Додано: Чет 07 лис, 2019 21:02

А самая "страшная техника" - это 62и.

Там стоит нарезная "снайперская пушка", хотя механика безнадёжно устарела.

Но ЭТО ВСЁ оружие "УБИВАТЬ".

Да, ещё одна особенность:

на 34 - 72(включая тяжелый ИС) стоит один и тот же двигатель форсированный от 340л.с. на 34е до 820 по моему(820 это двигатель Ленинградского завода).

И только на 64 - стоит двигатель 5ТДФ.(а это ещё и дорогие масла), хотя "6"а считается лучшим танковым двигателем это уже для Пакистана делали, но китайцы перебили контракт.

Танкист - это оборванный, вечно пахнущий соляркой и мазутой военнослужащий.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.