Schmit написав:

freeze написав: С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека. С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.

"Never Say Never Again".Зекоманда может довести страну до состояния, когда 73% будут кричать "Порох вернись".