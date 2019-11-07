Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:Успешным проектом, в новейшей истории было Гуляйполе. Именно его стирали Враги всеми способами(расстреливали в спину после взятия Крыма). Именно по причине "Гуляйполя" - все правительства и властя, что были на нашей земле - старались стереть, загадить память Махновцев и самого "Гуляй-поля".
Гуляй-поле - це круть! Це наша стихія, вольниця, козацька традиція!
Это звучит, в Истории, как "поставили крест, над "Чёрной дивизией"", что сейчас стараются возродить в РФ, что брала Новоазовск,.... Я говорю о совершенно ДРУГОМ! О том, что Нестор Иванович был непобедим: его поддерживало НАСЕЛЕНИЕ. И этому способствовало "развитию" Гуляйполя. Про него до сих пор подкидывают "истории", что "награбленное он спрятал в Дибровском лесу". Хотя он покупал оружие, патроны,.. - содержал войска. В которых "за воровство у селян курицы" - можно было получить публично пулю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT все буде виришувати 1) авіація 2) ППО гарнізону \ батальйону 3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти порядок значення не має ... так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yanyura написав:Так хто нагло бреше, yanyura или budivelnik?
Ясно що проплачений юра 15 модернізовани-рознесуть 5 Оплотів 15/5 = 3 модернізованих рознесе 1 ОПЛОТ І тепер по цінам 15 модернізованих=1ОПЛОТ
Вы на самом деле не понимаете или притворяетесь, что не понимаете?
Сперва вы написали, что 15 разнесут 5 "Оплотов", потом обвинили меня во лжи, написав, что писали не 5, а 1 "Оплот", эта ваша ложь разоблачена скринами ваших же сообщений.
Еще раз (читайте медленно и вникайте) - "Оплот" разработан и выпускается только Украиной, за границу он продавался только Таиланду, ни одного "Оплота" Украина не поставила (продала, подарила и т.д.) РФ.
На вооружении РФ "Оплот" никогда не стоял и не стоит, поэтому никак не мог быть снят ею с консервации и отправлен в ОРДЛО.
Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.
"Хорошая вещь склероз - имея его забываешь, что у тебя маразм" (с)
Перес де Куэльяр написав:Погоджуюсь на %100 відсотків. Козак він пристосуванець, не воїн, легко піддасться на будь-яку нав"язану політику, змириться тихенько і буде ярмо своє до серця прикладати, хоча все чудово усвідомлює, що ворог не такий як він толерантний, а жорсткий і без жалю.
То ли дело форумные воины Андрийко и Перес - из окопов с нами, приспособленцами, дискутируют. В одной руке автомат, в другой - смартфон. Не надорвитесь там, ладно? Волнуюсь
))) Козак многократно подчеркивал, что не воин. И не претендовал никогда на оного. Перес решил подчеркнуть очевидное. В качестве аргумента. Только аргумент не подходит.
yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT все буде виришувати 1) авіація 2) ППО гарнізону \ батальйону 3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти порядок значення не має ... так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.