводить.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:46

  budivelnik написав:
  yanyura написав:Так хто нагло бреше, yanyura или budivelnik?
Ясно що проплачений юра
15 модернізовани-рознесуть 5 Оплотів
15/5 = 3 модернізованих рознесе 1 ОПЛОТ
І тепер по цінам
15 модернізованих=1ОПЛОТ

Вы на самом деле не понимаете или притворяетесь, что не понимаете?

Сперва вы написали, что 15 разнесут 5 "Оплотов", потом обвинили меня во лжи, написав, что писали не 5, а 1 "Оплот", эта ваша ложь разоблачена скринами ваших же сообщений.


Еще раз (читайте медленно и вникайте) - "Оплот" разработан и выпускается только Украиной, за границу он продавался только Таиланду, ни одного "Оплота" Украина не поставила (продала, подарила и т.д.) РФ.

На вооружении РФ "Оплот" никогда не стоял и не стоит, поэтому никак не мог быть снят ею с консервации и отправлен в ОРДЛО.

Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.

"Хорошая вещь склероз - имея его забываешь, что у тебя маразм" (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:46

  zРадио написав:
  Перес де Куэльяр написав:Погоджуюсь на %100 відсотків. Козак він пристосуванець, не воїн, легко піддасться на будь-яку нав"язану політику, змириться тихенько і буде ярмо своє до серця прикладати, хоча все чудово усвідомлює, що ворог не такий як він толерантний, а жорсткий і без жалю.


То ли дело форумные воины Андрийко и Перес - из окопов с нами, приспособленцами, дискутируют. В одной руке автомат, в другой - смартфон. Не надорвитесь там, ладно? Волнуюсь :mrgreen:

)))
Козак многократно подчеркивал, что не воин. И не претендовал никогда на оного.
Перес решил подчеркнуть очевидное.
В качестве аргумента.
Только аргумент не подходит.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:53

  pesikot написав:Не читал, но осуждаю ? Читай новость, анализируй. Ты же у нас аналитик
Может, на самом деле и не было никакого мальчика.


Не придypивайся, мальчик :mrgreen:

В Roshen подтвердили, что Порошенко переоформляет кондитерский бизнес на сына Алексея
https://nv.ua/biz/markets/poroshenko-ro ... 52104.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:55

  yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT
все буде виришувати
1) авіація
2) ППО гарнізону \ батальйону
3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти
порядок значення не має ...
так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ
оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки :(
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 19:56

  andrijk777 написав:budivelnik
Та не потрібно спілкуватись з /не дуже розумними людьми/ типу yanyura. Каже на чорне біле і ще якісь скріни наводить.

yanyura - духе розумний спiврозмовник. К тому же всегда подтверждающий озвученное мнение конкретными цитатами.

Просто Будивельник зачастую воспринимает заперечення конкретной частной ошибки в своём мнении, как заперечення всего мнения.

У нас это беда форума -- трудности с концентрацией на предмете, о котором идёт речь в озвученном мнении.
detroytred
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