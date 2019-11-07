Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:український новий танк ОПЛОТ в 15 разів дорожчий ніж модернізація українських Т-64 ... я згоден з стратегією прийнятою Порошенком-краще модернізувати 15 ніж за ті ж гроші побудувати 1
Дурнику-цифролюбу.
В 15 раз?
14.02.2019 ... ціна експортного варіанту БМ “Оплот” становить 4,9 млн. доларів. ... модернізація Т-64 до “Булата” або до зразка 2017 року коштує близько 1 мільйона доларів.
freeze написав:С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
Якщо не буде лідера в лиху годину, то і Порошенка згадають добрим словом і довірою. Тому не треба тут поховання здійснювати передчасно.
Лидера - Признают. А не избирают. Претендентов за последние 28 лет было - Пятеро. При чём к первому,... - вернее первого ещё по советской методике ликвидировали. Против последнего сработали И Вашингтон и Москва - как, ни прискорбно но жестко и дружно, совместно.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
"Never Say Never Again". Зекоманда может довести страну до состояния, когда 73% будут кричать "Порох вернись".
Довести могут, и более того скорее всего и доведут. Но психология наших избирателей такова, что подавляющее большинство никогда не будет кричать Порох вернись, изберут другое лицо. Тем более обьективно говоря с Порошенко ассоциируются не самые удачные годы жизни Украины, хотя вины в этом его и нет, просто так совпало.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:budivelnik Вы очень сильно преувеличиваете значение "віддалених сіл" в России. "мужичок в сибірській глушині.який своїм існуванням створює 50% експорту росії" - эти 50% создаёт совсем не мужичок "з віддалених сіл".
Якщо спочатку 100000 нафтовиків(газовиків)відмовляться добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти ,бо і 5 млн мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових -пошлють всіх на три веселих букви і переселяться з 20000 населених пунктів у москву чи ленінград... То звідки візьметься сировина і потреба в трубах і інших фінтіфлюшках?
Нефтяники (газовики) едут туда совсем не благодаря наличию 5 млн. "мужичків,які живуть в селах на відстані в 200 км від бурових" (кстати,в этой цифре я не уверен, думаю, как и Вы). Да и вряд ли этим 5 млн. так легко переселиться в Москву или Питер (Ленинграда давно уже нет ), не имея там ни жилья, ни подходящей квалификации.
Ви разом з дейтротом дурня вмикаєте? 1 Нафтовики їдуть за заробітками 2 Ефективно працювати ,без наявності населенних житлових пунктів поблизу-булоб дорожче. а у масових варіантах і не можливо.. Можна знайти 10 фанатів.які рік проживуть на Північному чи Південному Полюсі... а знайти 10 000 - вже не вийде А 100 000 - це фантастика... 3 Тому для того щоб добути 200 млрд м3 газу і 100 млн тонн нафти - треба близько 100000 вахтовиків,які згодні 10 днів працювати і 5 відпочивати в цивілізованих умовах Як що ж такі умови будуть відсутні-накриється мідним тазом вся експортна частина вуглеводнів. 4 З іншого боку Є море територій в світі які не заселені... по тій простій причині що туди відсутнє сполучення... То чому в росії є десятки тисяч сіл без круглорічного наземного сполучення і при цьому мешканці цих сіл не розбрелись хто куди? Відповідь - якраз наявність видобутку корисних копалив в забутих Богом місцях і є тим критерієм який зумовлює доцільність цих поселень 5 Вахтовики приїхали-заробили-поїхали А чи вийде так міняти людей в селах повністю відірваних від цивілізації? Адже вони повинні самостійно забезпечити себе продовольством,житлом,комфортом.мед допомогою ... так далі Це каторга( в тюрмах і то легше) От і виходить-для того ,щоб населення знаходилось в селах в які ще за царя висилали на каторгу-треба дати цьому населенню супер-ідею ,яка б оправдала в очах цього ж населення-скотське існування.. Ця супер-ідея і є рАссЕйсЬкІй мІр ,скрєпи,наваляти піндосам(хохлам) І саме існування такої ідеологічної накачки дає можливість існувати росії як цілісному комплексу за рахунок видобутку корисних копалин(видобуток яких став можливим тільки тому що існують такі поселення.які існують для того ,щоб можна було проводити видобуток... замкнуте коло
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Перес де Куэльяр написав:Мені ось цікаво, а чому прибрали підтримку у виляді плюсиків, щоб розпізнавати хто в якому таборі? ЛАД зник, кляузу-донос відправив, мабуть розраховув на інше. Ірина з"явилася, кігтики показала, а ЛАД наче мале-старе дитя обідився, бо не задовольнили його ЕГО. Можливо дочекаюсь від нього, коли галасливо промовить Слава Україні! Слава нації! Смерть педерації!
Вот-вот! Вы без определения *свой-чужой* (по своей личной формулировке своего и чужого) теряетесь)))
Тут разные значения нужности плюсов выдвигались. Но такого, как Вы задвинули (насчёт лагерей) не было.
Kudrjavuy написав:Я говорю о совершенно ДРУГОМ! О том, что Нестор Иванович был непобедим: его поддерживало НАСЕЛЕНИЕ.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
С точки зрения политтехнологии надо понимать, что Порошенко уже всё. Он никогда не взойдет уже на Олимп по причине менталитета украинцев. Никогда. Ему бы с его деньгами уйти в тень и спонсировать молодого незапятнанного преемника, новое лицо. Вакарчук быстро сдулся до никчемности. Но я не верю, чтобы в 40-миллионной Украине для Порошенко не было бы объекта для спонсирования реально честного, умного и отвечающего идеологии Порошенко человека.
Да ну нафиг ! вы не правы против Януковича был Оранжевый майдан ! и сразу после Ющенка выбрали Януковича ! Так что Порох вполне кандидат после Зе на второй срок ! вполне !
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 лис, 2019 22:43, всього редагувалось 1 раз.
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа