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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 19:57
yanyura написав:
Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.
Незаконі ЗФ мають 64 модифікації.
Але важливо хто в танку - Вітман одним танком за один день знищував по 20 Т34, який десь на форумі називали кращим танком 2СВ.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:04
yama написав:
оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
ПП0 есть, посмотрите историю конфликта Россия-Грузия.
""В Украине мы готовили своих военных специалистов, Украина нам предоставила элементы ПВО, которые были критически важными в первые дни вторжения - они (россияне. - Ред.) не смогли получить преимущество в первые дни, Украина нам дала системы "Бук" и "Оса", несколько боевых комплектов для каждой системы, и благодаря им мы сбили 12 российских бомбардировщиков, включая стратегический бомбардировщик Ту-22, который никто до этого не сбивал", - рассказал Саакашвили."
Час згаяно.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:08
Перес де Куэльяр написав: yama написав:як діти із своїми оплотами та Т-64 одразу видно цільву аудиторію гілки танкістів WOT
все буде виришувати
1) авіація
2) ППО гарнізону \ батальйону
3) на "худий кінець" Джевеліни і Вертольоти
порядок значення не має ...
так що танкова битва це крайність всю колону на підході можна рознести кількома штурмовиками СУ оскільки ППО у нас немає ... не важливо які у нас танки
Такі баталії підняли за танки. ЛАД маячню написав і понеслась .......Танки у сучасних війнах вже не таку відіграють роль, виживання в бою зменшилось, бо засобів по знищенню броні на розвинутому рівні, тому бути танкістом, це героїзм сьогодення. Танк зараз застосовують, як засіб маневреної броньованої артилерії є гармата для придушення вогню ворога, та підтримки окопної піхоти, а не наступу, тому Порошенко і модернізував старі Т-64, а не будував нові, бо відреставрованих більше і затрат менше.
НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці
що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.
Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:12
detroytred написав:
Будивельник
Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))
Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))
Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города
Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.
Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается напасть на маленьких соседствующих зверей то в одном, то в другом месте. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 07 лис, 2019 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:19
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:23
zРадио написав: detroytred написав:
Будивельник
Вы преувеличиваете роль *обслуживающих* нефтяников мужиков и баб))
Да и так по логике - если вяличин нужно для обслуживающих нефтяников .... то на эти деньги каждому нефтянику можно было бы обеспечить по лично ... (в общем очень много и качественного))
Кстати, был я как-то на выселках цивилизации - Нарвик, Норвегия. Все то, о чем разглагольствовал будивельник, там присутствует. Но что-то не видно заполярных норвежских добровольцев, захватывающих граничащие со Швецией города
Очевидно, что проблема в другом. Знаю, что местный десант фонда Відродження очень не любит этот аргумент, но РФ действует согласно своей оборонной доктрине. Разумеется, на кремлевских глобусах находится не только Украина, а весь земной шарик. Не расширялось бы НАТО на восток, не нападали бы на нас россияне в 2014-м. Нужно было либо так расширять НАТО, чтобы и Украина там оказалась, либо не приближаться к РФ на опасное для той расстояние.
Это стратегическая ошибка и Запада, и наших недальновидных элит... РФ - медведь-шатун, которому ареал обрезали, вот он и пытается то в одном, то в другом месте, где есть слабость, напасть. Белкам и зайцам договориться с ним не удастся - только еще более свирепому зверю
Так я же не говорю о полном отсутствии *обслуживания*.
Я о преувеличении роли и масштабов этого обслуживания.
И главное -- не считаю, что для этих обслуживателей так уж необходимо вяличие.
Не, ну если им тычут это вяличие, то они естественно его кушают, но и без оного бухали бы там и обслуживали нефтяников.
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detroytred
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:25
Ой+ написав: yanyura написав:
Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.
Незаконі ЗФ мають 64 модифікації.Але важливо хто в танку
Прекращайте "диванные войны" - глупость аж пышет.
С другой стороны не читайте "...газет перед едой!"
- Состояние боевой техники - это только картинки - в жизни только печалька.
- Любой, малейший технический перевес - это шанс экипажа к выживанию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:27
Kudrjavuy написав:
- Состояние боевой техники - это только картинки - в жизни только печалька.
Это да, как всем урядам не везло с народом, так и мальдиванскому главкому не повезло с армией. Только успевал давать команды стоп.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:30
[quote="4789201:andrijk77]
НІ. Все почалось з того що НеЛох в шоці що зробили тільки один танк за 10 років. Хоча в свій час По чітко пояснив, що вигідніше модернізувати 15 законсервованих танків ніж зробити один новий.
Ось деякі(ЛАД) засумнівались в словах По і "понеслось".[/quote]
Именно так.
Только можно углубить сомнения ЛАДа.
Возможно ЗЕ был возмущен тем, что могли и модернизировать старые и сделать ну больше, чем один-то новый.
Больше, чем один.
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