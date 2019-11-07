zРадио написав:

detroytred написав: Будивельник

Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))



Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного)) БудивельникВы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))

Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией городаОчевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается то в одном, то в другом месте, где есть слабость, напасть. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю