Додано: Чет 07 лис, 2019 22:04

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: budivelnik

Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России.

"мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл". Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России."мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл". Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...

То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках? Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград...То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках? Нефтяники (газовики) едут туда совсем не благодаря наличию 5 млн. "мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових" (кстати,в этой цифре я не уверен, думаю, как и Вы).

Да и вряд ли этим 5 млн. так легко переселиться в Москву или Питер (Ленинграда давно уже нет ), не имея там ни жилья, ни подходящей квалификации. Нефтяники (газовики) едут туда совсем не благодаря наличию 5 млн. "мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових" (кстати,в этой цифре я не уверен, думаю, как и Вы).Да и вряд ли этим 5 млн. так легко переселиться в Москву или Питер (Ленинграда давно уже нет), не имея там ни жилья, ни подходящей квалификации.

Ви разом з дейтротом дурня вмикаєте?1 Нафтовики їдуть за заробітками2 Ефективно працювати ,без наявності населенних житлових пунктів поблизу-булоб дорожче. а у масових варіантах і не можливо..Можна знайти 10 фанатів.які рік проживуть на Північному чи Південному Полюсі...а знайти 10 000 - вже не вийдеА 100 000 - це фантастика...3 Тому для того щоб добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти - треба близько 100000 вахтовиків,які згодні 10 днів працювати і 5 відпочивати в цивілізованих умовахЯк що ж такі умови будуть відсутні-накриється мідним тазом вся експортна частина вуглеводнів.4 З іншого бокуЄ море територій в світі які не заселені... по тій простій причині що туди відсутнє сполучення...То чому в росії є десятки тисяч сіл без круглорічного наземного сполучення і при цьому мешканці цих сіл не розбрелись хто куди?Відповідь - якраз наявність видобутку корисних копалив в забутих Богом місцях і є тим критерієм який зумовлює доцільність цих поселень5 Вахтовики приїхали-заробили-поїхалиА чи вийде так міняти людей в селах повністю відірваних від цивілізації? Адже вони повинні самостійно забезпечити себе продовольством,житлом,комфортом.мед допомогою ... так даліЦе каторга( в тюрмах і то легше)От і виходить-для того ,щоб населення знаходилось в селах в які ще за царя висилали на каторгу-треба дати цьому населенню супер-ідею ,яка б оправдала в очах цього ж населення-скотське існування..Ця супер-ідея і є рАссЕйсЬкІй мІр ,скрєпи,наваляти піндосам(хохлам)І саме існування такої ідеологічної накачки дає можливість існувати росії як цілісному комплексу за рахунок видобутку корисних копалин(видобуток яких став можливим тільки тому що існують такі поселення.які існують для того ,щоб можна було проводити видобуток... замкнуте коло