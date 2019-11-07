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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 лис, 2019 20:39
Schmit написав:
С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 20:47
Ой+ написав: yanyura написав:
Отсюда - танковая дуэль модернизированных Т-64 с "Оплотом" в зоне ОСС возможна только в ваших фантазиях.
Незаконі ЗФ мають 64 модифікації.
Але важливо хто в танку - Вітман одним танком за один день знищував по 20 Т34, який десь на форумі називали кращим танком 2СВ.
Спасибо за уточнение!
Оказывается, я неправильно истолковал слова budivelnik
.
Я посчитал, что он пишет, что модернизированные Украиной Т-64, состоящие на вооружении ЗСУ разнесут в пух и прах российские "Оплоты".
A он писал прямо противоположное, что модернизированные РФ Т-64, переданные ею НЗФ ОРДЛО, разнесут в пух и прах "Оплоты", состоящие на вооружении ЗСУ.
Еще раз спасибо!
Востаннє редагувалось yanyura
в Чет 07 лис, 2019 21:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:02
А самая "страшная техника" - это 62и.
Там стоит нарезная "снайперская пушка", хотя механика безнадёжно устарела.
Но ЭТО ВСЁ оружие "УБИВАТЬ".
Да, ещё одна особенность:
на 34 - 72(включая тяжелый ИС) стоит один и тот же двигатель форсированный от 340л.с. на 34е до 820 по моему(820 это двигатель Ленинградского завода).
И только на 64 - стоит двигатель 5ТДФ.(а это ещё и дорогие масла), хотя "6"а считается лучшим танковым двигателем это уже для Пакистана делали, но китайцы перебили контракт.
Танкист - это оборванный, вечно пахнущий соляркой и мазутой военнослужащий.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:10
yanyura написав:
Оказывается, я неправильно истолковал слова budivelnik.
Я посчитал, что он пишет, что модернизированные Украиной Т-64, состоящие на вооружении ЗСУ разнесут в пух и прах российские "Оплоты"
Дурнику
1 Ми говорили про модернізацію українських Т-64
2 Ми говорили про те що український новий танк ОПЛОТ в 15 разів дорожчий ніж модернізація українських Т-64
3 Я стверджував і настоюю на тому що
а - 15 модернізованих українських Т-64 рознесуть в пух і прах 5 нових українських ОПЛОТів
б - я ніде не писав що ОПЛОТ поганий танк чи гірший від Т-64
в - я згоден з стратегією прийнятою Порошенком-краще модернізувати 15 ніж за ті ж гроші побудувати 1
Що ще не ясно?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Чет 07 лис, 2019 21:11, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:11
yanyura написав:
A он писал прямо противоположное, что модернизированные РФ Т-64, переданные ею НЗФ ОРДЛО, разнесут в пух и прах "Оплоты", состоящие на вооружении ЗСУ.
В ОРДЛО нараховують ворожих 500-700 танків і тому дійсно доброю протидією проти них всілякі ракетні комплекси, а не намагатись за млрд. доларів наклепати ще більше свої танків.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:22
Мені ось цікаво, а чому прибрали підтримку у виляді плюсиків, щоб розпізнавати хто в якому таборі?
ЛАД зник, кляузу-донос відправив, мабуть розраховув на інше. Ірина з"явилася, кігтики показала, а ЛАД наче мале-старе дитя обідився, бо не задовольнили його ЕГО. Можливо дочекаюсь від нього, коли галасливо промовить Слава Україні! Слава нації! Смерть педерації!
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр
в Чет 07 лис, 2019 21:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:30
freeze написав:
С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
Якщо не буде лідера в лиху годину, то і Порошенка згадають добрим словом і довірою. Тому не треба тут поховання здійснювати передчасно.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:31
yanyura написав:
Оказывается, я неправильно истолковал слова budivelnik
.
Я посчитал, что он пишет, что модернизированные Украиной Т-64, состоящие на вооружении ЗСУ разнесут в пух и прах российские "Оплоты".
A он писал прямо противоположное, что модернизированные РФ Т-64, переданные ею НЗФ ОРДЛО, разнесут в пух и прах "Оплоты", состоящие на вооружении ЗСУ.
Еще раз спасибо!
Не вірний жоден варіант. budivelnik
мав на увазі що 15 модернізованих Україною танків Т-64(або Т-72) рознесуть в пух і прах 5 "сучасних" танків(Оплот чи Т-90, наприклад) в гіпотетичному бою
.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:33
budivelnik написав: ЛАД написав:budivelnik
Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.
"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл".
Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...
То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках?
Нефтяники (газовики) едут туда совсем не благодаря наличию 5 млн. "мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових" (кстати,в этой цифре я не уверен, думаю, как и Вы).
Да и вряд ли этим 5 млн. так легко переселиться в Москву или Питер (Ленинграда давно уже нет
), не имея там ни жилья, ни подходящей квалификации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Чет 07 лис, 2019 21:42
freeze написав:
С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
"Never Say Never Again".
Зекоманда может довести страну до состояния, когда 73% будут кричать "Порох вернись".
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