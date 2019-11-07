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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4569457045714572
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:04

Re: Політичні дискусії

  yama написав:оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки


ПП0 есть, посмотрите историю конфликта Россия-Грузия.
""В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила элементы ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения - они (россияне. - Ред.) не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы "Бук" и "Оса", несколько боевых комплектов для каждой системы, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал", - рассказал Саакашвили."

Час згаяно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:08

  Перес де Куэльяр написав:
  yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT
все буде виришувати
1) авіація
2) ППО гарнізону \ батальйону
3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти
порядок значення не має ...
так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ
оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки :(
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.

НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.
Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:12

  detroytred написав:Будивельник
Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))

Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))


Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города :mrgreen:

Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.

Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается напасть на маленьких соседствующих зверей то в одном, то в другом месте. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 лис, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:19

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:23

  zРадио написав:
  detroytred написав:Будивельник
Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))

Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))


Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города :mrgreen:

Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.

Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается то в одном, то в другом месте, где есть слабость, напасть. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю

Так я же не говорю о полном отсутствии *обслуживания*.
Я о преувеличении роли и масштабов этого обслуживания.
И главное -- не считаю, что для этих обслуживателей так уж необходимо вяличие.

Не, ну если им тычут это вяличие, то они естественно его кушают, но и без оного бухали бы там и обслуживали нефтяников.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:25

  Ой+ написав:
  yanyura написав:Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.


Незаконі ЗФ мають 64 модифікації.
Перші Т-64БВ з'явилися в розпорядженні НЗФ 12 червня, коли три машини пройшли своїм ходом зі сходу на захід через Сніжне, Торез, Макіївку до Донецька. https://www.depo.ua/ukr/war/tanki-u-viy ... 2016200000


Але важливо хто в танку

Прекращайте "диванные войны" - глупость аж пышет. :oops:
С другой стороны не читайте "...газет перед едой!" :cry:
- Состояние боевой техники - это только картинки - в жизни только печалька. :(
- Любой, малейший технический перевес - это шанс экипажа к выживанию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:27

Re: Політичні дискусії

  Kudrjavuy написав:- Состояние боевой техники - это только картинки - в жизни только печалька.


Это да, как всем урядам не везло с народом, так и мальдиванскому главкому не повезло с армией. Только успевал давать команды стоп.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:30

[quote="4789201:andrijk77]
НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.
Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".[/quote]
Именно так.

Только можно углубить сомнения ЛАДа.
Возможно ЗЕ был возмущен тем, что могли и модернизировать старые и сделать ну больше, чем один-то новый.
Больше, чем один.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 20:39

  Перес де Куэльяр написав:
  yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT
все буде виришувати
1) авіація
2) ППО гарнізону \ батальйону
3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти
порядок значення не має ...
так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ
оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки :(
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.

Ознакомьтесь з застосуванням:

https://censor.net.ua/resonance/369772/ ... tyre_tanka
detroytred
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  #<1 ... 4569457045714572
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