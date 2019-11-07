Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yama написав:оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
ПП0 есть, посмотрите историю конфликта Россия-Грузия. ""В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила элементы ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения - они (россияне. - Ред.) не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы "Бук" и "Оса", несколько боевых комплектов для каждой системы, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал", - рассказал Саакашвили."
Час згаяно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT все буде виришувати 1) авіація 2) ППО гарнізону \ батальйону 3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти порядок значення не має ... так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.
НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий. Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".
detroytred написав:Будивельник Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))
Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))
Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города
Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.
Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается напасть на маленьких соседствующих зверей то в одном, то в другом месте. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 07 лис, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Будивельник Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))
Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))
Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города
Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.
Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается то в одном, то в другом месте, где есть слабость, напасть. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю
Так я же не говорю о полном отсутствии *обслуживания*. Я о преувеличении роли и масштабов этого обслуживания. И главное -- не считаю, что для этих обслуживателей так уж необходимо вяличие.
Не, ну если им тычут это вяличие, то они естественно его кушают, но и без оного бухали бы там и обслуживали нефтяников.
Прекращайте "диванные войны" - глупость аж пышет. С другой стороны не читайте "...газет перед едой!" - Состояние боевой техники - это только картинки - в жизни только печалька. - Любой, малейший технический перевес - это шанс экипажа к выживанию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
[quote="4789201:andrijk77] НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий. Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".[/quote] Именно так.
Только можно углубить сомнения ЛАДа. Возможно ЗЕ был возмущен тем, что могли и модернизировать старые и сделать ну больше, чем один-то новый. Больше, чем один.
yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT все буде виришувати 1) авіація 2) ППО гарнізону \ батальйону 3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти порядок значення не має ... так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.